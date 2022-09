Billettsteuer in Kriens: Volk muss abstimmen

Referendum Volk muss über Billettsteuer in Kriens abstimmen Der Krienser Stadtrat will Sport- und Kulturvereine zur Kasse bitten. Nun wurde das Referendum eingereicht. 05.09.2022, 05.00 Uhr

Der HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle. Martin Meienberger / freshfocus

Die Stadt Kriens braucht dringend mehr Einnahmen, um ihre prekäre Finanzsituation zu verbessern. Der Stadtrat will deshalb die Billettsteuer auf lokale Veranstalter ausweiten. So müssten beispielsweise der SC Kriens, der HC Kriens-Luzern oder der Südpol 10 Prozent ihrer Ticketeinnahmen an die Stadtkasse abliefern. Steuerbefreit wären einzig Veranstalter, deren Erlös weniger als 10’000 Franken pro Jahr beträgt oder wenn ausschliesslich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.