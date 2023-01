Rothenburg/Neuenkirch Verspätung für 200 neue Lastwagenstellplätze – Gemeinde will separate Zufahrt In der Nähe der Raststätte Neuenkirch sind 200 Lastwagenparkplätze geplant. Die Verhandlungen laufen derzeit, die Standortgemeinde Rothenburg will auch profitieren. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Rothenburg wird in den kommenden Jahren voraussichtlich einen neuen Lastwagenparkplatz erhalten. Wobei: Ein willkommenes Geschenk ist das nicht für alle. «Zweifellos sind das keine Bauten, die wir uns wünschen auf Rothenburger Boden», schrieb beispielsweise die FDP-Ortssektion in ihrem Mitteilungsblatt vor zwei Jahren.

Ein Stellplatz wie dieser ist auch für Rothenburg geplant. Bild: Thomas Frey/DPA

Der Stellplatz ist in der Nähe der Raststätte Neuenkirch auf Rothenburger Boden geplant. Wo genau, will das Bundesamt für Strassen (Astra) noch nicht sagen. Klar ist: In Zukunft soll es neben der Autobahn A2 Abstellplätze für 200 Lastwagen geben. Solche Plätze für den Schwerverkehr sind in der Schweiz ein rares Gut, weswegen das Astra seit geraumer Zeit ausbauen will.

Der Parkplatz soll Chauffeuren dienen, die eine Pause brauchen. Auch als Warteraum für den Schwerverkehr ist er geplant, wenn sich die Fahrzeuge beispielsweise vor dem Gotthardtunnel stauen. Zu guter Letzt will das Astra den Platz bauen, damit die Polizei mobile Kontrollen von Lastwagen durchführen kann.

Auch in Rothenburg werden Beamte – hier solche vom Zoll – dereinst Lastwagen kontrollieren. Bild: Patrick Straub/ Keystone (12. April 2019)

Ursprünglich hätte die öffentliche Auflage zur Plangenehmigung Ende des vergangenen Jahres stattfinden sollen. Doch daraus wurde nichts. Es gibt eine Verzögerung von anderthalb Jahren, wie Astra-Sprecher Samuel Hool auf Anfrage bekanntgibt. Somit ist auch der Baubeginn, welcher für 2026 angedacht war, verschoben. Frühestens 2028 sei er nun möglich. Zur Begründung sagt Hool: Zunächst müsse das Projekt mit Kanton und Gemeinde gemeinsam koordiniert werden. Unverklausuliert heisst das: Die Verhandlungen laufen noch.

Ausfahrt Rothenburg soll entlastet werden

Denn die Gemeinde Rothenburg will im Gegenzug auch etwas erhalten. Gemeindepräsident Bernhard Büchler (Mitte) sagt auf Anfrage: «Wir unterstützen das Vorhaben grundsätzlich.» Es müsse allerdings ein wesentlicher Punkt erfüllt sein: Rothenburg will eine Ein- und Ausfahrt via Stellplatz auf die Autobahn. Dies für den Schwerverkehr des Arbeitsgebiets Rothenburg Station. «Dadurch würde die zu Spitzenzeiten stark frequentierte Autobahnausfahrt Rothenburg entlastet», erklärt Büchler.

Die Gemeinde ist damit nicht alleine. Auch die FDP-Ortssektion spricht sich für eine solche Lösung aus, wie Vorstandsmitglied Stefan Schürch sagt: Er glaubt, eine Zufahrt durch die sowieso geplante Werkseinfahrt würde den Anschluss Rothenburg entlasten. «Heute fahren die Lastwagen des ortsansässigen Gewerbes und der Industrie über Rain und Bertiswil auf die Autobahn und blockieren dort teilweise die Strasse. Mit dem neuen Anschluss könnten sie früher auf die Autobahn, die heute betroffenen Strassen und Wohngebiete hätten deutlich weniger Verkehr. Diese Lösung wäre vor allem für das Industriegebiet Hasenmoos eine Entlastung.»

Schürch begründet die Idee: Man helfe dem Bund mit dem geplanten LKW-Stellplatz auf Rothenburger Boden, was eigentlich nur Nachteile mit sich bringe. Im Gegenzug müsse für die Gemeinde deshalb ein Vorteil herausschauen. Das Astra lässt sich derweil nicht viel entlocken. Man prüfe die Forderung, heisst es auf Anfrage.

Verladeanlage in der Nähe geplant

Ein paar hundert Meter südlich, voraussichtlich neben der Ikea, plant das Astra zudem eine Bahnverladeanlage. Diese soll für die Abfuhr des Aushubs des Autobahnprojekts «Bypass Luzern» dienen. Sprich: Material, das aus dem geplanten Tunnel ausgehoben wird, soll nach Rothenburg geschafft werden, wo es später auf Güterzüge gehoben und wegtransportiert wird. Umgekehrt soll die geplante Anlage auch dazu genutzt werden, Baustoffe mit der Bahn nach Rothenburg zu führen, von wo aus sie dann mit dem Lastwagen zur Baustelle gebracht werden.

Die Gemeinde hat Kenntnis vom Vorhaben des Astra. Man könne allerdings keine Aussagen dazu machen, da die genauen Dimensionen des Projekts noch nicht offiziell bekannt seien. Das Astra wiederum lässt sich nicht in die Karten blicken. Punkto Verladeanlage, so Sprecher Hool, könne man keine Auskünfte geben, da es sich um ein laufendes Verfahren handle, in welchem das Astra selber Partei sei.

