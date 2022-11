Rothenburg Auf diesem Bauernhof machen Menschen mit Behinderungen Pause vom Alltag – tierische Gesellschaft und barrierefreie Infrastruktur inklusive Das Ehepaar Kerr führt seit 25 Jahren das Bauernhaus Panoramablick in Rothenburg. Hier finden Menschen mit physischen oder psychischen Behinderungen eine passende Ferienunterkunft. Sandra Peter Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.00 Uhr

«Die zwei brauchen noch Heu», sagt Lucia Kerr-Winiger und füllt beim Rundgang den Futtertrog vor den beiden Eseln auf, die zuvor ein lautes «Iiiiiiii-Aaaaaaa» erklingen liessen. Lucia Kerr führt zusammen mit ihrem Mann seit 25 Jahren das Bauernhaus Panoramablick in Rothenburg gleich neben dem Hof.

In diesem Ferienhaus können Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung in Begleitung ihrer Betreuungspersonen Ferien verbringen. Ein grosses Plus sei hier der Zugang zu den Tieren, erzählt die Rothenburgerin.

Die Esel erhalten Streicheleinheiten von Feriengästen. Diese sind mit einer Gruppe der Einrichtung Sunneschyn Meiringen im Panoramablick zu Gast. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

Die Gäste beobachten die Ziegen, streicheln die Kälber im Stall mit Mutterkuhhaltung, striegeln die Esel oder führen die Lamas aus.

Geht's los? Mit den Lamas können die Gäste des Panoramablicks spazieren gehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

Im Umgang mit Tieren würden die Menschen ruhiger und entspannten sich, so Kerr. «Nicht selten gehen sie dann richtig auf. Es ist schön, für kurze Zeit unbeschwerte Momente zu ermöglichen und in vor Freude glänzende Augen zu blicken», schwärmt sie.

Auch dieser Gast geniesst den Kontakt zu den Tieren. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

Das Haus kann von Selbstversorgern oder auch mit Frühstück, Voll- oder Halbpension gemietet werden. Dann kocht Lucia unter anderem mit frischen Kräutern, Gemüse und Fleisch vom Hof, manchmal helfen die Gäste mit. Dadurch entsteht oft ein reger Austausch mit den Gruppen und Stammgästen. «Das ist meine Leidenschaft», sagt sie. Und ihr Mann ergänzt:

«Menschen mit Beeinträchtigung merken, ob jemand offen ist für eine Begegnung.»

Wer nie damit in Verbindung gekommen sei, reagiere sehr schnell reserviert. «Wir haben keine Berührungsängste und versuchen, jede einzelne Person respektvoll dort abzuholen, wo sie ist. So fühlen sich unsere Gäste wohl», ist er überzeugt.

Brent (von links) und Lucia Kerr meistern bereits ihre 25. Saison im Bauernhaus Panoramablick. Tochter Daniela und deren Partner Viktor helfen mit und können sich vorstellen, dereinst in die Fussstapfen des Ehepaares zu treten. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

Von Neuseeland über Fidschi zurück in die Schweiz

Kennen gelernt haben sich Brent und Lucia in Neuseeland, als sie nach der abgeschlossenen Kochlehre auf dem Betrieb seiner Eltern zu Besuch war, um Englisch zu lernen. Anschliessend führten sie eine Zeit lang gemeinsam eine Kräuterfarm auf den Fidschi-Inseln.

Schliesslich entschieden sie sich dazu, in der Schweiz sesshaft zu werden. Erzieherin wäre Lucias Traumberuf gewesen, erzählt sie. Die Rothenburgerin ist mit einem behinderten Bruder aufgewachsen und half schon als Jugendliche in Ferienlagern für Menschen mit Beeinträchtigungen mit. Nun kam Sie auf eine neue Idee.

1997 mieteten sie das Bauernhaus ihrer Eltern mit dem Plan, es barrierefrei zu gestalten und als Ferienunterkunft für Menschen mit Behinderungen auszubauen. Sie starteten in die erste Saison, zunächst mit Schullagern.

Damals war Brent nach einem Studium der Elektronik in Neuseeland noch in der Lehre als Landwirt in der Schweiz. Lucia hat gekellnert, das Budget war bescheiden. «Wir wurden zu Beginn wohl schon etwas belächelt für unsere Idee», sagt die heute 50-Jährige.

Die beiden blieben aber dran, investierten baldmöglichst in barrierefreie Böden, Toiletten und Duschen, bauten nach und nach aus. Unterstützung erhielten sie später von Stiftungen und Organisationen für Menschen mit Beeinträchtigungen einmalig für einen grösseren nötigen Umbau. Mittlerweile verfügt das Ferienhaus für bis zu 21 Personen auch über fünf elektrische Pflegebetten.

Die Terrasse sowie das Ferienhaus sind rollstuhltauglich. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

Begeisterung ist ansteckend

Im Betrieb packen immer alle drei Kinder mit an, wenn es erforderlich ist. Als gelernte Hotelfachfrau könnte sich die 24-jährige Tochter Daniela vorstellen, dereinst in die Fusstapfen ihrer Eltern zu treten. Ihr Partner Viktor stammt aus Ungarn hat in seinem Heimatland eine Berufsausbildung zum Jäger gemacht. Nun absolviert der 26-Jährige in der Schweiz auch jene als Landwirt.

Rund 2500 Logiernächte zählt die Familie Kerr durchschnittlich in einer Saison, die von März bis November dauert. Die Coronapandemie, insbesondere den Lockdown 2020, hat der Familienbetrieb zu spüren bekommen. Vor Corona kochte Lucia etwa 20 Wochen pro Jahr, dieses Jahr sind es 12.

«Wir haben schon Verlust gemacht, aber es war verkraftbar», sagt Brent Kerr. Unter anderem, weil viele ihrer Gäste schon früh geimpft waren. Und manchen Gruppen habe man statt der geplanten Woche während des Lockdowns eine gegen Ende Saison hin anbieten können. Für das kommende Jahr sehe es bereits wieder ziemlich gut aus, so das Paar.

Die Esel lassen sich weniger gut spazieren führen als die Lamas, dafür gerne streicheln oder striegeln – sehr zur Freude der Feriengäste des Panoramablicks. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 22. September 2022)

