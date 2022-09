Anhänger kippt um – Autobahn A2 Rothenburg kurzzeitig gesperrt

Rothenburg A2 Anhänger kippt um – langer Stau auf Autobahn A2 im Morgenverkehr Ein Transportanhänger ist bei der Autobahneinfahrt Rothenburg umgekippt. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn A2 kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Rückstau. 09.09.2022, 11.40 Uhr

Am Freitag befuhr eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Lieferwagen und einem Sachentransportanhänger die Autobahn A2 in Rothenburg in Fahrtrichtung Süden. Beim Befahren der Rechtskurve vor dem Beschleunigungsstreifen kippte der Anhänger um, der Lieferwagen wurde abgedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand.