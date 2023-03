Nach Ausschreitungen der FCB-Chaoten: Das sagt der FC Luzern

Sachbeschädigungen durch FCB-Chaoten Hat der FCL die Gästefans nicht im Griff? Das sagt der Klub zu den Ausschreitungen Laut FCL-Sprecher Markus Krienbühl brauchts «noch verbindlichere» Auflagen und Absprachen zwischen FCL und Gästeklubs. Und: Bei der grossen Mehrheit der Heimspiele gebe es «keine Probleme». Roman Hodel 5 Kommentare 06.03.2023, 12.16 Uhr

Zum zweiten Mal innert weniger Wochen kam es bei einem Heimspiel des FC Luzern zu grösseren Problemen mit den Gästefans. Am Samstag demolierten FCB-Chaoten einen Zentralbahn-Zug und begingen Sachbeschädigungen an Polizeiautos sowie auf einem unbewilligten Fanmarsch vom Bahnhof zur Swisspor-Arena. Bereits im Januar reisten viel mehr FCZ-Fans als angenommen an, es brauchte kurzfristig einen Fanmarsch und die Zürcher liessen sich im Stadion neben dem Gästesektor nieder. Bei beiden Partien feuerten militante Gästefans massiv Pyro ab.

Der Gästesektor in der Swisspor-Arena am vergangenen Samstagabend. Bild: zvg

Warum hat der FCL die Gästefans derart schlecht im Griff?

Markus Krienbühl: Der FC Luzern setzt bei jedem seiner Heimspiele alles daran, die Sicherheit aller Fans im Stadion zu garantieren. Ausserhalb des Stadions sind zudem weitere Parteien wie zum Beispiel Polizei, Stadt und VBL involviert. Pauschal davon zu sprechen, dass der FC Luzern die Gästefans «nicht im Griff hat», verkennt aus Sicht des Klubs die Komplexität der Aufgabe sowie den Fakt, dass bei der grossen Mehrheit aller Spiele keine Probleme innerhalb des Stadions und des Stadionperimeters vorkommen.

FCL-Sprecher Markus Krienbühl. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. 5. 2022)

Was kann denn der FCL tun, um die Situation zu verbessern?

Der FC Luzern ist immer darum bemüht, mit allen involvierten Parteien (Gastklub, Gästefans, Polizei, Stadt und VBL) einen bestmöglichen Dialog im Vorfeld der Spiele zu führen, um einen geordneten Ablauf der Spiele zu garantieren. Diesbezüglich muss für die Zukunft daran gearbeitet werden, noch verbindlichere Auflagen und Absprachen aller Parteien zu erreichen.

Auffällig ist, dass ausgerechnet zwei Hochrisikospiele an einem Samstagabend, wo bekanntlich mehr Alkohol fliesst, stattgefunden haben (statt an einem Sonntagnachmittag). Warum dies?

Auf die Rückrunde der aktuellen Saison wurde durch die Luzerner Polizei der Entscheid getroffen, dass es keine Ausnahmen oder Einschränkungen mehr für Spiele an einem Samstagabend gibt. Entsprechend liegt es in der Kompetenz der Swiss Football League, die Partien gemäss ihrer Planung anzusetzen – wobei auch allfällige Teilnahmen am Europa Cup oder am Schweizer Cup zu berücksichtigen sind.

Wie funktioniert der Austausch mit den anderen Klubs bezüglich Anzahl anreisender Gästefans und allfälliger Fanmärsche im Vorfeld eines Spiels?

Die Klubs tauschen sich jeweils vor den Spielen intensiv über die zu erwartende Anzahl der Gästefans aus. In Luzern gilt seit kurzem die Regel, dass für einen entsprechenden Fanmarsch eine Bewilligung bei der Stadt Luzern eingeholt werden muss.

Um Ausschreitungen zu minimieren, soll das personalisierte Ticket kommen. Inwiefern wird es die Lösung sein aus Sicht des FCL?

Aus Sicht des FC Luzern löst ein personalisiertes Ticket diese Probleme nicht – leider passieren diese Ausschreitungen grossmehrheitlich ausserhalb des Stadions und entsprechend müssen solche Probleme anders gelöst werden.

Für welche Kosten, die am Samstag entstanden sind durch Sachbeschädigungen etwa im öffentlichen Raum oder im ÖV muss der FCL aufkommen?

Der FC Luzern geht davon aus, dass die Kosten dieser Ausschreitungen, wie dies im Falle von Sachbeschädigungen in Extrazügen der SBB der Fall ist, auf den Verursacher übertragen werden und entsprechend durch die Zentralbahn eine Anzeige eingereicht wird.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.

5 Kommentare Philippe Gerber vor 24 Minuten 4 Empfehlungen Als Fussballfan ärgere ich mich seit Jahren über die Auswüchse in diesem Sport. Gemacht wird von den Klubs herzlich wenig. Personalisierte Eintritte werden abgelehnt. Hätte immerhin für das Verhalten im Stadion einen Einfluss. Die Steuerzahler müssen grösstenteils die Schäden der Vandalen berappen. Ich frage mich, wie lange das noch hingenommen wird und wann rigorose Maßnahmen wie Ausschlüsse von Gästefans, Geisterspiele etc. gefordert werden. Was die Klubs zu diesem Thema bieten reicht bei weitem nicht! 4 Empfehlungen Daniel u. Nicole Helfenstein vor 32 Minuten 1 Empfehlung Es ist beschämend, dass man diese Chaoten nicht im Griff hat. Mann sollte den ganzen Fansektor zur Rechenschaft ziehen und am Ende des Spiels diese Leute erst rauslassen wenn sie anteilmässig den Schaden beglichen haben. Egal ob sie mitgewirkt haben oder nicht. Dann entsteht eine gewisse Selbstkontrolle innerhalb des Sektors. Egal ob im, vor oder nach dem Stadionbesuch mitgegangen mitgehangen. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen