Rothenburg Dany Kunz' Vision für sein Ace Café: Ein «Mikrokosmos fernab von alltäglichen Problemen und engstirnigem Bünzlitum» Das Töfflitreffen in Rothenburg hat dem Ace Café negative Schlagzeilen beschert. Inhaber Dany Kunz zieht Konsequenzen und sagt, wie er die jährlich rund 140 Events künftig ausrichten will.

Das Ace Cafe in Rothenburg.

Vandalismus, zerstörte Wiesen und Wildwest-Szenen auf der Strasse: Das Töfflitreffen beim Ace Café in Rothenburg war Mitte August ausgeartet (wir berichteten). Der Inhaber des Ace Cafés, Dany Kunz, sagte damals, er wolle solche Anlässe künftig nicht mehr durchführen.

Stehen Sie noch immer zum Entscheid, keine Töfflitreffen mehr durchzuführen?

Dany Kunz: Definitiv. Die beiden Vorkommnisse habe ich als Anstoss empfunden, die Strategie des Ace Cafés grundsätzlich zu überdenken.

Dany Kunz.

In welcher Hinsicht?

Ich fasste den Entschluss, dass wir uns nicht nur von den Töfflitreffen trennen. Es zeigte sich vermehrt, dass die Werte des Ace Cafés bei einigen Meetings nicht gelebt werden und Qualität nicht gewürdigt wird – weder unser nachhaltiges Essen noch unser Sinn für Ästhetik. Zudem fehlt bei manchen Veranstaltungen zum Teil die Anerkennung für unser Personal.

Was wird noch aussortiert?

Vorab: Wir freuen uns auf jede Veranstaltung. 90 Prozent davon machen Spass. Doch einige wenige bringen ein Publikum, das Gastfreundschaft nicht wertschätzt. Denen bieten wir keine Plattform mehr. Neben Töfflitreffen gilt dies auch für Tuning-Events, weil für uns erfahrungsgemäss mehr Probleme entstehen, als dass wir davon profitieren. Wir müssten ein Dreifaches an Sicherheitspersonal aufbieten und zusätzlich Leute, damit die Umgebung am Ende des Tages wieder sauber ist. Zudem benehmen sich manche dieser Gäste wie im Klassenlager und bringen Essen und Getränke mit.

Haben sich solche Treffen in eine andere Richtung entwickelt oder war das letzte Töfflitreffen nur das eine zu viel?

Die Vorfälle haben sich nach Corona bei dieser Zielgruppe gehäuft. Die Umgangsform wurde rauer, der Respekt hat nachgelassen. Es zeigt sich in der Gesellschaft generell eine gewisse Hilflosigkeit. Ich kann junge Leute sogar verstehen, wenn sie nach zwei Jahren eingesperrt zu sein rebellisch auftreten.

Dany Kunz, Chef des Ace Cafe auf dem Dach des Gewerbehauses, «Im Dock», gegenüber des Cafes.

In welcher Form schadete es dem Ace Café?

Für uns alle war es ein zusätzlicher Stressfaktor an einem Tag mit viel Betrieb. Wir sind es gewohnt, unter Druck zu arbeiten. Dennoch haben wir meist entspannte, gelassene Treffen, dafür ist das Ace bekannt. Dass ein paar Buben aus der Reihe tanzten und die Polizei auf dem Platz war, wurde öffentlich gross diskutiert und medial verarbeitet. Das ist nicht cool und wirft ein schlechtes Licht auf uns.

Was soll nun an die Stelle der Töffli- und Tuning-Treffen treten?

Wir richten uns anders aus und setzen mehr auf Qualität als Quantität. Nicht weniger Events soll es geben, aber wir bieten der Oldtimer-Szene mehr Raum und den Flohmärkten. Diese Events sind eher überschaubar, dafür haben wir mehr Zeit für die Gäste und so mehr Freude an der Arbeit.

Flohmärkte?

Richtig. Flohmärkte organisieren wir immer am ersten Sonntag des Monats. Die Klientel unterscheiden sich vielleicht äusserlich vom klassischen «Ace»-Publikum, aber diese Frauen und Männer geniessen ebenfalls die Feinheiten des Lebens. Ein Flohmarkt öffnet Türen. Es kommen vermehrt Familien und Personen, die kein Fahrzeug besitzen. Was wir hier erschaffen haben, sehe ich als ein Mikrokosmos fernab von den alltäglichen Problemen und vom engstirnigen Bünzlitum. Wer sich hier regelmässig aufhält, hat in einem gewissen Mass auch den Drang nach Freiheit. Das sind nicht nur Petrol Heads mit Motorrädern oder Classic Cars. Wir bemühen uns seit über sieben Jahren, dass es gesittet zugeht. Wir haben in Rothenburg eine Industrieregion zum Leben erweckt – und ich habe noch viel vor.

Sie sprechen vom künftigen Gewerbehaus «Im Dock», gegenüber dem «Ace»?

Wir haben bemerkt, dass sich im «Ace» viele Gleichgesinnte treffen, die sich beim Tätowierer, beim Barber oder im authentischen Kleiderstore austauschen und denselben Lebensstil schätzen. Aus diesem Denken ist das Projekt «Im Dock» entstanden. Hier entsteht ein kleines Village, wie man dies aus Amerika oder England kennt. Es entsteht ein industrielles Gebäude mit Klinkerfassade und Sheddach. Im April 2023 ziehen kreative Köpfe aus den Bereichen Fotografie, Werbung, Software, Interior, Mode und Gesundheit ein. Leute mit einem Drang, sich zu verwirklichen und mit Sinn für diese andersartige und mutige Architektur. «Im Dock» ist ein Lebenstraum, den ich verwirklichen darf.

