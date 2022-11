Root 200'000 Franken Sachschaden: Lastwagen verliert Mulde und kippt um In Root im Ortsteil Perlen ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein Lastwagen verlor in einer Linkskurve die geladene Mulde und kippte auf die Seite. Der Sachschaden ist beträchtlich. 16.11.2022, 16.13 Uhr

Beim Unfall kippte der Lastwagen zur Seite. Bild: PD

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16.15 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Dorfstrasse in Perlen in Richtung Root, als er in einer Linkskurve seine geladene Mulde verlor. Die Gründe dafür seien noch nicht geklärt, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Im Anschluss sei der Lastwagen auf die Seite gekippt. Der Fahrer des Lastwagens blieb beim Unfall unverletzt.