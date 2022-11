Religion Tibeter erhalten erstmals eigenen Tempel in Luzern Der ehemalige Hello-Welcome-Pavillon in der Luzerner Neustadt wird neu als buddhistisches Zentrum genutzt. Ab Frühling wird dort ein tibetischer Mönch tätig sein. Robert Knobel 11.11.2022, 05.00 Uhr

Der neue Tempel ist bereits eingerichtet. Im Bild (von links): Tashi Sangsangtsang vom Verein Zurmang Garwang, Nicola Neider von der Katholischen Kirche, Karma Sertsang und Apon Shinjatsang. Bild: Roger Grütter (Luzern, 9. November 2022)

Wenn sich Tibeterinnen und Tibeter aus der Region Luzern zum Gebet versammeln, tun sie dies meist in Privatwohnungen oder mieten bei speziellen Gelegenheiten einen Raum. Das wird künftig nicht mehr nötig sein. Denn bald soll in der Luzerner Neustadt der «Zurmang-Tempel» eröffnet werden.

Damit erhält Luzern erstmals ein fixes Zentrum für tibetischen Buddhismus. Ein eigener Tempel sei ein «lang gehegter Wunsch» der Tibetergemeinschaft gewesen, sagt Nicola Neider, Leiterin Migration und Integration der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Der Kirchgemeinde ist es zu verdanken, dass der Wunsch in Erfüllung ging. Sie stellt nämlich ihren Pavillon am Kauffmannweg hinter dem Hotel Astoria zur Verfügung. Der Pavillon wurde früher vom Flüchtlingstreff Hello Welcome genutzt. Dieser war bekanntlich im Sommer 2021 in neue Räumlichkeiten an der Bundesstrasse gezogen.

Der Mönch muss noch Deutsch lernen

Verantwortlich für den Tempel am Kauffmannweg ist der Verein Zurmang Garwang. Dessen Name bezieht sich auf den Rinpoche Zurmang Garwang, einen hohen Würdenträger im tibetischen Buddhismus.

Aus Zurmangs Linie stammt auch der Mönch, welcher voraussichtlich ab nächstem Frühling im Tempel in Luzern wirken wird. Somit erhalten die Tibeter in Luzern nicht nur erstmals ein eigenes Zentrum, sondern auch einen eigenen «Gemeindeleiter», welcher sich um die etwa 20 im Verein aktiven Familien und weitere Interessierte kümmern wird.

Im Moment ist er noch dabei, Deutsch zu lernen – das ist die Bedingung, um eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung zu erhalten, wie Tashi Sangsangtsang vom Verein Zurmang sagt. Bezahlt werde der Mönch vom Verein, gemäss der Tradition der Bettelmönche beinhaltet der Lohn aber nur das Minimum, was es zum Leben braucht.

Der Tempel soll öffentlich zugänglich sein

Der Tempel wird künftig für diverse Anlässe genutzt, beispielsweise für Rituale nach Todesfällen oder für Feste im Jahreskreis des Buddhismus. Das Zentrum soll aber nicht ausschliesslich für die tibetische Gemeinschaft reserviert sein. So sind auch öffentliche Anlässe wie Vorträge oder buddhistische Meditationstage geplant.

«Der Tempel soll also öffentlich zugänglich sein und der einheimischen Bevölkerung die Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus ermöglichen», sagt Nicola Neider. Eine erste Gelegenheit bietet sich am Freitagabend anlässlich der erstmaligen Öffnung des Zentrums im Rahmen der Woche der Religionen.

Hinweis: Besichtigung des Tempels mit Vorträgen und tibetischem Apéro: Freitag, 11. November, ab 18 Uhr am Kauffmannweg 9 in Luzern.