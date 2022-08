Rothenburg Szene schäumt nach Aus des Töfflitreffens vor Wut über das Verhalten gewisser Jugendlicher Dass sich einige Jugendliche am Töfflitreffen vom vergangenen Samstag daneben benahmen, finden Kenner der Szene alles andere als lustig. Die Jungen sollen nun die Konsequenzen zu spüren bekommen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 16.45 Uhr

Landschäden, Ölflecken, verunstaltete Polizeiautos und respektloses Verhalten gegenüber den Organisatoren und anderen Gästen: Die Bilanz nach dem siebten Töfflitreffen vom vergangenen Samstag in Rothenburg lässt sich sehen – im negativen Sinn. Die Konsequenz: Ace-Cafe-Betreiber Dany Kunz wird keine solchen Treffen mehr durchführen. Die Veranstaltung fand, wie schon frühere, bei seinem Lokal statt.

Das Benehmen der vornehmlich jugendlichen Teilnehmer führte aber nicht nur beim Wirt zu Ungläubigkeit, sondern auch bei anderen Kennern der Szene. Beat Lusser von der Organisation Töfflibuebe Freiamt Reusstal etwa meldete sich bei unserer Zeitung mit einem gesalzenen Schreiben:

«Anscheinend wissen einige Jugendliche nicht mehr, was Töfflifahren in Wirklichkeit bedeutet. Sie benehmen sich wie Säue und machen mit ihrem Handeln die normale Szene kaputt.»

Es könne nicht sein, dass sie mit völlig übertunten Mofas, welche eigentlich auf eine Rennstrecke gehörten, ihren Showeinlagen und mit Geschwindigkeitsexzessen öffentliche Strassen unsicher machten, enerviert sich der Töffliliebhaber aus Mellingen AG. Und dies nur, um das «junge Publikum zu beeindrucken und Filme auf sozialen Medien zu teilen». Noch viel schlimmer und verwerflicher sei, dass einige Jugendliche gezielt gegen die Polizei vorgegangen seien und sich respektlos gegenüber Sicherheitsangestellten und anderem Personal verhalten hätten.

«Was passiert ist, geht gar nicht»

Auch auf Facebook schlägt der Vorfall vom Wochenende hohe Wellen. «Was in den letzten paar Wochen und Monaten an unseren Treffen passiert ist, und dies vor allem wegen eures Übermuts, geht gar nicht», schreibt ein ehemaliger Veranstalter eines Töfflianlasses im Mittelland auf der Plattform. Man lasse sich die Töffliszene nicht kaputtmachen.

Zwei Jugendliche in Aktion. Bild: Screenshot Tiktok

Ein anderer Organisator spricht auf Facebook von «unterster Schublade», was in Rothenburg passiert sei. «Diese schwarzen Schafe muss man packen, bevor unser friedlicher Ruf darunter leidet.» Sie hätten keinen Respekt mehr vor anderen Personen.

Von künftigen Treffen ausschliessen

Es ist dieser fehlende Respekt, den auch Beat Lusser von den Töfflibueben Freiamt Reusstal bemängelt. Deswegen ruft er auch die anderen Töfflivereine der Schweiz dazu auf, gegen diese kleine Gruppe vorzugehen. Er kündigt an:

«Wir werden sie von künftigen Treffen ausschliessen, damit sie unseren Ruf nicht in den Dreck ziehen werden.»

Der Organisator aus dem Mittelland pflichtet bei: «Vielleicht bringt es etwas Ruhe in den Tumult, wenn ihr den kommenden Treffen mal fern bleibt und zu Hause in aller Ruhe darüber nachdenkt, was Mofakultur eigentlich heisst und was es bedeutet.»

Kult in der Schweiz

Die Szenekenner betonen, dass Töfflifahrer keine Rowdys seien. «Wir pflegen das entschleunigte Fahren, das Zusammensein und den Austausch von Fachwissen», sagt Beat Lusser. Die Maschinen seien in der Schweiz Kult und wieder vermehrt anzutreffen: «Bei uns im Dorf musste die Schule vor kurzem extra einen Töffliunterstand bauen», erklärt er.

Lusser sagt, die Szene befürworte es, dass auch Junge wieder vermehrt Töfflifahren. «Und es sind auch bei weitem nicht alle Jugendlichen, die Probleme machen.» Aber es gebe auffallend viele Junge, die mit Zweirädern herumfahren, die eigentlich auf die Rennstrecke gehörten.

Keine Bussen verteilt

Die Luzerner Polizei teilt auf Anfrage mit, dass am Anlass vom Samstag ein Töffli sichergestellt wurde, um festzustellen, ob es illegal abgeändert worden war. Bussen habe sie keine verteilt, doch seien Verwarnungen ausgesprochen und auf Mängel hingewiesen worden.

Im «Ace Cafe» in Rothenburg kommt es immer wieder zu Veranstaltungen. Über 900 Treffen hat Wirt Dany Kunz über die Jahre organisiert. Autos, Motorräder, Wohnmobile, Töffli – und nie sei es zu Problemen gekommen, wie er im April gegenüber Tele 1 sagte. Doch am Ostermontag machte ein Vorfall Schlagzeilen, als ein Sicherheitsangestellter einen 15-jährigen Töfflifahrer zu Fall brachte. Wirt Dany Kunz distanzierte sich danach vom Vorgehen und beendete die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst.

