Luzerner Theater, Alpstaeg und Fasnacht: Das beschäftigt 2023

2023 Das beschäftigt in Stadt und Agglo Luzern im neuen Jahr Ein neues Festival, ein gesperrter Bahnhof und Meilensteine für Grossprojekte: 2023 wird in Luzern viel los sein.

Das Jahr 2022 meldet sich in Luzern mit frühlingshaften Temperaturen sowie mit Knatsch um neue Car-Haltekanten, das Luzerner Theater und den FCL ab. Zeit für einen Blick nach vorne. Folgendes wird 2023 in der Stadt Luzern und in der Agglomeration für Gesprächsstoff sorgen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Das «Blue Balls» gibt es in der ursprünglichen Form nicht mehr. Dafür betreten nun andere Veranstalter die Bühne. Der Verein Luzern Live will mit einem neuen Konzept einen Neustart machen, im Sommer 2023 soll die erste Austragung stattfinden.

Ein neues Festival für Luzern – das Blue Balls ist Geschichte. Bild: Jakob Ineichen

(24. Juli 2019)

Zuvor findet in der ganzen Region die Fasnacht statt. Nach zwei Jahren Pandemie wird sie 2023 wieder richtig durchgeführt, mit ordentlicher Planung. Geplant ist auch, das Konzept der mediterranen Nächte weiter zu testen. Mit diesem Pilotprojekt können Gastronomen die Aussenbereiche ihrer Lokale in der Stadt Luzern in den Sommermonaten bis morgens um 1 Uhr offen halten.

2023 ist das Jahr der eidgenössischen und kantonalen Wahlen, doch in diversen Gemeinden finden auch Wahlen für den Gemeinderat statt. Im März wird in Emmen im zweiten Wahlgang der Nachfolger von Baudirektor Josef Schmidli gewählt.

Diverse Abstimmungen stehen 2023 an. So wird in der Stadt Luzern am 5. Februar über eine Steuerfusssenkung entschieden. Auch die Airbnb-Initiative und ein Gegenvorschlag kommen 2023 an die Urne. Voraussichtlich stimmen die Luzernerinnen und Luzerner zudem über eine Initiative über ein neues Café am Bundesplatz ab. In Kriens und Emmen kommt die Velonetz-Initiative an die Urne. Die Emmerinnen und Emmer entscheiden voraussichtlich im März über das Schulhaus Hübeli und dessen Sanierung/Erweiterung. In Kriens kommt die Billettsteueram 29. Januar vors Volk. In Malters steht die Abstimmung zur Erweiterung der Schulanlage Muoshof an. In Ebikon befindet die Bevölkerung über die Umwandlung des Alterszentrums Höchweid in eine AG. Und in Buchrain kommt ein Planungskredit zu einem Generationenprojekt mit Wohnungen und einer neuen Gemeindeverwaltung an die Urne.

Gleich mehrere Projekte in der Stadt Luzern sorgen derzeit für Gesprächsstoff. Das neue Luzerner Theater beispielsweise. Es wird erwartet, dass der Projektierungskredit im Frühling 2023 vom Stadtparlament behandelt wird.

Das neue Theater – auch 2023 ein Hauptthema in Luzern. Visualisierung: PD

Auch die Car-Halteplätze werden weiterhin Anlass für Diskussionen geben. Die Pläne für die Haltekante Inseliquai liegen ab dem 4. Januar öffentlich auf. Das Inseli wird derweil ab kommendem Sommer frei für eine Zwischennutzung. Anfang Oktober soll zudem die Sanierung der Bahnhofstrasse beginnen.

In Emmen wird 2023 der Gebäudekomplex «4Viertel» am Seetalplatz als erstes von diversen Projekten fertiggestellt. Gleich nebenan erfolgt der Baustart zur neuen kantonalen Verwaltung mit dereinst knapp 1000 Arbeitsplätzen. Im Bireggwald beginnen voraussichtlich nächstes Jahr die Bauarbeiten neuer Mountainbikestrecken. Das Projekt soll eine Pionierrolle für die Mountainbikeinfrastruktur im Kanton einnehmen. In Kriens könnte es ab Mitte 2023 zu einer Zwischennutzung auf dem Hinterschlund kommen. Später ist dort der Bau einer neuen Asylunterkunft möglich. Weiter soll das Zentrum Ebikons verschönert werden. 2023 kann die Bevölkerung Ideen dazu einbringen.

Zwischen dem 18. und 20. März geht am Bahnhof Luzern fast gar nichts mehr. Er wird wegen Bauarbeiten gesperrt, einzig die Zentralbahn kann noch fahren. Im Frühjahr soll zudem das Vorprojekt für den Durchgangsbahnhof vorgestellt werden. Im Frühling oder Sommer will die Stadt Luzern die letzten Sommer eingeführten Dosierampeln einer Analyse unterziehen. Wie gut funktioniert das System, das Verkehr aus den Quartieren zurückhalten soll, wirklich? Für die Autobahnumfahrung Bypass könnte 2023 Jahr die Baubewilligung vorliegen.

Derweil können Stadtluzerner Kinder künftig den ÖV stark vergünstigt benutzen. Sie erhalten ab Sommer einen 300-Franken-Gutschein für die Tarifzone 10. Damit halbieren sich die Kosten für ein Jahresabo, das normalerweise 610 Franken kostet.

Für sie wird der ÖV in Luzern günstiger. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

Ändern wird sich das Angebot von Nextbike. Der Service von ausleihbaren Velos fügt E-Bikes hinzu. Künftig werden die Hügel Luzerns und der Umgebung also einfacher zu erklimmen sein.

Kommen die chinesischen Gäste zurück nach Luzern? 2022 war für den Tourismus in Luzern ein vergleichsweise gutes Jahr, doch noch fehlten für gewisse Betriebe die chinesischen Kunden. Die Null-Covid-Politik Pekings ist nun Geschichte, möglicherweise reisen Chinesinnen und Chinesen 2023 wieder vermehrt nach Europa.

Zu guter Letzt: Wie es beim FC Luzern in der Causa Alpstaeg weitergeht, steht in den Sternen. Sicher ist: 2023 wird auch der FCL wieder für Schlagzeilen sorgen.