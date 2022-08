Stadt Luzern: SP fordert Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende

Postulat Stadtluzerner SP fordert Schaffung von Durchgangs- und Standplätzen für Fahrende Im Raum Luzern stünden zu wenige und zu kleine Plätze für Jenische, Sinti und Roma zur Verfügung. Deswegen soll der Stadtrat prüfen, ob er solche Plätze schaffen kann. 03.08.2022, 12.28 Uhr

Der provisorische Standplatz für die Fahrenden beim Bahnhof Rothenburg. Er ist noch bis Ende 2023 in Betrieb. Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 5. April 2017)

Die Postulantinnen und Postulanten sind der Ansicht, dass es Aufgabe der Öffentlichkeit ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Minderheiten ihre Kultur leben können. Die Stadt Luzern solle ihren Beitrag dazu leisten. Da der «Standbericht 2021» der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende Handlungsbedarf ausmacht, soll der Luzerner Stadtrat prüfen, ob eine «zeitnahe Schaffung der notwendigen Anzahl von Durchgangsplätzen und Standplätzen» an «geeigneten Orten» in der Stadt Luzern sowie die Realisierung eines Transitplatzes im Raum Luzern möglich ist. Beides soll in Zusammenarbeit und Absprache mit relevanten Kantons- und Kommunalbehörden und Fahrenden-Organisationen geschehen. Das Postulat haben Claudio Soldati, Mario Stübi, Simon Roth und Marta Lehmann namens der SP-Fraktion eingereicht, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende kommt in ihrem «Standbericht 2021» zum Schluss, dass im Raum Sursee, Hochdorf, Luzern ein Bedarf an Standplätzen besteht. Ein oder mehrere Plätze sollten demnach Raum für zusätzliche 15 Winter-Stellplätze schaffen. Bisher gibt es im gesamten Kanton Luzern keinen Standplatz, jedoch zwei ganzjährig geöffnete Durchgangsplätze.

Formen der Hälteplätze Durchgangsplatz: Von Frühling bis Herbst sind Fahrende oft in Gruppen unterwegs und benötigen Areale, die Stellplätze für zehn bis zwanzig Wohnwagen bieten. Meist halten sich die Fahrenden dort wenige Wochen auf. Durchgangsplätze sollten über Strom, Wasser und Toiletten verfügen. Die Nutzenden zahlen eine Tagesgebühr pro Stellplatz. Standplatz: Im Winter bleiben die meisten Schweizer Fahrenden auf einem Standplatz, oft in fest installierten, kleinen Holzhäuschen, Wohncontainern oder im Wohnwagen. Die Fahrenden hinterlegen ihre Schriften bei der Standortgemeinde und haben dort ihren festen Wohnsitz. Transitplatz: Diese Plätze sind vorwiegend auf ausländische fahrende Roma ausgerichtet. Sie sind grösser, bieten in der Regel Stellplätze für 20 bis 50 Wohnwagen. Auch Transitplätze sollten über Strom, Wasser und Toiletten verfügen.

Einen provisorischen Durchgangsplatz mit 20 Stellplätzen, der ganzjährig geöffnet ist, besteht in Rothenburg bis Ende 2023. Ob ein Ersatzstandort gefunden wurde, hat der Kanton Luzern noch nicht kommuniziert. Im Bericht der Stiftung ist zudem ein definitiver Durchgangsplatz in der Stadt Luzern mit sechs Stellplätzen erfasst, ebenfalls ganzjährig geöffnet. Dieser sei «zu klein, dauerhaft belegt» und an «keiner guten Lage». Einen Transitplatz gibt es im Kanton Luzern nicht. (spe)