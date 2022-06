Region Luzern Spalten sich Krienser Reformierte von der Kirchgemeinde ab? Die Reformierte Kirchgemeinde Luzern droht ein weiteres wichtiges Mitglied zu verlieren: Die Teilkirchgemeinde Kriens hegt Pläne für die Gründung einer eigenständigen Kirchgemeinde. Robert Knobel Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die Reformierte Johanneskirche in Kriens. Dominik Wunderli (20. Juni 2022)

In der Agglomeration Luzern leben etwas mehr als 20'000 Reformierte. Bis 2016 gehörten sie zur Kirchgemeinde Luzern, welche in zehn Teilkirchgemeinden unterteilt war. Doch seit 2017 gibt es nur noch acht solche Teilkirchgemeinden, weil sich die Reformierten von Horw sowie Meggen, Adligen- und Udligenswil abgespalten und eigene Kirchgemeinden gegründet haben.

Nun droht die Kirchgemeinde Luzern ein weiteres wichtiges Mitglied zu verlieren: Die Krienser Reformierten hegen ernsthafte Austrittsgedanken. Bereits anlässlich der Krienser Kirchgemeindeversammlung im Frühling skizzierte die Kirchenpflege das Szenario, die Kirchgemeinde Luzern zu verlassen und eine eigenständige Kirchgemeinde zu gründen.

«Deutlich tiefere Kosten» dank Eigenständigkeit

Die Vorteile wären laut Kirchenpflege kürzere Entscheidungswege, schlankere Strukturen und somit auch «deutlich tiefere Verwaltungskosten», wie es in einer Präsentation formuliert ist. Als eigene Rechtspersönlichkeit könnte eine Kirchgemeinde Kriens zudem die Kirchensteuergelder von rund 1,2 Millionen Franken selber verwalten und deren Verwendung selber bestimmen. In den vergangenen Wochen haben zwei Austauschforen für die Gemeindemitglieder stattgefunden. Die Resultate dieser Foren werden derzeit ausgewertet und bilden die Basis für das weitere Vorgehen. Ein allfälliger Austritt aus der Kirchgemeinde Luzern müsste von den Krienser Reformierten an der Urne beschlossen werden.

Die Krienser Austrittspläne sorgen in der Kirchgemeinde Luzern verständlicherweise für Nervosität. «Wir bedauern diese Entwicklung sehr», sagt Präsidentin Christa Wenger. Der Kirchenvorstand habe den Kriensern «mehrfach seine Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft bekräftigt». Man sei auch weiterhin zum Dialog bereit.

Für die Kirchgemeinde wäre es ein grosser Verlust

Sollte Kriens tatsächlich austreten, wäre dies ein deutlicher – auch finanzieller – Verlust für die Kirchgemeinde. Denn sie muss schon die Folgen der Austritte von 2017 verarbeiten: Aus Horw, Meggen, Adligenswil und Udligenswil fliessen zwar noch Übergangsbeiträge an die Kirchgemeinde Luzern, um dort die finanziellen Auswirkungen abzufedern. Doch Ende 2026 laufen diese Zahlungen aus.

Christa Wenger räumt ein, dass ein Austritt von Kriens zumindest mittelfristig strukturelle Anpassungen in der Kirchgemeinde Luzern nötig machen würde. Die Organisationsstruktur grundsätzlich in Frage stellen will der Kirchenvorstand aber nicht. Man sei überzeugt, dass die dezentrale Struktur mit den einzelnen Teilkirchgemeinden «sinnvoll, zukunftsfähig und nachhaltig» ist, wie Wenger sagt.

In Malters heisst es: «Wir fühlen uns wohl»

Mit den Abspaltungsplänen steht Kriens im Moment alleine da. «Für uns ist ein Austritt aus der Kirchgemeinde kein Thema. Wir fühlen uns wohl und können in vielen Bereichen autonom entscheiden», sagt etwa Brigitte Gutfleisch, Präsidentin der Teilkirchgemeinde Malters. Ähnlich tönt es in der Teilkirchgemeinde Littau-Reussbühl: Man sei mit den aktuellen Strukturen sehr zufrieden, sagt Kirchenpflege-Präsident Beat Zimmermann.

Auch Walter Stucki, Präsident der Kirchenpflege Emmen-Rothenburg, sagt: «Unter dem Dach der Kirchgemeinde Luzern können wir uns als Teilkirchgemeinde den rein kirchlichen Belangen zuwenden und das Gemeindeleben gestalten». Auch an Mitsprachemöglichkeiten mangele es nicht, so Stucki. Er sagt sogar:

«Für mich bedeutet ein Austritt aus der Gemeinschaft, aus Steuerertragsgründen oder anderen Problemen, reiner Egoismus, der in der Kirche keinen Platz hat.»

Auch in Ebikon gibt es zurzeit keine Abspaltungspläne. Pfarrer Thomas Steiner sagt aber: «Wenn weitere zahlkräftige Gemeinden austreten, werden wir über neue Lösungen, wie einer Fusion mit Nachbargemeinden nachdenken und mit der Kirchgemeinde Luzern in den Dialog treten müssen.»

Reformideen aus der Stadt Luzern

Handlungsbedarf wegen der drohenden Abspaltung von Kriens sieht man in der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern. «Für uns ist der Prozess, der jetzt einsetzt, ein Grund, Reformen an die Hand zu nehmen», sagt Vizepräsident Albert Schwarzenbach. Er hat als Mitglied des Grossen Kirchenrats – dem Parlament der Kirchgemeinde – kürzlich eine Interpellation eingereicht. Er will vom Kirchgemeinde-Vorstand wissen, wie er grundsätzlich die Zukunft der Kirchgemeinde Luzern sieht.

Schwarzenbach hat bereits konkrete Ideen für mögliche Reformen, die den Wünschen aus Kriens relativ nahe kommen: Die Abläufe zwischen Kirchgemeinde und Teilkirchgemeinden sollen effizienter werden. Zudem sollen mittelfristig Kompetenzen von der Kirchgemeinde zu den Teilkirchgemeinden verschoben werden.

