«Wir können von den Kirchen viel lernen», sagt der neue Präsident der Islamischen Gemeinde Luzern Muhamed Sabanovic (57) wurde zum Präsidenten der Islamischen Gemeinde Luzern (IGL) gewählt. Er will die Luzerner Muslime besser organisieren und den Dialog mit der Öffentlichkeit verstärken. Interview: Robert Knobel 08.10.2022, 05.00 Uhr

Muhamed Sabanovic ist neuer Präsident der Islamischen Gemeinde Luzern. Bild: Pius Amrein / Luzerner Zeitung

Corona hat das religiöse Leben für längere Zeit lahmgelegt. Wie haben die Luzerner Muslime die Pandemie erlebt?

Muhamed Sabanovic: Es war sehr schlimm. Corona hat die Moscheen richtiggehend leer gefegt, die sozialen Kontakte fielen weg. Das hatte auch finanzielle Folgen: Die Moscheen leben grösstenteils von der Kollekte der Besucher. Da kam auf einmal praktisch nichts mehr rein. Die acht Moscheen in der Region Luzern beziffern die Ausfälle auf etwa 400'000 Franken. Glücklicherweise haben uns die Kirchgemeinden ein wenig unter die Arme gegriffen. Mittlerweile kehren die Leute in die Moscheen zurück – aber es sind immer noch weniger als vor der Pandemie.

Sie sprachen die Kirchgemeinden an – wie ist denn das Verhältnis zu den Luzerner Kirchen?

Die Zusammenarbeit ist sehr eng. So haben wir dieses Jahr an der Bettagsaktion «Frieden ist ...» teilgenommen. Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs gab es zudem einen gemeinsamen Friedensgottesdienst in der Lukaskirche. Die Kirchen unterstützen auch den islamischen Religionsunterricht finanziell. Wir können von den Kirchgemeinden viel lernen. Sie haben eine lange Tradition, was Struktur und Organisation betrifft. Das ist etwas, was wir Muslime hierzulande erst noch aufbauen müssen.

Sie wurden kürzlich zum neuen Präsidenten der Islamischen Gemeinde Luzern (IGL) gewählt. Zuvor haben Sie als Interimspräsident eine Strukturreform aufgegleist. Was ist denn jetzt genau die Aufgabe der IGL?

Die acht Moscheen in der Region Luzern sind jeweils als Vereine organisiert. Die IGL war seit 2005 die Dachorganisation dieser Vereine. Allerdings sind von den rund 20'000 Muslimen in Kanton Luzern nur etwa ein Fünftel Mitglieder in einem Moscheeverein. Für die übrigen 80 Prozent, die nie oder selten eine Moschee besuchen, gab es keinerlei Angebote. Das wollten wir ändern: Wir haben die Statuten der IGL so geändert, dass alle Muslime als Privatpersonen Mitglied werden können – unabhängig davon, ob sie einer Moschee angehören oder nicht. Wir haben bereits rund 200 Privatmitglieder. Ziel ist, dass auch möglichst viele Mitglieder aus den Moscheevereinen die IGL unterstützen.

Welche Rolle spielen die Moscheen innerhalb der IGL?

Neben dem demokratisch gewählten IGL-Vorstand gibt es den «Rat der Islamischen Vereine». Dieser besteht aus je zwei Vertretern jeder der acht Moscheen. Das ermöglicht uns, über die Grenzen der einzelnen Moscheen hinaus Strukturen und Angebote aufzubauen. Am diesjährigen Ramadan haben wir zum Beispiel ein gemeinsames Fastenbrechen mit über 200 Personen organisiert. Nächstes Jahr planen wir einen Anlass mit mehreren hundert Personen. Unser Ziel ist es, die IGL deutlich stärker als bisher zum Sprachrohr der Luzerner Muslime und zur Ansprechpartnerin für Behörden, Kirchen und Bevölkerung zu machen. Dazu braucht es aber auch eine stärkere Professionalisierung.

Professionalisierung?

Im November werden wir erstmals eine Geschäftsstelle eröffnen. Sie wird von zwei jungen Frauen geführt. Professioneller werden muss aber auch die Seelsorge: Wir haben Freiwillige, welche Besuche in Gefängnissen und Spitälern machen. Zudem kommt es immer häufiger vor, dass Muslime in ein Altersheim eintreten. Auch hier braucht es entsprechende Angebote. Die Uni Fribourg bietet einen CAS Islamische Seelsorge an. Bereits haben wir bei der IGL zwei Personen, welche diese Weiterbildung absolviert haben.

Wie finanziert sich die IGL?

Genau wie die Moscheen ist auch die IGL auf Spenden angewiesen. Für einzelne Projekte erhalten wir zwar immer wieder Beiträge von Stiftungen, Kirchen und der öffentlichen Hand. Das ist erfreulich. Aber es fehlt eine kontinuierliche, gesicherte Finanzierung, um die Professionalisierung umsetzen zu können.

