Rontal Kurz vor Weihnachten öffnet die neue Rooter Gemeindeverwaltung Von einem historischen Schulhaus zu einem modernen Bürogebäude: Die Mitarbeitenden der Gemeinde Root erleben einen Tapetenwechsel. Simon Mathis 11.12.2022, 09.24 Uhr

Am 19. Dezember eröffnen die neuen Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung Root: Bald schon werden die 25 Arbeitsplätze vom Dorfkern zum «D4 Business Village» im Süden der Gemeinde gezügelt. Für die Mitarbeitenden wird es ein echter Tapetenwechsel. Bis anhin arbeiteten sie in einem historischen Gebäude: im ehemaligen Schulhaus an der Schulstrasse 14; ein klassizistischer, erhaltenswerter Bau, der bald wieder einer schulischen Nutzung zugeführt werden soll.

Das alte Gemeindehaus. Bild: Kantonales Denkmalverzeichnis Luzern

«Die Büros an der Schulstrasse sind auf vier Etagen verteilt, den Platz dort konnten wir nie optimal ausnutzen», erläutert André Wespi, Geschäftsführer und Gemeindeschreiber Roots. Mit sichtlicher Vorfreude zeigt er uns die neuen Räume im Erdgeschoss des «Square One», der Anfang 2020 fertiggestellt wurde. Auf dem Papier ist die Fläche zwar etwas kleiner geworden: Statt 650 stehen nun rund 600 Quadratmeter zur Verfügung. Die praktikablere Raumaufteilung mache das aber mehr als wieder wett, so Wespi.

Willkommen in 15 Sprachen

Vor dem Empfang wird eine rot bemalte Wand Besucherinnen und Besucher in 15 verschiedenen Sprachen willkommen heissen – den häufigsten, die in Root gesprochen werden. Der Empfang selbst ist wesentlich grosszügiger als bisher, daneben stehen drei diskrete Schalter bereit. «Damit erfüllen wir einen häufig gehörten Wunsch der Bevölkerung», sagt Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP). Am alten Standort habe man improvisieren müssen, um diskrete Gespräche etwa über Steuern oder soziale Fragen führen zu können.

Der Rooter Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP, links) und Gemeindeschreiber André Wespi im Grossraumbüro. Bild: Simon Mathis (Root, 2. Dezember 2022)

Hinter den Schaltern zieht sich ein Gemeinschaftsbüro in die Länge. Bei unserem Besuch fehlt noch das Inventar, bald schon werden sich hier Schreibtische und Raumtrenner aneinander reihen. Die Abteilungen, die die Schalter am häufigsten nutzen – das Betreibungsamt und die Kanzlei –, werden auch am nächsten bei ihnen platziert, weiter hinten folgen die Abteilungen Soziales, Finanzen und Bau. Ein eigenes Büro hat lediglich André Wespi, gleich um die Ecke befindet sich ein grosszügiger Pausenraum für die Mitarbeitenden.

Transparentes Sitzungszimmer für Gemeinderat

Drei Sitzungszimmer hat die neue Verwaltung; das grösste mit dem Namen Pilatus ist für Gemeinderatssitzungen reserviert. Auffällig: Die beiden Fensterfronten öffnen sich zum Platz des D4. Dieser ist stellenweise hochfrequentiert, immerhin arbeiten hier rund 2000 Personen. «Hier arbeiten Geschäftsleute. Die haben besseres zu tun, als sich vor unserem Sitzungszimmer die Nase platt zu drücken», sagt Schumacher mit einem Lachen. Der Standort des Sitzungszimmers sei auch ein Zeichen für Offenheit und Transparenz: «Wir haben nichts zu verstecken.»

Heinz Schumacher André Wespi beim D4-Logo vor der neuen Gemeindeverwaltung. Bild: Simon Mathis (Root, 2. Dezember 2022)

Für das Vorhaben sprach die Rooter Bevölkerung Anfang 2022 an der Urne 3,4 Millionen Franken; die Summe deckt den Umzug, die Ausbaukosten und den Mietzins inklusive Nebenkosten für die Dauer von zehn Jahren. Der eigentliche Umzug wird schnell vonstattengehen: Am 15. Dezember wird gepackt, ein Tag später werden die Räume bereits bezogen. Der Umzug wird zudem Startschuss sein für die Schulraumerweiterung im Dorf: Dort sind Investitionen von rund 28 Millionen Franken geplant.