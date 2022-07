Reformierte Kirche Neue Horwer Pfarrerin Leandra Zeller (26): «Ich bin gegen blinden Autoritätsglauben» Die Horwer Reformierten erhalten eine junge Pfarrerin: Leandra Zeller erzählt, was sie vorhat, woran sie immer wieder mal zweifelt und welche Stärken die Kirche immer noch habe. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Feuer und Leidenschaft für Gott und die Menschen. So umschreibt Leandra Zeller in wenigen Worten, was sie antreibt. Die gebürtige Adligenswilerin wird am Samstag, 27. August, in der reformierten Kirche Meggen zur evangelisch-reformierten Pfarrerin ordiniert und einen Tag später in der reformierten Kirche Horw eingesetzt. Das Wochenende werde eine Zäsur nach viel Auseinandersetzung und einer langen Ausbildung mit Theologiestudium und Vikariat, wie sie sagt: «Okay, ich habe mich für Pfarrerin entschieden, gebe mein Bestes und Gott macht den Rest.»

Leandra Zeller öffnet die Türe zu ihrer künftigen Wirkungsstätte, der reformierten Kirche von Horw. Bild: Patrick Hürlimann (22. Juli 2022)

Von ihrem Weg ist sie überzeugt, auch wenn es Momente des Zweifels gab, gibt und geben wird. «Reicht mein Glaube? Will Gott mich hier haben?» Solche Fragen stelle sie sich immer wieder. Angefangen hat es damit relativ früh. Aufgewachsen in einer nicht speziell religiösen Familie – «wir gingen nur an Weihnachten in die Kirche» – erinnert sich Zeller an die zehn Pflicht-Gottesdienste während des Konfirmationsunterrichts. Sie sagt: «Bereits damals wollte ich mehr erfahren.»

Schlüsselerlebnis im Auslandsjahr

Alsbald, im Auslandsjahr in Frankreich und England, besuchte sie Kirchen, löcherte die Menschen dort mit Fragen – «manchen ging ich wohl ziemlich auf den Geist», sagt sie lachend. Aber Zeller fand Antworten und ihr wurde bewusst, was heute noch die Stärken der Kirche seien:

«Hier kommen so viele unterschiedliche Menschen zusammen, hier kann man Freud und Leid teilen und über die grossen Fragen des Lebens diskutieren.»

Leider würden viele Menschen diese Bedürfnisse mittlerweile woanders stillen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass die Kirche immer wieder negativ für Schlagzeilen sorgt. Ganz abgesehen von der generellen Kritik an Religionen und ihrem Wahrheitsanspruch. «Es gibt immer Potenzial, Religionen zu missbrauchen – aber das gibt's auch woanders», sagt Zeller und ergänzt: «Jeder Mensch ist aufgefordert, selber zu denken – ich bin gegen blinden Autoritätsglauben.» Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass viele Errungenschaften wie etwa die Menschenrechte auf christlichen Werten basierten. «Deshalb müssen wir die Leute wieder für den Glauben begeistern und der Schlüssel dazu ist die persönliche Beziehung.»

Sie kennt die reformierte Kirche Horw bereits

Wer mit ihr spricht, kann sich gut vorstellen, dass ihr dies in Horw gelingen könnte. Zeller wählt ihre Worte mit Bedacht, aber wenn sie etwas sagt, dann mit Feuer und Leidenschaft. Und: Sie kennt Horw vom Praktikum während des Studiums her. «Ich habe die reformierte Kirche Horw damals als sehr lebendig erlebt – die Mitglieder sitzen nicht nur im Gottesdienst und konsumieren quasi, sondern engagieren sich in der Gemeinschaft.»

Ihre neu geschaffene Stelle – Jonas Oesch bleibt Horw als Pfarrer erhalten – ist mit dem Schwerpunkt Jugend und junge Erwachsene versehen. Zu ihren Aufgaben gehören Religions- und Konfirmationsunterricht, Lager organisieren, eventuell eine Jugendgruppe gründen. Zeller:

«Jugendliche sind sehr direkt, das gefällt mir.»

Daneben wird sie Taufen durchführen, Gottesdienste leiten und überhaupt für die Leute da sein. Ihren Wohnsitz verlegt die an einen Nidwaldner vergebene Pfarrerin nach Horw.

Sie lernt gerne neue Menschen und Kulturen kennen

Ein 24-Stunden-Job also? «Ich bin da, wenn der Schuh drückt, aber ich schlafe auch gern», sagt sie schmunzelnd. Zumal da noch das eine oder andere Hobby wäre: Lesen, Bergwandern, Reisen. Zeller spricht mehrere Fremdsprachen. Besonders das Reisen hat es ihr angetan. Neue Menschen und Kulturen kennen lernen, das inspiriere sie. Entsprechend hat Zeller null Verständnis, «wenn jemand Leute oder Lebensstile verurteilt, ohne jemals zugehört oder sich damit auseinandergesetzt zu haben».

Auf die Frage, was denn nun eine gute Pfarrerin ausmache, sagt sie: «Wenn die Beziehung zwischen mir und den Menschen so tragfähig ist, dass wir ehrlich miteinander unterwegs sein können – ohne immer gleicher Meinung sein zu müssen, dann kommt's gut.» Und dies mit Blick auf Gott und zusammen mit Gott. Zeller sagt:

«Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen, davon bin ich überzeugt.»

