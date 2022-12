Militärflugplatz Emmen: Stabschef Paul Jäger geht in Pension

Emmen Der Stabschef des Militärflugplatzes geht in Pension: «Ich will keinen Tag missen» Nach 42 Jahren bei der Schweizer Luftwaffe tritt der stellvertretende Kommandant und Stabschef des Militärflugplatzes Emmen, Paul Jäger (63), diesen Monat ab. Damit geht eine aussergewöhnliche Karriere zu Ende. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 09.12.2022, 11.15 Uhr

Paul Jäger, Stabschef und stellvertretender Flugplatzkommandant des Militärflugplatzes Emmen, geht nach über 40 Jahren im Dienst in Pension. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 23. November 2022)

Als Paul Jäger im Jahr 1981 beim Militärflugplatz Emmen seine Arbeit aufnimmt, gibt es dort noch keine PC. Knapp 42 Jahre später, heute ist er Stabschef und stellvertretender Flugplatzkommandant, geht Jäger im Dezember 2022 in Pension. «Ich will keinen Tag davon missen», sagt er dazu im Gespräch mit unserer Zeitung.. Sein Arbeitsalltag ist mittlerweile ein anderer. Alle Prozesse des Militärflugplatzes laufen bei ihm als Stabschef zusammen: Bauten, Logistik, Sicherheit, Finanzen, Controlling.

Einige Dinge sind trotzdem gleichgeblieben. So zum Beispiel seine Leidenschaft für die Schweizer Luftwaffe und sein Einsatz für das Gemeinwohl, der weit über seinen Beruf hinausgeht. Er sagt dazu:

«Ich wollte etwas in Emmen bewirken.»

Paul Jäger ist in Emmen kein Unbekannter. Er engagiert sich seit vielen Jahren im Dorf, gestaltet, leitet und treibt Projekte voran – so etwa als OK-Präsident für die «Gwärb Ämme» 2023. «Ich organisiere einfach gerne», antwortet er auf die Frage, woher er die Kraft und Zeit für seine Tätigkeiten nehme. Ausserdem wolle er den Leuten etwas zurückgeben. Von 2002 bis 2008 sass Paul Jäger zudem für die FDP im Einwohnerrat Emmens. Dann kommt es zum Bruch mit der Partei. Das politische System, vor allem der Einwohnerrat, sei damals sehr träge gewesen. Er habe mit Leserbriefen mehr bewirken können.

Nach zwölf Jahren tritt er 2020 wieder an – diesmal als unabhängiger Kandidat. «Als solcher habe ich völlige Narrenfreiheit.» Erneut betont er, wie wichtig es ihm sei, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die Botschaft scheint angekommen zu sein, denn 2020 wählt ihn die Emmener Bevölkerung mit einem Glanzresultat zurück ins Gemeindeparlament.

Dübendorf zu nah, Ambri zu weit weg

Die Berufslaufbahn Jägers beginnt im Jahr 1979. Als junger Mann bekommt er nach seiner Ausbildung zum Maschinenmechaniker die Möglichkeit, bei den Helikoptern der Schweizer Armee zu arbeiten. Anschliessend absolviert er die Feldweibelschule. Kurz vor dem Abschluss entschliesst er sich, künftig an Fliegern zu arbeiten.

Die Militärfliegerei hat Paul Jäger immer schon fasziniert. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 23. November 2022)

Die Militärfliegerei fasziniert Jäger von klein auf. Bezüglich seines Arbeitsortes muss er sich zwischen Dübendorf, Ambri und Emmen – damals alles Militärflugplätze – entscheiden. Aus geografischen Gründen fällt seine Entscheidung schliesslich auf Emmen. Dübendorf war ihm zu nahe an Winterthur, wo Paul Jäger ursprünglich herkommt, und Ambri im Tessin zu weit weg.

Während seiner Anfangszeit am Militärflugplatz Emmen macht er nebenbei das Abend-Tech in Horw, zwischendurch die Offiziersschule und legt so den Grundstein für seine spätere berufliche Führungsfunktion. Seine Liebe zum «schönsten Militärflugplatz der Schweiz», wie Jäger betont, begleitet ihn stets auf seinem Weg.

Höhepunkte gab es in seinem Berufsleben einige. «Ich war bei vielen Prozesseinführungen dabei, durfte mit tollen Leuten zusammenarbeiten und tagtäglich ein wenig zur Sicherheit beitragen.» Die «Tage der Öffentlichkeit» am Flugplatz Emmen bleiben ihm in besonderer Erinnerung. 2019 seien beispielsweise über 40’000 Leute vor Ort gewesen, berichtet er stolz.

Kampfjetlärm beschäftigt Politik und Bevölkerung

In Jägers Karriere gab es auch Schwierigkeiten und Rückschläge: Die Aufsplittung des Flugplatzes Emmen in verschiedene Betriebe bezeichnet der abtretende Stabschef als «Herausforderung». Das Nein der Schweizer Bevölkerung zum Gripen-Jet, für den der 63-Jährige persönlich geworben hatte, sei ein weiterer Rückschlag gewesen. «Für mich waren Schwierigkeiten oder Rückschläge aber immer Ansporn, es besser zu machen.»

Ein Brennpunkt in Jägers Leben sind die regelmässigen Diskussionen um die Kampfjetflüge und die damit verbundene Lärmbelastung in Emmen. Das Thema beschäftigt die Politik und die dortige Bevölkerung. Persönliche Anfeindungen von erzürnten Anwohnern hätten ihn an manchen Tagen schon beschäftigt. Er unterstreicht, dass die Luftwaffe einen Verfassungsauftrag habe. Einzelne Mitarbeitende würde keine Schuld für die Lärmemissionen am Militärflugplatz Emmen treffen. «Die machen bloss ihren Job.»

Ausserdem werde es künftig durch die Inbetriebnahme der neuen F-35A-Kampfflugzeuge in Emmen rund 70 Prozent weniger Starts und Landungen geben. Grund dafür seien die längeren Flugzeiten der F-35A-Jets sowie der vorgängige Wegfall der F/A-18- und F-5-Jets, die gegenwärtig das Gros der Jetbewegungen ausmachen. Die Lärmbelastung bleibe insgesamt vergleichbar zu heute.

Generell sieht Jäger den Wert der Armee als gestiegen an. Die Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätten diesen Eindruck bestätigt, und gleichzeitig gezeigt, dass gewisse Ereignisse unvorhersehbar sind. Leider sei nichts sicher. Trotzdem betont er:

«Ich bin keine Kriegsgurgel.»

In Zukunft will Paul Jäger unter anderem Organisationsworkshops für junge Leute durchführen. «Ich habe Freude an solchen Sachen». Ob der frisch gewordene Grossvater 2024 noch einmal für den Einwohnerrat Emmens kandidiert, lässt er zum jetzigen Zeitpunkt offen. «Politisch werde ich mich in irgendeiner Form immer betätigen.»

