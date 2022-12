Adamo Pinarci liefert zum Bild auch Geschichten

Porträtmaler Zu Adamos Bildern gibt es aufgewärmte Geschichten aus seinem Leben Adamo Pinarci (79) hat in der Adventszeit alle Hände voll zu tun. Am Weihnachtsmarkt im Hotel Schweizerhof Luzern bittet er zwischen zwei Porträts schon mal zum Tänzchen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.12.2022, 14.37 Uhr

Adamo Pinarci porträtiert eine Besucherin des Weihnachtsmarkts. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. Dezember 2022)

Ohne Hektik schlendern Besucherinnen und Besucher in den Sälen des Hotels Schweizerhof Luzern von Stand zu Stand. Es ist Weihnachtsmarkt. Der Aufenthalt an der Wärme animiert manche zu einem Schwätzchen mit Handwerkern und Künstlerinnen. Niemand hetzt frierend zum nächsten Glühweinkessel. Wir befinden uns ja in der besinnlichen Adventszeit.

So haben sich an der Bar und in der Lobby manch gemütliche Runde gefunden. Mittendrin sitzt Adamo Pinarci (79) mit Kreide und Papier. Die Sinne sind geschärft. Ruhig sitzen ist nicht seine Disziplin. Wenn der Stuhl vor ihm nicht besetzt ist, hält der Maler Ausschau nach Modellen. Das klingt etwa so: «Buongiorno mein Herr, welche Ausstrahlung. Sie erinnern mich an Marlon Brando. Nehmen sie Platz. Es dauert nur zehn Minuten.»

Marlon Brando hat keine Zeit, dafür ein Ehepaar aus Saudi-Arabien. Adamo platziert die Touristen, zieht schwungvoll die Kreiden übers Papier, wischt mit den Fingern weiche Schatten aufs Brett und sprayt dann Bindemittel auf das fertige Werk. Obwohl das Gesicht der Frau verhüllt ist, scheint sich das Paar auf dem Bild zu erkennen und ist zufrieden. Die Männer feilschen über den Preis, dann verabschieden sich die Hotelgäste. «Das ist der erste Saudi, dem ich begegnete, der knapp bei Kasse ist», scherzt Adamo beim Einstecken des Geldes.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. Dezember 2022)

Der Maler vom Schwanenplatz

An den in der Türkei aufgewachsenen Italiener erinnern sich ältere Luzernerinnen und Luzerner womöglich. Der Mann hatte als Porträtmaler ab 1985 viele Jahre am Schwanenplatz gewirkt und dort unzählige Passanten gezeichnet. Geschichten von damals wärmt er am Weihnachtsmarkt immer wieder auf, hat dabei aber immer ein Auge auf potenzielle Kundschaft offen.

Plötzlich springt Adamo hoch, spricht eine 77-jährige Frau mit schwarzer Kopfbedeckung an, fordert sie zu einem Tänzchen auf und gewinnt sie als Modell. «Den Blick auf mich gerichtet», ermahnt er die Dame. Bei der Arbeit wird sein Gesichtsausdruck ernst.

Auch eine Weihnachtsmarktbesucherin mit braunen langen Haaren lässt sich vom Meister porträtieren. Nach der zehnminütigen Sitzung kennt sie die halbe Lebensgeschichte des Meisters. Dass er Architektur studiert hat, die Stadt Luzern ihn an ein Märchen erinnert oder er seine Frau Marie-Thérèse am Schwanenplatz kennen gelernt hat, erfährt man von ihm gratis.

Adamo Pinarchi malt eine Weihnachtsmarkt-Besucherin. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. Dezember 2022)

Am 21. Weihnachtsmarkt im Schweizerhof zeigen 60 Ausstellerinnen und Aussteller an drei Sonntagen ihr Sortiment. Letzte Gelegenheit für einen Besuch bietet sich am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr. Adamo ist allerdings nicht anwesend. Ihn zieht es nach draussen. Gut möglich, dass man von ihm irgendwo am Quai zum Tanz aufgefordert wird.

