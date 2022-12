Reisebericht «Ich habe noch nie so nette Leute kennen gelernt»: Dieser Krienser reiste mit Velo und Zelt in den Iran Michael Hauenstein hat auf seiner Velotour von der Schweiz in den Iran zahlreiche Menschen getroffen – unter anderem den wohl freundlichsten Zollbeamten der Welt. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 02.12.2022, 11.19 Uhr

Heute ist der Iran wegen der dortigen Unruhen regelmässig in den Schlagzeilen. Kurz bevor diese ausgebrochen sind, war der in Kriens wohnhafte Michael Hauenstein (37) dort. Er fuhr vom Mai bis im August mit dem Velo von seinem Wohnort rund 6100 Kilometer nach Teheran.

Michael Hauenstein beim Azadi-Turm in Teheran. Bild: ZVG

Die Unzufriedenheit in der jüngeren Generation habe er stark gespürt. «Viele haben mir gesagt, sie hätten keine Hoffnung», erzählt Hauenstein, der als Marketing-Verkaufsleiter arbeitet. «Gleichzeitig konnte man praktisch nicht offen miteinander über die Regierung und die damit verbundenen Probleme reden, weil ja alle Angst haben müssen, dass sie deswegen verhaftet werden.»

Eine Begegnung mit Iranerinnen und Iranern. Bild: zvg

Vom Zollbeamten umarmt

Er sei sehr häufig von jungen Leuten auf der Strasse angesprochen worden. «Sie sind sehr gut gebildet und sprachen gutes Englisch.» Praktisch alle hätten ihm erzählt, dass sie das Land verlassen wollen. «Der Iran erlebt einen krassen Braindrain. Das alles zeigt die Unzufriedenheit. Gleichzeitig habe ich noch nie so nette Leute kennen gelernt. Überall wird einem zugewunken, man wird zum Tee eingeladen, man bekommt Getränke und Lebensmittel geschenkt.» Bei der Einreise habe ihn der iranische Zollbeamte gar umarmt.

Bündelweise Banknoten im Iran. Bild: zvg

Ebenfalls speziell: Die iranische Währung Rial ist so schwach, dass Hauenstein nach dem Wechsel von 100 Dollar Unmengen an Banknoten in seinen Velotaschen verstauen musste. Viele Leute hätten ihn dann aber gar nicht bezahlen lassen, sondern eingeladen. Angst um seine Sicherheit habe er im Iran, aber auch anderswo, nie gehabt – abgesehen von Situationen im Strassenverkehr. Was war seine Motivation für die Tour?

«Ich fahre gerne Velo und reise gerne. Das wollte ich schon länger miteinander kombinieren.»

Mit dem Velo und dem Zelt nehme man alles viel intensiver wahr, etwa Wetter, Lärm oder Gerüche. Weiter wollte er Länder sehen, in denen er noch nie gewesen war.

Notfalls auf der Autobahn unterwegs

Hauensteins Route führte via Italien, Kroatien, Montenegro, Kosovo, Bulgarien, Türkei, die südliche Schwarzmeerküste entlang nach Georgien, Armenien in den Iran.

Velowege oder -streifen habe es praktisch nirgends gegeben. So sei er mangels Alternativen hin und wieder auf der Autobahn gefahren. Der Langsamste sei er aber nicht gewesen, weil auch Kühe oder Pferdewagen auf dem Pannenstreifen unterwegs waren.

Mit Zelt und Velo – so war Michael Hauenstein unterwegs. Hier ein Foto aus Bulgarien. Bild: zvg

Politisch weiter aufgefallen ist ihm der wachsende Einfluss Chinas. So sei er an riesigen Baustellen mit chinesischer Beschriftung vorbeigefahren, etwa in Montenegro oder Georgien. Wichtige Infrastrukturprojekte werden dort mit Mitteln aus China realisiert.

Nicht nur im Iran, auch in den anderen Ländern habe er nur positive Begegnungen gehabt. Eine Rolle spielte, dass er mit dem Velo unterwegs war – die Leute hätten ihn sehr oft deswegen angesprochen und seien interessiert gewesen. Von Unfällen oder grösseren Pannen blieb Hauenstein verschont. Den ersten Platten hatte er erst in Georgien nach 4895 Kilometern. Sein Occasionsvelo habe problemlos durchgehalten. Ausgegeben habe er während der Reise inklusive Rückflug nur etwa 3000 Franken.

