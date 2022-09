Rückzieher Vertrauen fehlt: «Wohlfühltage» im Luzerner Zentrum Maihof sind abgesagt Im November hätten in den Räumen der Pfarrei St.Josef erneut die «Wohlfühltage» stattfinden sollen. Die Pfarrei hat dem Veranstalter jedoch ihr Vertrauen entzogen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.55 Uhr

Vom 17. bis 20. November sollten in Luzern die sogenannten Wohlfühltage stattfinden – im Zentrum Maihof der Pfarrei St.Josef. Vorträge und Workshops hätten sich um Themen wie Gesundheit, Spiritualität oder Esoterik gedreht. Der Anlass ist jedoch abgesagt, wie der Veranstalter auf seiner Website und auf Facebook vermeldet.

Die Pfarreileiterin stelle die Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung, weil mit dem Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser an den vergangenen «Wohlfühltagen» in der Messe Luzern das Vertrauen in den Veranstalter nicht mehr gegeben sei, schreibt dieser.

Der Kirchturm der Pfarrei St. Josef im Maihof. Im Zentrum Maihof der Pfarrei hätten die «Wohlfühltage» stattfinden sollen. Bild: Boris Bürgisser

«Das ist etwas zu vereinfacht dargestellt», sagt Urban Schwegler, Kommunikationsverantwortlicher der Katholischen Kirche Stadt Luzern, auf Anfrage. Es sei nicht allein der Auftritt von Ganser ausschlaggebend gewesen. Schwegler erklärt:

«Wir konnten nicht mehr ausschliessen, dass Personen an der Veranstaltung auftreten, deren Werte und Ziele unserem Leitbild widersprechen.»

Urban Schwegler, Mediensprecher Katholische Kirche Stadt Luzern. Bild: PD

Die Pfarreileiterin habe daher zusammen mit den Verantwortlichen der Kirchgemeinde und des Pastoralraums entschieden, die Räume dem Veranstalter nicht mehr zu überlassen. Bei Anlässen, unter deren Dach viele Anbieterinnen und Anbieter zusammenkommen, könne die Kirche nicht zu jeder einzelnen Person selber recherchieren. «Deswegen braucht es Vertrauen in den Veranstalter. Das ist in diesem Fall aber tatsächlich nicht mehr vollumfänglich gegeben», erklärt der Mediensprecher.

Heftige Kritik wegen fragwürdiger Redner

In der Messe Luzern fanden vom 1. bis 4. September bereits «Wohlfühltage» statt. Im Vorfeld wurde die Veranstaltung stark kritisiert, da auch umstrittene Redner wie Historiker Daniele Ganser oder der als «Reichsbürger» bekannte Peter Fitzek auf dem Programm standen. Der selbst ernannte «König von Deutschland» Fitzek trat am Anlass in der Messe Luzern schliesslich doch nicht auf.

Daniele Ganser hingegen schon. Er ist umstritten, ihm wird unter anderem die Vermischung von Fakten und Theorien vorgeworfen. Er wehrt sich dagegen, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden, befeuert aber mit seinen populärwissenschaftlichen Thesen mitunter deren Ideen.

Ausgelöst hatte die Kritik an den «Wohlfühltagen» die linksalternative Luzerner Gruppierung Resolut. Sie rügte Teilnehmende für ihre Heilversprechen und Ganser zudem für ein Gespräch mit dem vorbestraften Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann. Das Gespräch hat Ganser gemäss eigener Aussage zu Recherchezwecken für ein Buch geführt. Das Gespräch wurde später im Magazin «Compact» publiziert, welches der Verfassungsschutz Deutschland zum Netzwerk der Neuen Rechten zählt.

Juso kritisierte Kirche

Die Juso Luzern kritisierte im Vorfeld auch die Katholische Kirche Stadt Luzern für die Vergabe ihrer Räume und forderte diese dazu auf, Stellung zu beziehen. «Wir haben uns aus eigenem Antrieb heraus, nicht aufgrund von Druck von aussen entschieden», stellt Kirchensprecher Urban Schwegler klar. Die «Wohlfühltage» hatten in den Vorjahren bereits mehrmals im Maihof stattgefunden. «Bisher gab es keine öffentlichen Beanstandungen», so Schwegler.

