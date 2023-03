Rothenthurm «Modeschau» der Schwyzer Viehzüchter begeisterte Die Schwyzer Eliteschau in Rothenthurm verzeichnete einen gewaltigen Besucheraufmarsch. Über 700 Tiere wurden zur Schau gestellt. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 26.03.2023, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle zehn Jahre wird das schönste Gross- und Kleinvieh aus unserem Kanton einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und gleichzeitig juriert. Wegen Corona wurde die Eliteschau aus dem Turnus geworfen und fand diesmal nach zwölf Jahren statt.

In einem riesigen Zelt konnte das Vieh der Eliteschau bewundert werden. Bild: Ernst Immoos

Die Schwyzer Eliteschau in der Markthalle Rothenthurm ist so etwas wie das Schaufenster der Schwyzer Viehzüchter, wo man sich ein Bild über den Stand der Viehzucht machen kann. Gleichzeitig gibt sich jeweils die interessierte Bevölkerung aus Stadt und Land die Hand. Dies war am vergangenen Wochenende von Freitag bis und mit Sonntag erneut der Fall, und diesmal mit einem Grossansturm von 12 000 Besucherinnen und Besuchern. Unter den Gästen war auch viel Schwyzer Polit-Prominenz.

Dieser Eliteschau ging für die meisten Tiere eine Selektion durch Viehschauexperten voraus, um sich so in Rothenthurm präsentieren zu können. Der Grossveranstaltung stand Urs Landolt aus Küssnacht vor. Über die drei Tage wurden in über 60 Abteilungen rund 270 Kühe, 170 Rinder, 5 Stiere, 160 Ziegen und 120 Schafe von Experten aus verschiedenen Kantonen präsentiert, juriert und rangiert. Die Auffuhren waren mit drei Viehrassen breit gefächert, von Braunvieh über Original Braunvieh bis hin zu Holsteintieren, wobei auch dem Kleinvieh Platz eingeräumt wurde.

Über 100'000 Liter Milch gab diese Kuh von Reto Niederberg, Küssnacht, bis jetzt. Bild: Ernst Immoos

Die Besuchenden konnten hautnah den Rangierungen, Champions- und Misswahlen sowie anderen Spezialwettbewerben beiwohnen. Umrahmt wurde die dreitägige Veranstaltung von ausverkauften Unterhaltungsabenden und musikalischen Darbietungen.

Ein hochzufriedener OKP Landolt: «Die Eliteschau war überwältigend. Die Schwyzer Viehzüchter können auch schweizweit bestens mithalten. Auch von den Besucherzahlen und der Geselligkeit her war es ein unvergessliches Fest.»

Die kompletten Ranglisten gibt es auf der Homepage www.eliteschau2023.ch