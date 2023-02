Luzern Unterwegs mit der Polizei: «Die Fasnacht ist ein organisiertes Chaos, das wir seit Monaten minutiös planen» Während 60'000 Augenpaare mehrheitlich auf den Wey-Umzug gerichtet waren, blickten wir hinter die Kulissen. Ein Nachmittag am Rande des Geschehens mit der Einsatzleitung der Polizei. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.02.2023, 22.41 Uhr

Unterwegs an der Pilatusstrasse mit Einsatzleiter Roger Lang (rechts) und seinem Kollegen Christian Fässler. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)

Die Pilatusstrasse bietet auch nach der letzten Umzugsnummer eine Plattform für ein Schauspiel. Selbstredend, dass sich die Ansammlung von Einzelmasken, Familien und Gruppen nicht in Luft auflösen wird. Der Fasnacht-Einsatzleitung der Polizei bestehend aus Roger Lang und Christian Fässler wäre das aber recht. Es ist 16.30 Uhr, als sie sich auf Höhe Winkelriedstrasse Richtung Bahnhof aufmachen und die Leute auffordern, die Strasse freizumachen.

Der Putzkolonne-Ballett

Ihnen nähert sich derweil die Putzkolonne in Form von Reinigungsfahrzeugen. Sie fegen in der spätnachmittäglichen Sonne Berge von Konfetti, Papiertüten und Flaschen weg. Die Maschinisten kurven kreuz und quer über die Fahrbahn, das Ganze wirkt wie ein einstudiertes Ballett, was es auch ist. Denn es wird nichts dem Zufall überlassen.

Roger Lang sorgt dafür, dass die Strassen schnell gereinigt werden können. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)

«Die Fasnacht in der Stadt und auf dem Land wirkt vielleicht unorganisiert und wild. In Wirklichkeit ist es ein organisiertes Chaos, das wir seit Monaten minutiös planen», beschreibt Lang seinen Einsatzbereich. Was alles in den Zuständigkeitsbereich fällt, mag sich manch einer kaum vorstellen und lässt sich nicht in wenigen Worten beschreiben.

Der Wey-Fasnachtsumzug läuft. Einsatzleiter Roger Lang (rechts) mit seinem Kollegen Christian Fässler. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)

Nehmen wir als Beispiel die zahlreichen Toi-Toi-Kabinen, die von Zeit zu Zeit geleert werden müssen. Dafür muss ein Fahrzeug ins Herz der Fasnacht vorrücken. «Der Toi-Toi-Service bewegt sich nach Fahrplan. Die müssen zu Randzeiten agieren, das ist festgeschrieben», sagt Lang.

Auch die Absperrung von Seitenstrassen ist ein wichtiges Thema. Dafür werden neuerdings nicht mehr nur Gitter aufgestellt, sondern zusätzlich Poller oder Fahrzeuge wie Busse oder Tieflader parkiert. Es ist faktisch ausgeschlossen, dass ein Fahrzeug in die Besuchenden fährt, wie dies etwa im Dezember 2022 an einem Weihnachtsmarkt in Nürnberg geschehen ist. «Diese Massnahme treffen wir bei jedem Grossanlass», erklärt Lang.

Eine grosse Herausforderung: Das Zählen der vielen Besuchenden. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 20. Februar 2023)

Um 16.50 Uhr kursieren die Busse wieder, der Privatverkehr hat noch kein grünes Licht, weil die Seebrücke noch von zahlreichen Menschen gesäumt ist. Eine Viertelstunde später ist aber auch die wieder frei.

Der verlorene Supermann und das Armband

Doch von vorne. Die beiden Polizisten begeben sich eineinhalb Stunden vor Umzugsbeginn zum Theaterplatz, wo bereits ersichtlich wird, dass sich ungewöhnlich viele Leute in der Stadt einfinden werden. Lang und Fässler sind mit Armbändern ausgerüstet, die sie im Minutentakt Müttern und Vätern von Kindern anbieten. Die Armbänder werden mit der Telefonnummer einer Kontaktperson beschriftet und den Kindern ums Handgelenkt gebunden. So findet der verlorene Superman oder die Eisprinzessin schnell und ohne Polizei wieder zu Mami oder Papi. Am Ende des Tages werden fünf Kinder der Einsatzzentrale gemeldet, die alle zwischen fünf und 30 Minuten wieder bei den Eltern sind.

Die Armbänder sind Eisbrecher. Die Polizisten kommen ins Gespräch mit Leuten und erhalten direkte Rückmeldungen. Diese beschränken sich am Umzug nicht auf Bemerkungen zu den Uniformen, sondern sind ernst gemeint, wie Fässler ausführt. «Das Sicherheitsdenken hat sich gewandelt. Die Bevölkerung ist sich bewusster als früher, dass unsere Präsenz auch der Prävention dient und wenn nötig zur Intervention führt.»

«Es isch gewaltig»

Der Umzug rollt inzwischen und die Vorahnung hat sich bewahrheitet. «Hey lueg das a. Es isch gewaltig», bemerkt Lang während er entlang der Umzugsroute vom Start Richtung Seebrücke schreitet. Immer wieder wird er gefragt, wo man die Strassenseite wechseln kann. Er verweist mindestens ein Dutzend Personen an eine markierte Stelle.

Auch an der Pfistergasse ist die Polizei im Einsatz. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 20. Februar 2023)

Als er eine ältere Frau fragt, ob sie die Seite wechseln wolle, entgegnet diese: «Nein, dort drüben ist es auch nicht besser!» Lang schmunzelt – und eruiert die Besucherzahl. Dafür bedient er sich einer Vorlage, auf der die Länge des Umzugs und ein Umrechnungsfaktor beschrieben sind. Er wägt ab, wie viele Leute sich auf einem Quadratmeter befinden und zählt die Reihen. So hat sich die Zahl 60'000 ergeben.

Um 18 Uhr treffen sich Einsatzkräfte inklusive Feuerwehr, Sanität, SLRG und Stadt zum Lagerapport. Es werden Zahlen genannt, Anträge zu kommenden Veranstaltungen gestellt und zum Schluss das Fazit des Einsatzleiters Jürg Joller zur Kenntnis genommen: «Für mich stimmt's, wie es bis jetzt läuft.»

Lagerapport nach dem Umzug bei der Luzerner Polizei. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)