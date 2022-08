Projekt bald vollendet «Pink Lady Room» – dieses Horwer Hotel bietet neu Zimmer für Businessfrauen an Dank Aufstockung zählt die «Waldegg» nun drei Suiten und 35 Zimmer. Zwei davon werden speziell für Businessfrauen eingerichtet – unter anderem mit Yogamatte und Polstersessel in Pink. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.08.2022, 19.39 Uhr

Das historische Gasthaus Waldegg mit seinem neu aufgestockten Hotelanbau. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 16. August 2022)

Spätklassizistischer Bau, rot-grau gestrichene Fassade, Walmdach: Von der Kantonsstrasse her sieht das von der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestufte, 1871 erbaute Gasthaus Waldegg in Horw vertraut aus. Doch hinter dem Gebäude hat sich einiges getan. Die Hotelierfamilie Peter und Monika Lustenberger liess den dreistöckigen Anbau von 1934 in den vergangenen acht Monaten nach Plänen des Horwer Architekten Ruedi Meier um zwei Etagen aufstocken, um einen grossen Lift sowie ein neues Treppenhaus erweitern und mit einer einheitlichen grauen Holzfassade und einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach ausstatten.

Im Anbau befinden sich nun 35 Hotelzimmer – zehn mehr als bisher – und drei Familiensuiten, wovon eine mit 110 Quadratmeter Fläche und einer riesigen Terrasse das ganze oberste Geschoss des Anbaus einnimmt.

Eingerichtet sind die neuen Zimmer analog zu den bestehenden, die 2014 bereits saniert wurden: Am Boden ist Schweizer Eichenholzparkett verlegt, die Gäste schlafen in einem Naturholzbett aus Fichte, es dominieren Naturtöne. Das viele Holz sei ein bewusster Entscheid. «Wir nehmen damit auch Bezug auf den Namen Waldegg», sagt Peter Lustenberger auf einem Rundgang. Neu verfügen sämtliche Zimmer über einen Balkon.

Blick in eines der neuen Hotelzimmer. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 16. August 2022)

Studie half bei der Einrichtung der «Pink Lady Rooms»

2 der 35 Hotelzimmer, die sogenannten «Pink Lady Rooms», sind konzipiert für Businessfrauen. Dem Namen entsprechend ist das eine oder andere Detail in Pink gehalten – zum Beispiel der Polstersessel oder die Yogamatte. Letztere gehört wie eine grosse Auswahl an Beautyprodukten oder spezielle Lektüre zu den Annehmlichkeiten, die Frauen schätzen würden, sagt Monika Lustenberger. Dazu inspiriert worden sei sie auf einer Geschäftsreise, bei der ein Hotel über einen «Ladys Floor» verfügt habe.

Bei der Planung hätten sie sich auf eine Studie gestützt, in der 200 reisende Businessfrauen angaben, wie sie sich ihr Hotelzimmer wünschen. Monika Lustenberger und ihr Mann wollten denn auch etwas Spezielles, um die «Waldegg» als Boutiquehotel zusätzlich zu positionieren.

Dürfen Männer oder Paare die «Pink Lady Rooms» buchen? «Wenn jemand das Zimmer cool findet, selbstverständlich», sagt sie. Da die «Pink Lady Rooms» erst diesen Samstag präsentiert werden, war eine Besichtigung am Dienstag nicht möglich. Buchbar sind alle neuen Zimmer ab September – aktuell liegt der Preis für ein Doppelzimmer bei 185 Franken pro Nacht.

Gastronomieleiter Samuel Ammann und Eigentümer Peter Lustenberger vor dem aufgestockten Hotelanbau. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 16. August 2022)

Apropos Buchungen. Seit dem Frühling laufe es wieder zufriedenstellend. Vor allem Familien aus Deutschland, Belgien und Holland auf der Durchreise stoppen in Horw. Luft nach oben bestehe hingegen bei den Geschäftsreisenden – oft Ausstellende der nahen Messe. Sie machten in der «Waldegg» vor Corona die Mehrzahl der Gäste aus. Auch das Fehlen asiatischer Touristen in Luzern spüren die Lustenbergers, indirekt. Er sagt:

«Wenn die Stadtluzerner Hotels wegen der Asiaten voll sind, nützt dies uns, weil die restlichen Touristen ausweichen müssen.»

Blick ins Restaurant der «Waldegg». Bild: Boris Bürgisser (Horw, 16. August 2022)

Ein Glück daher für die Besitzer, dass die «Waldegg» nicht nur ein Hotel-, sondern auch ein Gastrobetrieb ist. Das Restaurant ist gemäss Peter Lustenberger schon seit längerem wieder gut unterwegs. Ab Mittwoch ist zudem die «Waldegg»-Bar wieder geöffnet. In das Projekt hat die Hotelierfamilie eine kleinere siebenstellige Summe investiert. Zwölf Mitarbeitende zählt der Betrieb nun. Peter Lustenberger sagt:

«Dank der Aufstockung können wir die ‹Waldegg› wirtschaftlich erfolgreich in die Zukunft führen.»

Hinweis: diesen Samstag, 20. August, von 11 bis 16 Uhr Tag der offenen Hoteltür.

