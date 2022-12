Recycling in Luzern Süd Provisorischer Ökihof im Hinterschlund soll bestehenden Standort in Horw entlasten Jetzt kommt Bewegung in die Ökihof-Standortfrage in Luzern Süd: Auf dem Areal Hinterschlund ist ein Provisorium geplant als Entlastung für Horw. Ein definitiver neuer Standort ist aber weiterhin nicht in Sicht. 19.12.2022, 17.10 Uhr

Seit bald zwanzig Jahren bietet der Ökihof an der Technikumstrasse 2 in Horw der Bevölkerung die Möglichkeit, über 20 verschiedene Abfallfraktionen separat abzugeben. Rückstaus auf den umliegenden Strassen, enge Platzverhältnisse und ein baufälliges Gebäude verlangen jedoch nach Optimierung der aktuellen Situation. In den letzten zehn Jahren konnte trotz intensiver Suche in diesem Gebiet keine Lösung für einen neuen Standort gefunden werden.