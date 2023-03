Pro Airbnb-Initiative «Nur die Initiative stoppt Airbnb wirklich» Der Luzerner SP-Grossstadtrat Mario Stübi plädiert für ein Ja zur Airbnb-Initiative am 12. März. Mario Stübi (SP) Jetzt kommentieren 02.03.2023, 16.42 Uhr

Mario Stübi, SP, Stadt Luzern Pd / Luzerner Zeitung

Wohnraum schützen – Airbnb regulieren: Genau das macht die Initiative und zwar auf eine simple Art: Luzerner Wohnungen sollen maximal 90 Tage pro Jahr auf solchen Plattformen kurzzeitvermietet werden dürfen. Airbnb und Co. werden damit nicht verboten, aber das lukrative Geschäftsmodell für rein kommerzielle Anbieter wird unattraktiv. So können Hunderte überteuerte Apartments wieder zu normalen Wohnungen werden, in denen einheimische Steuerzahlerinnen und -zahler wohnen. Das erreicht nur unsere Initiative. Uns allen fehlt es nämlich an Wohnraum: Aktuell haben wir eine Leerwohnungsziffer von sehr tiefen 0,88 Prozent, Tendenz sinkend.

Kleine Einzelanbieter, die nur ab und zu ihr Zimmer auf Airbnb stellen, sind zur Ausnahme geworden. Diese Angebote sollen weiterhin möglich sein, auch bei einem Ja zur Initiative. Die gewöhnliche Untermiete, wie sie das Mietrecht vorsieht, bleibt dabei uneingeschränkt möglich. Denn mit einer Untermiete lässt sich per Gesetz keine übermässige Rendite erzielen. Wer also für ein Jahr auf Reisen geht und die Wohnung nicht aufgeben möchte, kann sie in dieser Zeit problemlos untervermieten. Was ebenfalls weiterhin möglich wäre: Wer eine Wohnung hat und diese aus finanziellen Interessen ab und zu an Touristinnen und Touristen vermieten möchte, kann das bis zu drei Monaten pro Jahr tun. Wer dies nur mit einem Zimmer der Wohnung machen möchte, ist nicht an dieses Maximum gebunden und kann dies dauerhaft tun. Was hingegen nicht mehr möglich wäre: Mieterinnen und Mietern im ganzen Haus die Wohnung kündigen und diese danach für das Fünf- bis Zehnfache kurzzeitig vermieten. Übrigens: Wussten Sie, dass die meisten Firmen, die hier professionelles Airbnb betreiben, ihre Gewinne nicht mal in Luzern versteuern?

Deswegen ist es unverständlich, dass der Gegenvorschlag dieses Geschäftsmodell sogar noch schützen will. Während zehn Jahren müsste keine Airbnb-Wohnung zurück in den normalen Wohnungsmarkt wechseln – es entstünden jahrelange Monopole. Die vorgesehenen Quoten pro Quartier sind so hoch, dass rund 200 weitere Airbnb-Wohnungen legal erstellt werden dürften, beispielsweise im Bramberg, Maihof oder Tribschen. Mit dem dazugehörigen Bewilligungssystem müsste die Stadt dies dann genehmigen. Staatlich legalisierte Leerkündigungen und Verdrängung von Einheimischen? Nicht in meiner Stadt!

Luzern braucht weiterhin ein gutes Verhältnis zum Tourismus. Dazu muss dieser mit den Bedürfnissen der Bevölkerung verträglich sein. Führen wir darum Airbnb zum Ursprung zurück: teilen ohne Profitmaximierung.