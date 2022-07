Region Luzern Grillplätze sollen Feuerstellen-Wildwuchs im Wald eindämmen Das Stadtforstamt Luzern hat im Gigeliwald zwei neue Rastplätze realisiert; weitere sollen folgen. Damit will es der gestiegenen Beliebtheit des Waldes Rechnung tragen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit der Coronapandemie hat die Beliebtheit des Waldes als Naherholungsgebiet stark zugenommen. Zwar sei es nicht mehr ganz so extrem wie zu Beginn. «Doch der Wald wird immer noch viel stärker genutzt als vor der Pandemie», sagt Stadtoberförster Raphael Müller, Leiter des Stadtforstamts Luzern. Bereits im April oder Mai gebe es sogar unter der Woche Tage, an denen in siedlungsnahen Waldgebieten sämtliche Feuerstellen besetzt seien.

Letzte Arbeiten auf einem der beiden neuen Grillplätze im Gigeliwald. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 6. Juli 2022)

Dieser Entwicklung will das Stadtforstamt Rechnung tragen. Es hat in den letzten Tagen auf Krienser Boden im Gigeliwald, gleich bei der Bushaltestelle «Obergütsch», zwei grössere Grillplätze realisiert:

Alles anzeigen

Das Stadtforstamt bewirtschaftet in der Region mehrere Wälder im Auftrag der Korporation sowie der Stadt Luzern, EWL oder des Kollegialstifts im Hof.

«Es ist schön, wenn die Leute den Wald nutzen», sagt Müller. Doch der Trend hat auch seine Schattenseiten. «Es gibt immer mehr wilde Feuerstellen.» Schätzungsweise seien es in siedlungsnahen Wäldern zwei- bis dreimal mehr als vor der Pandemie. «Mit den neuen Grillplätzen wollen wir nun den Waldbesuch mit attraktiven Plätzen etwas lenken.»

Wilde Feuerstellen können Schaden anrichten

Die wilden Feuerstellen sind aus mehreren Gründen problematisch, erklärt Müller:

«Wurzeln im Boden werden beschädigt, es kann zu Brandschäden an Bäumen kommen und der Rückzugsraum für Tiere wird kleiner.»

Um Sitzgelegenheiten zu schaffen, würden teils gar Bäume gefällt. Weiter sei das Waldbrandrisiko höher, denn die wilden Feuerstellen sind weniger geschützt. «Wird das Feuer nicht richtig gelöscht, kann bei Trockenheit ein Windstoss einen Brand auslösen», sagt Müller.

Zuletzt habe es rund um die Stadt Luzern jährlich ein bis zwei kleinere Waldbrände gegeben, in Zukunft dürfte das Brandrisiko aufgrund der Klimaerwärmung weiter zunehmen.

Eine wilde Feuerstelle im Gigeliwald. Bild: std (Kriens, 6. Juli 2022)

Auch in anderen Wäldern ist das Stadtforstamt bemüht, das wilde Feuern einzudämmen. So seien bereits Rastplätze im Dreilindenwald, am Rotsee, im Eichwald, Gütsch- und im Bireggwald realisiert oder aufgewertet worden. Voraussichtlich nächstes Jahr folgen weitere im Krienser Schachenwald sowie erneut im Bireggwald, so Müller. «Gleichzeitig bauen wir jeweils in der Nähe der neuen Plätze wilde Feuerstellen zurück.»

Teils kommen Sponsoren für die Kosten auf

Ein neuer Grillplatz kostet in der Regel zwischen 10’000 bis 15’000 Franken, so Müller. Teilweise arbeite das Stadtforstamt mit Sponsoren zusammen. Im Gigeliwald etwa übernimmt die Raiffeisenbank Luzern die Kosten. Diese finanziert ausserdem weitere neue Grillstellen in Ebikon, Root plus voraussichtlich in Buchrain und kommt auch für deren Unterhalt auf. Dafür investiert Raiffeisen rund 150’000 Franken.

Stadtoberförster Raphael Müller. Bild: Patrick Hürlimann

Die Grillplätze im Gigeliwald seien etwas aufwendiger gestaltet als andere. Dank massiver Bauweise mit dauerhaftem Eichenholz sollten die Sitzbänke, Tische und der Grill vandalensicher sein. Hinzu kommen eine kleine Kletteranlage für Kinder sowie die Pflanzung von Edelkastanien. «In einigen Jahren können die Leute hier Marroni sammeln», sagt Müller.

Als Vorbereitung habe man einige Fichten gefällt, die nicht mehr vital gewesen seien und zum Sicherheitsproblem geworden wären. Brennholz stelle das Stadtforstamt an den Grillplätzen keines zur Verfügung. «Dieses wird erfahrungsgemäss sehr schnell verbrannt, wir würden gar nicht nachkommen mit Auffüllen.»

Auch Güselkübel gibt es keine an den Rastplätzen. Auf Krienser Boden sind solche in den letzten Jahren teils entfernt worden. «Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht», sagt Müller.

«Die Leute nehmen ihren Abfall in der Regel selbst mit. Oder das Stadtforstamt und sogar Waldbesucher räumen danach auf.»

Trotz mehr Leute im Wald habe er zuletzt keine Zunahme an Littering festgestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen