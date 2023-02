Hundeschulen Rothenburger Hundeschule klagt über zu wenig Land – die Leiterin sagt: «Es handelt sich nicht um einen Einzelfall» Die Nachfrage nach Hundekursen ist in Luzern gestiegen. Doch das Land dafür fehlt, wie der Fall der Anbieterin «dog4you» exemplarisch zeigt. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Coronapandemie konnte beobachtet werden, wie die Zahl der Hundehalterinnen und -halter steigt. So auch in Luzern. Aktuelle Schätzungen des Veterinäramts gehen von über 20’000 Hunden im Kanton aus. Die Zahl gemeldeter Hundebisse stagniert seit 2017 auf hohem Niveau. Es ist ein Thema, das die Politik schon länger beschäftigt.

Bis 2016 galt eine schweizweite Hundekurspflicht, die dann aber aufgehoben worden ist. Per 2023 hat der Kanton Luzern aber nun eine Brevetpflicht für alle Personen, die sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen, verordnet.

Mehr Kundschaft wegen Brevetpflicht

Für die Hundeschulen sind dies einerseits erfreuliche Nachrichten, sie erhalten laufend Kundschaft. Andererseits sind mehr Kapazitäten nötig, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das beschäftigt Brigitte Keiser, die mit ihrem Mann Markus die Hundeschule dog4you an der Wahligenstrasse 7 in Rothenburg leitet. «Mittlerweile besuchen rund 300 bis 400 Teams unsere Kurse. Wir könnten noch mehr nehmen, wenn wir die nötigen Kapazitäten hätten», sagt Brigitte Keiser.

Die Hundeschule dog4you sucht verzweifelt nach einem Stück Land. Im Bild: Leiterin Brigitte Keiser. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 20. Februar 2023)

Die Keisers suchen daher intensiv nach neuem Land. Brigitte Keiser führt aus: «Wir haben ein Projekt für ein Hundeausbildungszentrum erstellt. Dort wollen wir wie bis anhin Hundeerziehung und -sport sowie neu eine Freilaufwiese anbieten, die öffentlich zugänglich sein soll. Um all dies umzusetzen, brauchen wir neues Land.» Und solches zu finden, gestalte sich schwierig.

Brigitte Keiser mit ihren beiden Hunden auf dem bisherigen Areal an der Wahligenstrasse. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 20. Februar 2023)

Brigitte Keiser sieht das zentrale Problem darin, dass Hundeschulen oft nur in Gewerbezonen zugelassen sind. Diese unterlägen Gestaltungsplänen, die nur mehrgeschossige Gebäude erlaubten. «Oder sie haben zum Beispiel einen unglaublich hohen Quadratmeterpreis.» Für eine Wiese mit einer Halle darauf rentiere das nicht. «Bei einem Gewerbeland ziehen wir immer den Kürzeren.» Dies habe vor allem ökonomische Gründe: «Ein vierstöckiges Bürogebäude aufzustellen, das man vermieten und womit man gutes Geld verdienen kann, rechnet sich auf den Quadratmeter viel mehr.»

Kündigung könnte dereinst drohen

Brigitte Keiser erklärt, dass es sich um ein systematisches Problem handle: «Ich sehe, dass rundherum Hundeschulen zugehen. Im Aargau etwa gehen zwei zu, weil sie kein Land finden.» Der Verein Bremgarten würde beispielsweise nächstes Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiern. Doch: «Die sind momentan auf gewerblichem Land, und der Eigentümer hat Eigenbedarf per 2024 angekündigt.»

Auch bei dog4you rechnet man irgendwann mit einer Kündigung. Denn die Hundeschule befindet sich direkt neben dem Freiverlad der SBB. Und in letzter Zeit hätten diese wieder angefangen, Container zu verladen. Für Keiser kein gutes Zeichen: «Wir befinden uns auf der Landreserve für ein drittes Gleis. Falls die SBB aufgrund der Verkehrszunahme das dritte Gleis realisieren wollen, müssten wir weichen.»

Brigitte Keiser mit ihren beiden Hunden. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 20. Februar 2023)

Brigitte Keiser zufolge gebe es in der Nähe mehrere Landstücke, für die sie und ihr Mann sich sehr interessiert hätten. «Wir wurden dort vorstellig und stellten unsere Kaufanfrage. Die Landeigentümer jedoch wollten nicht verkaufen.» Zur ihrer grossen Verwunderung befinden sich inzwischen auf dem einen Grundstück das Küchenstudio Poggenpohl sowie weitere, teilweise leerstehende Büroflächen. Auf dem anderen Grundstück hätte kürzlich die Firma Profera bauen können.

Und das ist bloss ein Beispiel von vielen, wie Keiser frustriert anmerkt. «Wir haben bei Gemeinden wegen Land nachgefragt. Zusätzlich sind wir immer wieder mit unserer Anfrage auf private Landeigentümer zugegangen.» Die häufigste Antwort, die sie dann bekommen würden: «Wir wollen das Land aus strategischen Gründen nicht verkaufen.»

Die bisherige Freilaufwiese auf dem Areal der Hundeschule dog4you an der Wahligenstrasse 7 in Rothenburg. Bild: Pius Amrein (20. Februar 2023)

Widerspruch zu politischer Forderung

Keiser spricht von einem Teufelskreis. Einerseits sei der Ruf nach alltagstauglichen Hunden da und werde vermutlich sogar noch grösser. «Alle wollen gut erzogene Hunde. Auch die Politik fordert das.» Das zeige das eingeführte obligatorische Brevet im Kanton Luzern. Auf der anderen Seite gebe es aber keinen Platz für die Erziehung von Hunden. Dies führe dazu, dass viele Leute mit ihren Hunden in den öffentlichen Raum trainieren gehen, was oftmals Ärger verursache. Eine unglückliche Ereigniskette. Oder, wie Brigitte Keiser es formuliert:

«Da beisst sich die Katze – oder in unserem Fall der Hund – in den Schwanz.»

Trotzdem will sie positiv bleiben. Es ist ihr wichtig, auf den Mehrwert zu verweisen, den ihr Vorhaben erbringen würde: «Wenn wir unser Projekt realisieren könnten, würden wir dadurch auch neue Arbeitsplätze schaffen.» Momentan arbeiten die meisten Angestellten in ihrem Betrieb Teilzeit. Keiser betont, dass sie mit dem geplanten Zentrum «grössere Brötchen backen» könnte. dog4you ist aktuell als Verein eingetragen, soll jedoch bei Projektstart in eine AG umgewandelt werden. Dafür muss aber zuerst neues Land vorhanden sein.

Anderen Vereinen fehlt das Personal für Zusatzkurse

Ebenfalls vor einer Herausforderung aufgrund der neuen Brevetpflicht steht der Kynologische Verein Luzern. «Bei uns ist aber weniger der Platz das Problem. Es fehlen Instruktorinnen und Instruktoren für zusätzliche Kurse», sagt Vereinspräsident Andi Näf. «Wir suchen daher noch nach qualifizierten Kursleitern.»

Die Brevetpflicht begrüsse der Verein grundsätzlich. «Hundeausbildung macht Sinn, damit das Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden funktioniert.» Ob die Kapazität der Kursanbieter im Kanton Luzern ausreicht, um der Nachfrage gerecht zu werden, werde sich zeigen. «Zumal der Vorbereitungskurs nicht Pflicht ist, sondern nur die Prüfung. Um die Teams möglichst gut auf das Brevet vorzubereiten, integriert der Kynologische Verein Luzern möglichst viele Aufbauübungen in seinen Kursen», sagt Näf.