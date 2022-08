Luzern: Keller in Mehrfamilienhaus brennt mitten in der Nacht

Reussbühl Keller eines Mehrfamilienhauses brannte mitten in der Nacht – niemand wurde verletzt Um zwei Uhr morgens brach in Reussbühl im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Die Brandursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. 12.08.2022, 11.44 Uhr

In der Nacht auf Freitag brach in einem Mehrfamilienhaus in Reussbühl ein Brand aus. Kurz nach zwei Uhr morgens wurde der Polizei starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus am Ruopigenplatz gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei dichter, dunkler Rauch festgestellt worden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einem Keller im dritten Untergeschoss lokalisieren und löschen.