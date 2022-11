Restaurant Kränzlin «Wartegg» statt Emmenbrücke: Die Cordon-bleu-Klopfer sind zurück in der Stadt Müslüm Karakoc wirtet neu in der Luzerner «Wartegg», wo er die Beiz seines Bruders übernommen hat. Etwas Wichtiges fehlt aber noch. Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.11.2022, 17.00 Uhr

Längere Zeit war die Fensterfront des Restaurants Wartegg an der Bodenhofstrasse 1 im Luzerner Langensand-Quartier mit Plastikblachen versehen. Zu essen und zu trinken gab's nichts. Doch seit ein paar Wochen ist das Lokal wieder geöffnet und heisst «Kränzlin». Dahinter steht Müslüm Karakoc (36) und er ist in der Stadt kein Unbekannter. Bis 2016 führte er an der Bruchstrasse ein Lokal gleichen Namens und sorgte wegen Cordon-bleu-Klopfgeräuschen für Schlagzeilen – sogar RTL berichtete.

Das sind noch Portionen! Müslüm Karakoc (rechts) und Elmi Morina im Restaurant Kränzlin an der Bodenhofstrasse 1. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. November 2022)

Cordon bleu hat er selbstverständlich am neuen Standort wieder im Angebot. Etwa das klassische mit Schweinefleisch für 27.50 Franken. Und sonst? Wer die Speisekarte durchblättert, stösst auf den bekannten Mix aus Schweizer und italienischen Klassikern. Es sind aber weniger Gerichte als auch schon. «Dafür alles frisch», versichert Karakoc. Weiterhin gross ist die Pizza-Auswahl. «Leider ist der neue, bessere Ofen noch nicht geliefert worden», sagt er. Pizzen gibt es trotzdem – einfach aus dem alten Ofen. Nicht davon tangiert ist sowieso seine neuste Empfehlung: Eine grosse Auswahl an Steaks, etwa ein Angus Rib Eye 400 Gramm für 59 Franken.

Sein Bruder wirtete vorher in der «Wartegg»

Steaks standen in der «Wartegg» bereits beim Vorgänger gross auf der Karte. Es war Karakocs Bruder Hüseyin, der hier zuletzt wirtete. Dieser hatte das Lokal 2018 übernommen. Nach einem guten Start sei es allerdings ab Beginn der Pandemie abwärtsgegangen, sagt Müslüm Karakoc. Ihm selber ging es nicht viel besser. Nach der Bruchstrasse war er mit dem «Kränzlin» im September 2019 in die Sonne nach Emmenbrücke gezügelt, liess das Lokal vorab renovieren. «Am Anfang lief es super», sagt Karakoc. Doch auch ihm setzte Corona zu – der grosse Betrieb, die hohe Miete. Im vergangenen April habe er genug gehabt und das Lokal aufgegeben.

In der «Wartegg» ist alles überschaubarer, noch 50 Sitzplätze drinnen – nicht 180 wie in der Sonne. Am Interieur hat Karakoc kaum etwas verändert. Einzig: Neu hängen entlang der langen Fensterfront Lamellenvorhänge, wie man es eher von Büros kennt. Der verstellbare Sichtschutz sei ein Wunsch vieler Gäste – das Lokal ist seit vier Wochen geöffnet. Er sagt:

«Einige beklagten sich bei uns, sie fühlten sich beim Essen beobachtet von den vorbeifahrenden Buspassagieren.»

Im Betrieb arbeiten fünf Personen – sein Geschäftspartner Elmi Morina bäckt die Pizzen, dessen Frau kümmert sich um die kalte Küche, zwei Köche besorgen den Rest. Und Karakoc selber serviert. Er sagt: «Es ist wichtig, dass der Chef selber an der Front ist.» Reklamationen wegen der Cordon-bleu-Klopfgeräusche gab es bislang keine von den bestehenden Mietern in den beiden Wohnungen über dem Restaurant. Was auch daran liegen könnte, dass das Gebäude mittlerweile zwei Freunden von Karakoc gehört. Er schmunzelt nur und sagt: «Das ist sicher kein Nachteil.»

Hinweis: Restaurant geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr, Küche 11 bis 14 und 17 bis 22.30 Uhr. Alles auch Take-away erhältlich.

