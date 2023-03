Reformierte Kirche Adligenswil hat die jüngste Pfarrerin der Schweiz – sie will «nie länger als zwölf Minuten predigen» Barbara Steiner, 25, hat hat soeben ihre Stelle als Pfarrerin in Adligenswil angetreten. Dass die meisten Kirchenmitglieder älter sind als sie, bezeichnet sie als Privileg. Thomas Schaffner Jetzt kommentieren 16.03.2023, 10.59 Uhr

Barbara Steiner ist neue reformierte Pfarrerin in Adligenswil. Bild: Patrick Hürlimann (14. 3. 2023)

Mit der Posaune auf dem Rücken, in der Mensa der Uni Luzern, ginge sie glatt als Studentin durch. Wenn da nicht diese Bestimmtheit im Auftreten, dieser klare, warme Blick und eine ansteckende Fröhlichkeit wäre: Barbara Steiner, 25, gemäss Mitteilung ihrer Kirchgemeinde «jüngste Pfarrerin der Schweiz». Am 5. März in Adligenswil in ihr Amt eingesetzt, wirkt die aus Winterthur stammende Theologin ob des Rummels um ihre Person gelassen. Woher diese innere Ruhe? Und was war quasi ihr erweckendes «Turmerlebnis»? «Taizé, Taizé, Taizé», strahlt sie. Aber alles der Reihe nach.

Als Kind ging sie jeden Sonntag zur Kirche

«Die Kirche war schon immer ein Teil meines Lebens, jeden Sonntag besuchte ich den Gottesdienst mit meinen Eltern.» Nur weil der Vater selber Pfarrer war? Nein, sie wäre auch hingegangen, wenn die Eltern nichts gesagt hätten. Glauben war ihr immer wichtig: «Jemanden zu haben, dem man alles erzählen kann, was man anderen nicht erzählen kann.» Dann nahm der Vater die Teenagerin eines Tages nach Taizé mit – das französische Städtchen ist weltbekannt für seine ökumenischen Jugendtreffen. 2500 junge Leute waren dort, zwischen 16 und 30 Jahren. Barbara Steiner war fasziniert vom internationalen Umfeld, der friedlichen und freundschaftlichen Atmosphäre.

Zurück in der Schule von einer Kollegin auf den Pfarrerinnenberuf angesprochen, machte es Klick. Und dann ging es schnell, und es gab keine Sekunde des Zweifelns: «Es ist schon ein Privileg, als Pfarrerin mit Menschen aller Altersstufen und jedweder Herkunft zu tun zu haben.» Und die Menschen in ihrer Kirchgemeinde kommen nicht nur mit Problemen zu ihr. Barbara Steiner geniesst es, Gemeinschaft zu erleben, ohne dass immer Schweres zu bewältigen ist. Hat sie keine Bedenken, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein? «Es muss nicht alles von mir her kommen, ich mache, was ich kann, den Rest macht der Heilige Geist», strahlt sie.

Arbeit mit mehreren Generationen ist reizvoll

Wie will sie sich als junge Frau Gehör und Respekt in ihrer Kirchgemeinde verschaffen? «Ja, in der Kirche ziehe ich den Altersdurchschnitt immer runter, das war schon immer so.» Sie spüre, dass die Leute eine hohe Meinung von ihr hätten, sich einfach freuten, dass jemand Junges vorne stehe, das gebe eine andere Energie hinein. «Ich finde das Intergenerationelle sehr wertvoll, so bin ich nicht nur in der Blase der Gleichaltrigen, sondern kann Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenbringen.»

Und ihre Predigt? «Meine Devise ist, nie länger als zwölf Minuten zu predigen, und lebensnah muss es sein. Ich versuche, Bilder aus unserem Leben hineinzubringen, und wichtig: Die Sprache muss allgemein verständlich sein.» Nicht weil sie es den Leuten nicht zutraue, nein, aber sie müsse die Sätze ja auch selber verstehen. «Mir ist es wichtig, dass meine Predigten das Herz erreichen und die Menschen etwas mitnehmen können.»

Eine Freundin gab ihr den Tipp

Adligenswil habe sie vorher nicht gekannt, räumt sie ein. Als sie eine Stelle suchte, stand ihr die ganze Deutschschweiz offen. Es war der Wink einer Freundin, mit der sie das Pfarrvikariat absolviert hatte. Sie stammt aus Adligenswil, ist jetzt selbst Pfarrerin in Horw. Und wieder Taizé: Dort lernte sie Konfirmandinnen und Konfirmanden kennen. Diese stammten – genau: aus Adligenswil.

Wichtig ist für Barbara Steiner auch die Ökumene. «Meine Mama war Katholikin gewesen, die dann konvertierte, so war ich schon als Kind mit katholischen Gottesdiensten vertraut». Und natürlich wieder Taizé, welches zutiefst ökumenisch ist.

Sie will Jugendliche motivieren

Ein grosses Problem, auch bei den Reformierten, ist der Mitgliederschwund. Steiners Rezept dagegen? «Ich gebe mir Mühe, dass sich alle wohl fühlen, die etwas mit Kirche zu tun haben wollen.» Und: Eine gute Jugendarbeit sei das A und O. «Zeigen wir ihnen, was für einen Schatz das Christentum anbietet. Vielleicht bleiben sie dann ja, das wäre natürlich das Schönste.» So oder so sei sie ja nicht alleine verantwortlich für die Gemeinde. «Da ist auch eine nette Kollegin und ein netter Kollege und ein wunderbares Team.» Sagt’s und schwingt die Posaune über die Schultern, die sie in der Feldmusik Adligenswil zum Klingen bringt – auch das eine Herzensangelegenheit von Frau Pfarrerin.

