Rothenburg Altehrwürdige Beiz wird abgerissen – neu entstehen Büros und eine kleine Markthalle Das Restaurant Kreuz in Bertiswil ist seit einem Jahr geschlossen. Bald entsteht dort ein Neubau.

Das Restaurant Kreuz im Rothenburger Ortsteil Bertiswil hat eine über 200-jährige Geschichte. In den 1930er-Jahren übernahm die Familie Burkart die Beiz. Die zweite Generation baute das Haus gut 30 Jahre später komplett um. Damals kostete ein Liter Fendant 6.50 Franken.

Zuletzt wurde der Betrieb in der dritten Generation von Armin Burkart geführt, wobei auch schon mal so illustre Gäste wie der Tross des thailändischen Königs dort Speis und Trank zu sich nahmen. Seit einem Jahr ist aber Schluss. Burkart hat das Haus verkauft. Der 58-jährige Wirt nennt gegenüber unserer Zeitung mehrere Gründe für diesen Schritt. So sei der Personalmangel immer schlimmer geworden. «Das Haus hätte aber auch eine grössere Sanierung gebraucht, was wiederum hohe Kosten mit sich geführt hätte. Und trotzdem hätte man immer noch ein altes Gebäude.» Zudem sei der gesellschaftliche Wandel ein Faktor. Das Rauchverbot habe die Beiz damals stark getroffen.

Margrit und Josef Burkart (v.l.) führten das Restaurant Kreuz während 33 Jahren. Sohn Armin Burkart (rechts) war mit seiner Frau Regina (stehend) 25 Jahre lang Gastgeber. Ebenfalls im Bild ist Armin und Regina Burkarts Sohn Emerson Phillip und dessen Sohn Juliano Emerson. Bild: PD

Auch die Arbeiter, die früher zum Znüni, Zmittag oder Zvieri gekommen seien, würden nicht mehr im selben Ausmass konsumieren. Zudem hätten er und seine Frau sich nach 25 Jahren gesagt, dass sie nun etwas Neues probieren möchten. «Ich fand, lieber aufhören, solange ich gesund bin und Energie habe.» Was das Ehepaar Burkart in Zukunft macht, ist noch offen. «Wir mussten nach dem Verkauf vor einem Jahr zuerst einmal herunterfahren und auch die Nachfolge regeln. Anfang nächsten Jahres schauen wir dann, was wir machen möchten», sagt Armin Burkart.

Mietwohnungen im «normalen Preissegment»

Das Restaurant Kreuz ist also Geschichte. Bald wird vor Ort nichts mehr daran erinnern. Denn die Bagger fahren dieser Tage auf, um das Gebäude abzureissen. Gekauft hat es die Cerutti Partner Immobilien AG aus Rothenburg. Das ist die Schwesterfirma des Architekturbüros Cerutti Partner. Zuerst habe man eine Schadstoffsanierung durchführen müssen, da im Haus sehr viel Asbest steckte, wie Architekt und Projektleiter Urs Meyer erklärt. Im Januar beginnt der Aushub für das neue Gebäude, Ende 2024 soll es bezugsbereit sein.

Geplant ist ein Gebäude mit zwei Sockelgeschossen mit gewerblicher Nutzung, wobei das obere Geschoss durch die Architekturfirma genutzt wird. «Unser alter Standort in Rothenburg platzt aus allen Nähten», sagt Meyer dazu. Unterhalb der neuen Büroräumlichkeiten, im selben Gebäude, entsteht eine Fläche für eine Markthalle, die vier bis fünf Verkaufsläden Platz bieten soll. Westseitig über beide Sockelgeschosse ist ein Eventlokal geplant. Über den Sockelgeschossen sind auf zwei weiteren Etagen zehn Mietwohnungen vorgesehen. Diese sollen zwischen zweieinhalb und viereinhalb Zimmer gross sein und im «normalen Preissegment für neue Wohnungen» liegen.

Das geplante Gebäude in Bertiswil. Visualisierung: PD

Das Gebäude, für das auch eine Tiefgarage geplant ist, erhält laut Urs Meyer eine murale, weisse Fassade. «Damit fügt es sich in das Dorfbild mit der daneben liegenden, ebenfalls weiss gehaltenen Kirche Bertiswil ein.»

