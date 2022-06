Wer hat Pony Bailey aus Rothenburg gesehen?

Rothenburg «Wegen des Geldes muss niemand ein Pony stehlen, es hat keinen materiellen Wert» In Rothenburg haben Unbekannte ab einem Hof das Pony Bailey gestohlen. Sollten es die Diebe auf den materiellen Wert des Tieres abgesehen haben, so verpufft ihre kriminelle Energie ins Leere. Martin Messmer 1 Kommentar 22.06.2022, 12.22 Uhr

Noch immer kann Beatrice Hunkeler die Welt nicht verstehen. Seit Sonntagabend fehlt von Bailey jede Spur. Bailey ist ein Pony, das bisher auf dem Lebenshof Spirito Elvetico lebte. Seit Sonntag aber ist es weg, spurlos verschwunden. Auf dem Hof in Rothenburg finden «kranke, ältere, nicht mehr gewollte oder sonst wie in Not geratene Tiere ein Zuhause auf Lebenszeit», sagt Hunkeler. Bailey hat einen anderen Hintergrund: Er ist erst fünf Jahre alt, in Rothenburg hat er ein neues Daheim, nachdem seine Vorbesitzer infolge Umzugs keinen Platz mehr hatten. «Sie sind überglücklich, fand er bei uns ein schönes Plätzchen», sagt Hunkeler.