Gemeinde Root richtet «Kulturhuus» ein

Root Gemeinde richtet «Kulturhuus» ein Das Gebäude soll vor allem Kulturschaffenden eine Bühne für bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz bieten. Simon Mathis 01.03.2023, 19.44 Uhr

In Root gibt's seit kurzem ein «Kulturhuus». Die Gemeinde stelle das Haus an der Perlenstrasse 19 «Kulturschaffenden, Privaten, Vereinen und Organisationen zur Verfügung, die in den Bereichen bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz tätig sind oder gemeinschaftsbildend die dörfliche Kultur in Root prägen», heisst es in einer Mitteilung. Über die Vergabe entscheide die Rooter Kulturkommission.