Rothenburg Bei der Post rollt die grosse Päckliflut an Im Logistikzentrum Rothenburg herrscht zurzeit Hochbetrieb: In der Weihnachtszeit haben die Mitarbeitenden der Post alle Hände voll zu tun. Ein Besuch vor Ort. Simon Mathis 14.12.2022, 05.00 Uhr

Montag, 18 Uhr. Es ist dunkel in Rothenburg, eine eisige Kälte liegt in der Luft. Erste LKW halten brummend vor dem Logistikzentrum der Schweizerischen Post. Sie kommen von überall aus der Region, bringen Pakete und Briefe in allen Formen, Grössen und Farben. «Im Moment ist hier noch nicht so viel los», sagt Ruedi Bösch, Leiter der Distributionsbasis. Er betritt die riesige Halle, in der schon jetzt zahlreiche Gitterwagen hin und her rollen.

Das Logistikzentrum der Post ist täglich die Anlaufstelle vieler Lastkraftwagen. Bilder: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 5. Dezember 2022)

Die meisten in der Zentralschweiz aufgegebenen Pakete und Briefe werden am Abend in Rothenburg kanalisiert und vorsortiert, bevor sie in die grossen Verteilzentren gelangen. Die Weihnachtszeit bringt deutlich mehr Betrieb: Seit dem Black Friday strömen täglich rund 40’000 Pakete ins Verteilzentrum. Das ist eine Steigerung von etwa 25 Prozent im Vergleich zu normalen Tagen.

«Früher kam es in den Wochen direkt vor Weihnachten zu Spitzentagen, mittlerweile ist ab Ende November jeder Tag ein Spitzentag», erzählt Bösch. Am Abend sind jeweils rund 65 Personen im Einsatz: 25 sind vor Ort im Zentrum, 40 unterwegs auf der Abendzustellung und auf Abholtour von Sendungen.

Ein Mitarbeiter der Post fährt die Pakete zu einem Lastwagen.

Unterwegs im Irrgarten der Pakete

Zur Ruhe kommt das Logistikzentrum nur selten. Ganze 22 Stunden am Tag herrscht hier Betrieb, Spitzenzeiten sind morgens und abends. Mit dem Montagabend haben wir den hektischsten Abend erwischt, denn viele Onlinebestellungen erfolgen am Wochenende.

Das richtige Sortieren ist das A und O.

Muss das Personal im Dezember aufgestockt werden? Bösch winkt ab: «Es bringt nichts, Leute nur in dieser Zeit zu beschäftigen. Um die Leistung zu erbringen, braucht es grosse Erfahrung.» Erfahrung, die sich das Personal im Normalbetrieb aneignet.

«Einen Marathon würde man auch nicht ohne Training laufen.»

Tatsächlich staunt der Beobachter, wie gezielt die Pakete hin- und hergefahren und -geschoben werden. Die Paketflüsse folgen einer Logik, die für Aussenstehende nur schwer entschlüsselbar ist – auch nach mehrmaligem Erklären. «Die Logistik wurde auf dem Reissbrett genau ausgeklügelt, aber ohne die Schwarmintelligenz in der Halle liesse sie sich nicht umsetzen», so Bösch.

Die LKW werden so schnell wie möglich geleert – und wieder gefüllt.

Je später der Abend wird, desto mehr Gitterwägen sind unterwegs. Um 20 Uhr wird der Platz in der grosszügigen Halle enger und enger. Für die Mitarbeitenden kein Problem: Ruhig und konzentriert zirkeln sie durch den Irrgarten aus Paketen. Ganze 31 Luken können von den Lastfahrzeugen angesteuert werden; kaum eines von ihnen fährt leer. Sobald ein Frachtraum ausgeräumt ist, wird er so schnell wie möglich wieder gefüllt.

Eine Postmitarbeiterin beim Sortieren auf dem Fliessband.

Der Duft von Käse und Kaffee

Alle Pakete landen im hinteren Teil der Halle, wo ein Förderband steht. Hier verteilen Mitarbeiterinnen mit flinken Bewegungen die Pakete in die drei Verteilzentren Härkingen, Frauenfeld und Daillens. Ihre geübten Blicke verorten die Postleitzahlen sofort. «In etwa einem Monat hatte ich den Dreh raus, was die Postleitzahlen betrifft», erzählt die Teamleiterin, die seit drei Jahren hier arbeitet.

Während sie redet, bewegen sich ihre Hände weiter – der Strom der Pakete fliesst weiter. Nicht nur mental, sondern auch körperlich fordert die Arbeit: «Den Besuch im Fitnesscenter kann ich mir sparen», sagt eine andere Mitarbeiterin mit einem Lächeln.

Ein Blick in die Halle, die sich immer weiter füllt.

«Die Präzision und die Geschwindigkeit unserer Mitarbeitenden sind beeindruckend», sagt Ruedi Bösch. «Auch ein Roboter kann da nicht mithalten.» Bösch schätzt, dass jedes Paket von mindestens zwölf Paar Händen angefasst wird, bevor es am Zielort eintrifft. Hin und wieder macht sich ein Geruch bemerkbar – so etwa der frische Duft von Kaffeebohnen. «Das ist natürlich sehr willkommen», sagt ein Mitarbeiter. «Anders duftet es, wenn zum Beispiel Käse geliefert wird.»

Hier werden die Pakete aufs Förderband geladen.

Die Pakete rollen weiterhin an, das Förderband füllt sich in beinahe schwindelerregender Geschwindigkeit. Mit der Menge an Paketen in der Vorweihnachtszeit hadere man keineswegs, sagt Bösch:

«Alle Mitarbeiter wollen dabei sein, wenn es hier hoch zu- und hergeht. Sie wollen ihren Beitrag leisten. Gerade in der Weihnachtszeit ist die Arbeit noch interessanter und abwechslungsreicher.»

Dass so viele Pakete in Rothenburg ankommen, sei auch ein Zeichen des Vertrauens in die Post: «Schliesslich sind wir nicht die einzigen, die das hier machen.»

Weitere fotografische Eindrücke aus dem Logistikzentrum Rothenburg:

Bilder: Eveline Beerkircher (Rothenburg 5. Dezember 2022)

Zu Besuch in den Paketzentren Rothenburg und Härkingen Video: Tele 1