Es wurde schon über eine staatliche Anerkennung des Islams diskutiert – analog zu den christlichen Landeskirchen. Fänden Sie das sinnvoll?

Als langfristiges Ziel auf jeden Fall. Doch noch ist die Zeit nicht reif. Es fehlt einerseits die Akzeptanz in der Bevölkerung für einen solchen Schritt. Andererseits ist auch die muslimische Gemeinschaft noch nicht so weit: Wenn wir heute von unseren Mitgliedern «Kirchensteuern» einziehen könnten, hätten wir zwar viel Geld, aber es fehlen die Strukturen, um das Geld sinnvoll zu verwenden. Diese Strukturen müssen wir erst aufbauen.

2019 sorgte eine Moschee in Kriens für nationale Schlagzeilen: Ein Prediger soll zu Gewalt aufgerufen haben. Sie nannten damals ungenügend ausgebildete Imame als grosses Problem. Hat sich dies inzwischen gebessert?

Das Problem bleibt akut. In Luzern hat zurzeit einzig die bosnische Moschee in Emmenbrücke einen fest angestellten Imam. In den übrigen Moscheen sind es meist Privatpersonen, welche die Rolle des Vorbeters übernehmen. Sie haben sich vielleicht etwas mehr mit dem Koran auseinandergesetzt als andere. Einen ordentlich ausgebildeten Imam anzustellen, ist für die meisten Moscheen finanziell nicht machbar. Hinzu kommt, dass potenzielle Kandidaten aus muslimischen Ländern nur schwer eine Arbeitserlaubnis erhalten.

Es gab Bestrebungen, in der Schweiz eine Imam-Ausbildung aufzubauen. Wäre dies die Lösung?

In den nächsten 20 Jahren ist dies nicht realistisch. Es ist sinnvoller, wenn die Basisausbildung an einer anerkannten Institution in einem muslimischen Land stattfindet. Was wir aber bräuchten, wäre eine Weiterbildung in der Schweiz. Es ist sehr wichtig, dass Imame neben ihrer religiösen Ausbildung auch die Schweizer Verhältnisse und die Situation der Schweizer Muslime gut kennen.

Was tut die IGL selber, um radikalen Strömungen vorzubeugen?

Wir müssen das Augenmerk auf die Jugendlichen richten. Sie sind eher anfällig für radikale Ideen. Bei jungen Muslimen mit Migrationshintergrund stellen sich Fragen der Identitätsfindung besonders stark. Es ist wichtig, dass sie bei diesem Prozess nicht auf falsche Bahnen geraten. Wir planen nächstes Jahr eine Veranstaltungsreihe für Jugendliche, bei der es um Fragen rund um Identität und Integration, aber auch um Probleme wie Mobbing geht. Wir planen dies in Zusammenarbeit mit der Polizei, mit Moschee-Verantwortlichen sowie mit Kirchen und der Uni Luzern. Unser Ziel ist, so viele Jugendliche wie möglich anzusprechen.

Die IGL will für alle Luzerner Muslime sprechen. Doch zwischen einer Türkin der dritten Generation und einem Asylbewerber aus Somalia gibt es enorme kulturelle Unterschiede. Ist es überhaupt realistisch, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln?

Die Luzerner Moscheen sind zwar immer noch stark nach Nationalitäten getrennt: Es gibt türkische, bosnische, albanische und arabische Moscheen. Doch das wird sich irgendwann ändern. Viele junge Muslime sind hier geboren und haben Schweizerdeutsch als Muttersprache. Für sie braucht es Predigten auf Deutsch und Imame, die ihre Sprache sprechen. Ein Schritt in diese Richtung wäre ein Islamisches Kulturzentrum in der Region Luzern, von dem wir schon lange träumen. Das hätte auch Vorteile für die Moscheen, die heute mehrheitlich in gemieteten Räumen sind. Sie könnten ihre Gottesdienste künftig in diesem Zentrum abhalten. Leider haben wir bisher keinen Standort gefunden, die Finanzierung ist ebenfalls offen.

Es gibt also noch viel zu tun. Was motiviert Sie?

Der Prophet Mohammed hat einmal gesagt, die besten Menschen seien die, die anderen nützlich sind. Ich bemühe mich, ein solcher Mensch zu sein. Dies meine ich nicht nur in Bezug auf die Muslime in Luzern, sondern auch auf die übrige Bevölkerung. Ich habe von der Schweiz sehr viel Unterstützung erhalten, davon möchte ich etwas zurückgeben.

Muhamed Sabanovic (57) ist in Bosnien geboren. Kurz vor dem Bosnien-Krieg kam er fürs Studium in die Schweiz. Seither lebt er hier. Der Maschinenbauingenieur hat eine Beratungsfirma im Bereich Qualität 4.0. Er wohnt mit seiner Familie in Kriens. Seit 2020 ist er Präsident der IGL – zunächst ad interim, im September 2022 wurde er nun offiziell gewählt.

