Rothenburg Überbauung auf grüner Wiese: Jetzt braucht die neue Pistor-Überbauung «nur» noch die Zustimmung vom Volk Der Verkehrs-Club Schweiz hat seine Opposition gegen den Ausbau der Pistoranlage aufgegeben. Am 12. März entscheiden die Rothenburger über das Anliegen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 12.13 Uhr

Auf einem Areal so gross wie vier Fussballfelder will die Pistor AG in Rothenburg zwei neue, 30 Meter hohe Gebäude bauen. Genau gesagt braucht es 31'700 Quadratmeter grüne Wiese im Hasenmoos dafür. «Wir wachsen stark», begründet Mediensprecher Patrick Eigenmann das Vorhaben. Man brauche mehr Lagerflächen, Logistikanlagen sowie Bürogebäude, um dem Wachstum gerecht zu werden.

Denn der Bäckereizulieferer setzt künftig vermehrt auf Kunden im Gesundheitsbereich. Sprich: Die Pistor will auch Altersheime und Spitäler beliefern. Bisher hatte sie sich hauptsächlich auf Bäckereien, Confiserien und Gastronomiebetriebe konzentriert. Eine hohe zweistellige Millionensumme lässt sich das Unternehmen den Ausbau kosten – wenn er denn zustande kommt. Denn die Rothenburger stimmen am 12. März über den Bebauungsplan und die damit verbundene Teilrevision der Ortsplanung ab.

Die geplante Überbauung auf dem Pistor-Areal. Visualisierung: PD

Letzte Einsprache zurückgezogen

Gute Nachrichten für die Pistor gab es vergangene Woche: Der VCS zog seine Einsprache – es war die letzte zu diesem Projekt – zurück. Der Sektion Luzern des Verkehrs-Clubs war der voraussichtlich zusätzliche Verkehr ein Dorn im Auge. Der Knoten in Rothenburg vertrage nicht noch mehr Autos, sagt Geschäftsführer Dominik Hertach auf Anfrage. Heute ist das Gebiet nicht durch den ÖV erschlossen. Das erklärt laut Hertach den «sehr hohen Anteil» an Mitarbeitern der Pistor, die mit dem Auto zur Arbeit fahren.

Man habe sich nun mit der Pistor und der Gemeinde auf drei Hauptpunkte geeinigt. Es ist eine dreijährige Testphase mit einer neuen öffentlichen Buslinie geplant. Der Bus soll die Fahrgäste vom Bahnhof Rothenburg Station ins Gebiet Hasenmoos und somit zum Pistor-Areal bringen und für Entlastung auf den Strassen sorgen.

Zwar gibt es heute schon einen Bus, doch ist dieser ausschliesslich für Pistor-Mitarbeiter vorgesehen und fährt nur morgens und abends. Das Pilotprojekt wird von der Pistor, der Gemeinde und dem Kanton finanziert und beginnt mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus. Wie hoch die Kosten sein werden, ist laut der Gemeinde noch unbekannt. Ziel ist es, dass diese Buslinie langfristig ins normale ÖV-Netz aufgenommen wird.

Auch eine bessere und attraktivere Erschliessung für den Fuss- und Veloverkehr ist geplant. Und Rothenburg und die Pistor werden sich beim Kanton und beim Verkehrsverbund Luzern dafür einsetzen, dass das Arbeitsgebiet langfristig besser mit dem ÖV erschlossen wird. «Mit dieser Vereinbarung kann das Projekt im Verkehrsbereich klar verbessert werden», erklärt Dominik Hertach.

An Kapazitätsgrenzen gestossen

Rothenburgs Gemeindepräsident Bernhard Büchler steht hinter dem Projekt. Angesprochen darauf, dass einmal mehr eine grüne Wiese überbaut werden soll, sagt er: «Wir wollen in Rothenburg nicht nur Neuansiedlungen, sondern insbesondere auch, dass sich bestehende Unternehmen weiterentwickeln können. Die Pistor hat in der Vergangenheit ständig investiert und den Betrieb so gut verdichtet, wie es ging.» Nun sei sie mit der Grösse an den Anschlag gekommen.

Für die Gestaltung des Siedlungsrands sei ein sogenannter Freiraumplan erarbeitet worden, welcher den Anforderungen an die Biodiversität gerecht werde. Auch die Dachflächen würden, soweit sie nicht für Photovoltaikanlagen genutzt würden, begrünt.

Pistor-Sprecher Patrick Eigenmann gibt sich zuversichtlich, dass die Vorlage im März angenommen wird. Man fühle sich in Rothenburg willkommen. Auch er betont, dass das Unternehmen auf seinem heutigen 88'000 Quadratmeter grossen Areal an seine Kapazitätsgrenzen stosse. «Was die Belegschaft betrifft, sind wir beispielsweise vergangenes Jahr um 10 Prozent gewachsen.» 570 Angestellte würden mittlerweile im Hauptsitz in Rothenburg arbeiten. Auch heuer seien wieder 80 zusätzliche Stellen geplant. Bis 2035 rechnet die Pistor mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – heute sind es schweizweit 616.

Doch was, wenn das Volk Nein sagt? «Wir würden sicher in Rothenburg bleiben», versichert Patrick Eigenmann. Doch man würde das Projekt nicht einfach beerdigen, sondern anderswo weitersuchen. «Wir brauchen den Platz, entweder innerhalb der Gemeinde oder ausserhalb. Am liebsten wäre es uns natürlich hier an unserem Hauptsitz in Rothenburg, denn das wäre die einfachste und effizienteste Lösung.»

Auf dem Areal stehen heute 400 Parkplätze zur Verfügung. Geplant sind neben den neuen Betriebsräumlichkeiten auch zwei Parkhäuser mit 663 Parkplätzen, die heutigen Plätze würden dann wegfallen. Der Spatenstich für das Projekt würde bei einem Ja des Volks im Jahr 2026 erfolgen.

