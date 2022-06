Reportage «Ich will nach Hause»: Junge Ukrainerinnen erzählen von ihrem Leben in Luzern Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022) Das neue ukrainische Kulturzentrum Prostir in Reussbühl bietet geflüchteten Familien ein Stück Heimat. Auch wenn sie der Schweiz extrem dankbar sind, so hoffen doch viele auf eine baldige Rückkehr. Simon Mathis 0 Kommentare 02.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Vergnügt jongliert Maria einen pinken Ballon vor dem Luzerner Theater. Das siebenjährige Mädchen hat soeben eine Führung durchs Theatergebäude beendet – den Ballon hat sie als Souvenir erhalten. Ihre Mutter Julia (31) steht daneben; Sorgenfalten im Gesicht, aber auch ein leichtes Schmunzeln. Die Szene würde alltäglich wirken, wenn man nicht wüsste, dass Julia vor kurzem mit ihrer Tochter und ihrer Katze aus der ukrainischen Stadt Mariupol geflüchtet ist.

Auf Englisch erzählt sie mir, wie es ihr in der Stadt Luzern ergeht. Als Erstes tippt sie auf meinen Notizblock und sagt, ich müsse unbedingt Folgendes aufschreiben:

«In erster Linie will ich nach Hause. Ich bin dankbar und froh, wie wir hier aufgenommen werden, aber ich will zurück.»

Die Rückkehr plane sie, «sobald es sicher ist». Julia fühlt sich in Luzern so, als ob ihr Leben «eine Pause» einlege. Mittlerweile habe sie allerdings schon «mehrere kleine Schritte in Richtung Normalität» gemacht. Ihre Tochter Maria geht zur Schule, die sie «toll» finde. «In der Ukraine fand sie die Schule strenger», erzählt Julia mit einem Lächeln.

Zwei junge Ukrainerinnen geben ukrainischen Kindern Malunterricht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Die erste Frage lautet meist: «Wo kann ich arbeiten?»

Ein grosses Thema ist für Julia die Arbeit. «Dass ich noch keine Anstellung gefunden habe, stresst mich», sagt sie. Das sei zurzeit ihre oberste Priorität. Denn sie erhalte kaum Sozialhilfe. Und obwohl die Schweiz wunderschön sei, sei sie eben auch «ziemlich teuer». Auf die Frage, ob sie einen Mann im Krieg habe, sagt sie hastig und entschieden: «Nein.»

Ungefähr ein Dutzend Personen haben an der Führung durchs Theater teilgenommen. Die Gesichter der Erwachsenen sind meist ernst, während die Kinder neugierig den Orchestergraben erkunden und das Innere von Requisitenschachteln bestaunen. Julia bedankt sich für die Führung mit einem herzlichen: «Thanks, thanks, thanks!»

Mehrere ukrainische Familien werden durchs Luzerner Theater geführt. Rechts aussen mit Brille: Ljuba Sumilina, die Leiterin des Kulturzentrums Prostir. Bild: Simon Mathis (Luzern, 25. Mai 2022)

Organisiert hat die Führung das ukrainische Kulturzentrum Prostir, das von Grünen-Kantonsrat Urban Frye und der ukrainischen Musikerin Ljuba Sumilina ins Leben gerufen wurde. Die 31-Jährige erzählt nach der Veranstaltung, wie die Stimmung zurzeit ist:

«Es herrscht Unsicherheit, die Situation hängt in der Luft. Viele wissen nicht, ob sie schon zurückkehren können.»

Manche Familien seien bereits zurückgereist, aber es seien wenige. Sumilina bestätigt, dass die Arbeit das vorherrschende Thema sei. «Das ist immer die erste Frage, die wir hören: Wo kann ich arbeiten?» Auf Facebook bestehen mehrere ukrainische Gruppen, in denen Jobs gesucht werden.

