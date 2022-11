Rita Wyss (L20) Amtsälteste Horwer Einwohnerrätin geht: «Nach 16 Jahren darf man schon kürzertreten» Die L20-Politikerin Rita Wyss ist aus dem Horwer Parlament zurückgetreten. Als sie 2006 anfing, war ihre Partei noch die kleinste, heute die grösste Fraktion. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tosenden Applaus und einen Korb voller regionaler Produkte von ihrer Partei gab's an der letzten Einwohnerratssitzung für Rita Wyss (61), die das Parlament auf Ende Oktober verlassen hat. «Nach 16 Jahren darf man schon mal kürzertreten», sagt die amtsälteste Einwohnerrätin am Telefon.

Rita Wyss fotografiert auf der Horwer Halbinsel. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 30. August 2019)

Als der Gemeinderat Rita Wyss 2006 in den Einwohnerrat wählte, war in der Welt noch manches anders. Kaum jemand besass zum Beispiel ein Smartphone und die L20 war mit sieben Mitgliedern die kleinste Fraktion im Parlament. Heute ist sie mit zehn Mitgliedern die grösste Fraktion und die Gesellschaft quasi daueronline. Wyss sagt:

«Wir haben schon zu meinen Anfangszeiten Wichtiges aufs Tapet gebracht wie etwa die bessere Integration des Dorfbachs in das Siedlungsgebiet oder mehr Grünräume im Zentrum, nur haben wir heute bessere Chancen, unsere Anliegen durchzubringen.»

Rita Wyss Bild: PD

Engagiert war Wyss in der Bürgerrechtsdelegation, die sie von 2010 bis 2020 präsidiert hat. Dabei kümmerte sich die Lehrerin besonders um einbürgerungswillige Jugendliche, die zum Beispiel wegen sprachlicher Barrieren ihrer Eltern wenig Unterstützung erhielten.

«Rita Wyss war für die Jugendlichen bei Fragen jederzeit telefonisch erreichbar», sagte L20-Co-Fraktionschefin Larissa Lehner in ihrer Laudatio. Wyss ergänzt, sie habe diese Jugendlichen gern gecoacht: «Mir war es wichtig, dass sie die gleichen Chancen für den Schweizer Pass haben wie alle anderen auch.»

Ihr Präsidialjahr bleibt unvergesslich – in jeder Beziehung

Ein Höhepunkt in ihrer politischen Karriere war ihr Jahr als höchste Horwerin 2019/20, unvergesslich in jeder Beziehung. Die Leitung des Parlaments, die Besuche bei den Vereinen – zunächst verlief alles in gewohntem Rahmen. Doch dann kam Corona, der erste Lockdown. Immerhin: Nur eine Einwohnerratssitzung fiel letztlich aus.

Als erste höchste Horwerin überhaupt hielt sie in dieser Zeit vor dem Luzerner Grossen Stadtrat eine Rede – auf Einladung von dessen damaligem Präsidenten Albert Schwarzenbach. Dabei sprach sie über die politischen Beziehungen zwischen der Stadt Luzern und den Nachbargemeinden. Sie findet nach wie vor, dass bezüglich Austausch Luft nach oben besteht.

Eliane Nater Bild: PD/Priska Ketterer

Wyss freut sich nun auf mehr Zeit für andere Dinge – etwa für die gemeinderätliche Kunst- und Kulturkommission, wo sie Mitglied bleibt. Ihren Sitz im Parlament übernimmt Eliane Nater (41). Rita Wyss sagt:

«Sie ist topmotiviert, und ich mache gerne Platz für eine jüngere Frau.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen