Postulat Der Franziskanerplatz soll grüner werden – dafür müssten Parkplätze weichen Die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP der Stadt Luzern haben am Montag ein Postulat eingereicht. Sie fordern den Stadtrat auf, den Franziskanerplatz grüner zu gestalten und einen verbesserten Fussweg zu realisieren. 15.08.2022, 09.48 Uhr

Der Franziskanerplatz in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. November 2018)

Eine «grüne Oase» statt Parkplätzen – das fordern die Stadtluzerner SP-, Grünen- und GLP-Fraktionen in einem Postulat für den Franziskanerplatz in der Luzerner Neustadt. Seit 40 Jahren bestehe die Idee, den Parkplatz hinter dem Kantonalen Regierungsgebäude in einen Park umzuwandeln, entsprechende Anliegen wurden 1979, 1986, 2001 und 2014 jedoch als zu wenig dringlich oder als zu teuer abgetan, heisst es im Postulat. Auch seien die Parkplätze für die Arbeit der kantonalen Verwaltung nötig, hiess es damals.