Ein ukrainischer Bub im Kulturzentrum Prostir. Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

In Reussbühl hat Prostir ein Kulturzentrum aufgebaut. Pro Woche besuchen etwa 50 Personen die angebotenen Kurse, in denen unter anderen Deutsch unterrichtet wird. Wenn es nach Sumilina geht, könnten es mehr Besucher sein:

«Ich wünsche mir, dass unser Angebot noch mehr Bekanntheit erlangt.»

Dabei könne auch der Kanton Luzern helfen, findet sie. Gefragt, wie viele Stunden sie bereits in Prostir investiert hat, zuckt sie mit den Schultern: «Ich habe schon lange aufgehört zu zählen.»

Studentin flieht mit ihrem 14-jährigen Bruder

Laut Ljuba Sumilina helfen vor allem junge Studentinnen und Musikerinnen aus der Ukraine bei Prostir aus. Eine von ihnen ist Karolina Vozniuk, die administrative Leiterin des Hauses. Die 25-jährige Philosophiestudentin ist vor zwei Monaten nach Luzern geflohen – gemeinsam mit ihrem neun Jahre jüngeren Bruder Liubomur.

Karolina Vozniuk (25) im Kulturzentrum Prostir. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

«Meine Eltern sind in Kiew geblieben», erzählt Vozniuk. «Sie sind überzeugt, dass sie dort gebraucht werden. Aber uns Kinder wollten sie in Sicherheit wissen.» Aus Angst, ihr Bruder könnte während der Flucht verschwinden, hat Karolina Vozniuk mehrere Nächte lang kein Auge zugemacht.

Ein Stück Heimat in Reussbühl

Auch Vozniuk ist auf der Suche nach einem Job. «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals traurig sein werde, weil ich nicht arbeiten kann», sagt sie und lacht. In der Ukraine hat sie kulturelle Veranstaltungen organisiert, was sie hier in Luzern nun ebenfalls machen will. Die Atmosphäre im Kulturzentrum beschreibt sie als «fantastisch». Für die Ukrainerinnen sei ein Besuch im Zentrum wie ein «Hauch frischer Luft» und ein «Stück Zuhause».

Das Malen soll den ukrainischen Kindern helfen, das Erlebte ohne Worte zu verarbeiten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Kein Wunder: Hier hören die Geflüchteten ihre eigene Sprache, können sich austauschen. Auch Kinder fühlten sich hier wohl. «In den Schweizer Schulen haben sie eher Angst, etwas Falsches zu machen. Hier ist die Atmosphäre familiärer, zugänglicher», so Vozniuk. Sie hält fest:

«Die Luzernerinnen und Luzerner sind sehr hilfreich und nett, aber nur Ukrainerinnen verstehen es wirklich.»

Das «Es» in diesem Satz kann vieles heissen: die Flucht, der Krieg, das Leid. Ich wage nicht, näher nachzufragen. Auf dem Balkon sind zwei Frauen mit ernster Miene in ein Gespräch vertieft. Es zu unterbrechen, scheint unanständig. Auch die beiden jungen Frauen, die im Dachstock Malunterricht geben, lasse ich machen. Sie haben zu verstehen gegeben, dass sie sich auf die Kinder konzentrieren wollen. Verständlich. Vozniuk erläutert, weshalb das Malen so wichtig ist:

«Kinder können nicht so einfach über ihre Probleme und Sorgen sprechen. Die Kunst kann hier ein wichtiges Ventil sein.»

Vozniuk hat noch weitere Pläne, sie nennt sie «missions». Unter anderem will sie Luzern die ukrainische Kultur näherbringen. «Unser Land hat eine reichhaltige Geschichte, ein wunderbares künstlerisches Erbe.» Dieses will Vozniuk weitergeben. Denn was beim therapeutischen Malen gelte, gelte auch grundsätzlich: «Kultur braucht keine Worte.»

Eine Mutter mit ihrem Sohn im Kulturzentrum Prostir. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Hinweis: Weitere Infos zum Kulturzentrum Prostir unter www.prostir.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen