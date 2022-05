Stadt Luzern Bahnhofparking: Laut der Betreiberin gäbe es Ersatzstandorte – etwa beim KKL Wegen des Durchgangsbahnhofs muss das P1-Parking weg. Ein 1:1-Ersatz beim Bahnhof wollen Stadt und Kanton nicht. Dabei wäre dies gemäss der Parkhausbetreiberin durchaus möglich. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

377 Parkplätze zählt das Bahnhofparking P1 – sie müssen dem geplanten Durchgangsbahnhof (DBL) weichen. Stadt und Kanton sind sich einig, dass eine Kompensation in Bahnhofsnähe unmöglich ist und wollen deshalb nach Alternativen am Stadtrand Ausschau halten. Der Stadtrat argumentiert unter anderem damit, dass es rund um den Bahnhof noch genügend andere Parkhäuser mit fast 1700 Parkplätzen gibt – darunter die Bahnhofparkings P2 (KKL) und P3 (Uni), die erhalten bleiben.

Die Einfahrt zum Parkhaus P1 beim Bahnhof in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Betrieben wird das P1 von der Tiefgarage Bahnhofplatz AG (TAG), die der Stadt Luzern, der städtischen Pensionskasse und den SBB gehört. Will heissen: Die Stadt verdient beim gut ausgelasteten Parking kräftig mit. Pius Zängerle ist Verwaltungsratspräsident der TAG und sagt:

«Dass es keinen 1:1-Ersatz vor Ort geben soll, ist einzig politisch gewollt – es gäbe durchaus Möglichkeiten.»

Als eine von mehreren Varianten wäre eine Erweiterung des P2 möglich. Dies hätten zwei Studien ergeben, die die TAG bereits 2015 und 2019 in Auftrag gegeben hatte. Klar ist: Ohne das P1 verliert die TAG ihr wichtigstes Standbein. Es ist laut Zängerle Aufgabe der Politik, zusammen mit den Direktbetroffenen bei der breiten Diskussion rund um den DBL auch die Frage nach der optimalen Parkierung zu lösen.

SVP droht mit Verzögerungen beim Durchgangsbahnhof

Politisch sorgt das Bahnhofparking schon jetzt für rauchende Köpfe. SVP-Präsident Dieter Haller sagt: «Dass die P1-Parkplätze weg müssen, ist unbestritten, aber wir pochen auf einen adäquaten Ersatz.» Und dieser sei bestimmt nicht im Mattenhof oder unter der Museggmauer.

«Wer mit dem Auto zum Bahnhof muss, stellt dieses doch nicht so weit weg ab.»

Über das Musegg-Parking müsse man dennoch wieder sprechen, denn auch das Carproblem sei nach wie vor nicht gelöst. «Ohne eine konkrete Lösung werden wir alle rechtlichen und politischen Mittel ausnützen», so Haller. Dem Gesamtprojekt DBL würden dann Verzögerungen drohen.

Ähnlich klingt es bei FDP-Grossstadtrat Fabian Reinhard: «Das DBL-Projekt muss im ganzen Kanton mehrheitsfähig sein – auch auf dem Land.» Es brauche für alle Verkehrsmittel Platz beim und in der Nähe des Bahnhofs. «Deshalb fordern wir eine kombinierte Parkierungsinfrastruktur von Autos, E-Autos, E-Bikes und Velos – der Stadtrat denkt immer noch zu sehr in Kategorien», sagt er. Eine entsprechende Motion von ihm ist im Stadtparlament hängig. Reinhard:

«Es ist letztlich ein politischer Wille.»

Dazu zählt für ihn auch eine erneute fachliche Prüfung des Musegg-Parkings als möglichen Ersatz für das P1.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mitte-Präsidentin Karin Stadelmann begrüsst es ebenfalls, wenn das Musegg-Parking wieder ins Spiel gebracht würde. Sie sagt: «Wir verstehen, dass die P1-Parkplätze nicht 1:1 vor Ort ersetzt werden können, aber eine Alternative an der Peripherie? Ich bin mir nicht sicher, ob dies dem Willen der Bevölkerung entspricht.»

Immerhin habe eine Mehrheit vor einem Jahr für das moderatere Parkplatzreglement gestimmt und sei damit der bürgerlichen Allianz gefolgt. «Die Leute sind zwar für eine Reduktion, aber nicht für die komplette Streichung von Parkplätzen», so Stadelmann.

Für GLP, SP und Grüne braucht's keinen 1:1-Ersatz beim Bahnhof

Für die GLP hat das Parkieren an der Peripherie hingegen Zukunft – Präsident Marcel Dürr sagt: «Wir propagieren schon länger Mobilitätshubs etwa in Emmenbrücke oder Ebikon mit einem sehr guten ÖV-Anschluss Richtung Innenstadt.»

Die von seiner Partei unterstützte, aber vom Stimmvolk abgelehnte Metro wäre laut Dürr ein Schritt in diese Richtung gewesen. Er ist überzeugt, dass kommende Generationen auch in ländlichen Gebieten punkto Auto anders ticken werden: «Mit dem DBL wird Luzern so schnell erreichbar sein, dass sehr viele nur noch zum nächsten Bahnhof fahren und dann mit dem Zug direkt ins Zentrum.»

Für SP-Präsident Yannick Gauch ist klar: «Eine 1:1-Kompensation ist weder beim noch in der Nähe des Bahnhofs nötig.» Am Stadtrand könne man dies prüfen. Aber: «Bis zur Eröffnung des DBL voraussichtlich 2040 muss sich der Modalsplit in der Stadt Luzern sowieso grundsätzlich ändern.»

Auch Gauch findet, dass es in der Umgebung des Bahnhofs noch genügend andere Parkings hat. «Wir glauben, dass auch private Parkings bis 2040 teilweise öffentlich gemacht werden können, da immer mehr Firmen das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel fördern». Gar nicht in Frage kommt für ihn eine erneute Diskussion zum Musegg-Parking:

«Das ist für uns vom Tisch!»

Parkhäuser in der Umgebung des Bahnhofs. Quelle: Stadt Luzern

Die Grünen finden diese Parkplatzdiskussionen überhaupt ermüdend, wie Co-Präsident Elias Steiner zu verstehen gibt: «Es gibt so viele relevantere Dinge rund um dieses Megaprojekt, das unsere Stadt verändern wird.» Er habe zwar Verständnis für jene, die abgelegen wohnen und auf ein Auto angewiesen sind – «aber auch hier wäre ein Ausbau der ÖV-Anbindungen sinnvoller».

Der Kanton wolle ja ebenfalls eine Umlagerung vom Auto auf den ÖV. Er sei sicher zu Kompromissen bereit, «aber nicht für ein Musegg-Parking, das nur wieder einen Anreiz schafft, doch das Auto zu benützen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen