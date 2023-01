Projektgruppe gegründet Lozärner Fasnacht soll zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt werden Was den Baslern schon seit 2017 gegönnt ist, könnte bald auch für Luzern gelten: die Fasnacht auf der Liste der Unesco-Weltkulturerbe. Hierfür wurde eine Projektgruppe gegründet. Roman Hodel 1 Kommentar 18.01.2023, 18.10 Uhr

Die sprichwörtliche Bombe lässt Vereinigte-Präsident Robert Marty am Mittwoch am Rande der üblichen Vereinigte-Medienorientierung zur bevorstehenden fünften Jahreszeit platzen: Die Lozärner Fasnacht soll zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt werden. Marty sagt:

«Es wäre die ersehnte Anerkennung für unser wildes, chaotisches und unberechenbares Brauchtum.»

Eine Projektgruppe sei bereits an der Arbeit – unter der Führung von alt Vereinigte-Präsident Martin Bucherer, der wiederum auch in der Zunft zu Safran Mitglied ist. Denn natürlich sind an der Lozärner Fasnacht nicht nur die Guuggenmusigen mit ihren Kostümen, Grende und den schrägen Tönen einmalig, sondern beispielsweise auch Bruder Fritschi.

Die Borggeischter Musig Roteborg am abschliessenden Monstercorso. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Februar 2020)

Entstanden sei die Idee während der Pandemie. «Wir werden ja als Brauchtum angeschaut, nicht als Kultur, deshalb erhielten wir auch keine Entschädigung», sagt Marty. Doch im Austausch mit dem Bundesamt für Kultur sei von dieser Seite der Anstoss zur Auszeichnung gekommen.

Interessantes Label für Luzern Tourismus?

Die Projektgruppe, die noch nicht abschliessend organisiert ist, muss bis im September beim Bund einen Ideen- und Begründungskatalog einreichen. Dieser wiederum wird sich dann mit dem Gesuch an die Unesco wenden. Laut Marty wird der Prozess rund drei bis vier Jahre dauern.

Und was bringt die Auszeichnung, abgesehen von Anerkennung? Er sagt: «Vermutlich bringt es Luzern Tourismus mehr als uns Vereinigten, aber als Luzerner wäre ich unheimlich stolz, denn was die Fasnacht in der Region jeweils an Kreativität und Begeisterung auslöst, ist einmalig.» Mehr Infos zur ganzen Bewerbung sind gemäss Marty nach dem 24. März zu erwarten, dann findet die Präsidentenversammlung der Vereinigte statt.

Luzern wäre nach Basel die zweite Fasnacht in der Schweiz, die als Unesco-Weltkulturerbe gilt. Die Basler Fasnacht ist 2017 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden, so heisst es hochoffiziell. Die Unesco würdigt mit dem Entscheid «die reiche Tradition und die Einzigartigkeit der Basler Fasnacht».

Übrigens, der im vergangenen Sommer verstorbene Silvio Panizza, Herausgeber des «Rüüdigen Lozärner Fasnachtsfüerers», wollte 2014 per Brief von Bundesrat Alain Berset wissen, warum er statt der Luzerner die Basler Fasnacht als Weltkulturerbe vorschlage. Sie habe «ein unverkennbareres Profil», lautete Bersets Antwort damals.

