Samichlaus Samichläuse der Schweiz, vereinigt euch! Verein will Samichlaus-Nachwuchs fördern Jürg Thrier aus Inwil ist Samichlaus und Initiant der ersten schweizerischen Samichlaus-Vereinigung. Er spricht über Nachwuchs, die Auswirkungen von Corona und mögliche weibliche Samichläuse. Interview: Hugo Bischof Jetzt kommentieren 14.10.2022, 16.34 Uhr

Jürg Thrier, langjähriger Samichlaus und Initiant des Verein «Samichläuse der Schweiz», in Vollmontur vor seinem Wohnort Inwil. Bild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2022)

Es dauert zwar noch etwa fünfzig Tage, bis der Samichlaus mit seinem Gefolge und einem Sack voll Nüssen, Mandarinen und Guetzli Einzug hält und Kindern und Erwachsenen Freude bereitet. Doch heuer findet am 13. November ein besonderer Anlass statt: die erste Samichlaus-Segnung in der Hofkirche Luzern. Wir sprachen mit dem Gründer des Vereins «Samichläuse der Schweiz» Jürg Thrier. Er wohnt in Inwil und hat für uns vorzeitig sein Samichlaus-Gewand angezogen.

Ist es das erste Mal, dass eine gesamtschweizerische Samichlaus- Vereinigung gegründet wird ?

Jürg Thrier: Es gibt in vielen Gemeinden Samichlaus-Gesellschaften, es gibt auch kantonale Zusammenschlüsse. Aber einen gesamtschweizerischen Verein in dieser Art gab es bisher nicht. Verschiedene Anläufe wurden unternommen, jetzt hat es endlich geklappt.

Warum braucht es diesen übergeordneten Verein?

Viele Samichlaus-Gesellschaften haben Mühe, Nachwuchs zu rekrutieren. Andernorts gibt es Junge, die gerne Samichlaus würden, aber in den von älteren Samichläusen besetzten Gesellschaften keinen Platz finden. Hier sehen wir unsere Aufgabe: Wir wollen Nachwuchsförderung betreiben und das Brauchtum aufrechterhalten.

Wie soll das konkret gehen?

Wir begleiten schweizweit junge Leute, die gern Samichlaus werden, und coachen sie gratis. Wir vermitteln ihnen auch Einsatzmöglichkeiten über die Gemeindegrenzen hinweg. Jemand, der in seiner Gemeinde keinen Platz findet, kann vielleicht in einer anderen Gemeinde als Samichlaus wirken. Aber auch die bestehenden Samichläuse werden weitergebildet und mit dem Qualitätssiegel zertifiziert.

Am 1. August 2022 gegründet Der Verein «Samichläuse der Schweiz» wurde am 1. August 2022 gegründet. Dem Vorstand gehören fünf Personen aus verschiedenen Regionen an. Präsident ist der 52-jährige Jürg Thrier. Er lebt mit seiner Frau und ihren vier Kindern in Inwil im Kanton Luzern. Thrier ist schon seit vielen Jahren als Samichlaus unterwegs; unter anderem war er Pfarreisamichlaus in Kriens und Inwil. Am Sonntag, 13. November 2022, findet in der Luzerner Hofkirche die erste Samichlaus-Segnung (in Zivil) statt. Den Segen, den die Samichläuse hier empfangen, werden sie an den Samichlaus-Tagen vom 3. bis 7. Dezember zu den Kindern und Familien tragen. Anmelden kann man sich unter www.samichlaus-schweiz.ch. Ein Verzeichnis der Chlausengesellschaften in der Schweiz findet sich auf der Website www.chlaus.ch. Das Verzeichnis umfasst derzeit 432 Namen.

Seit einigen Jahren führt die römisch-katholische Landeskirche jährlich eine Samichlaus-Synode durch. Reicht das nicht?

Solche Anlässe finden in einem kleineren Rahmen statt und richten sich mehr an langjährige Samichläuse. Wir möchten aber alle ansprechen, die das Brauchtum aufrechterhalten wollen. Wir stehen jedoch in regelmässigem Austausch mit der Synode.

Ist Samichlaus noch immer ein begehrter Job?

Für uns Samichläuse ja, selbstverständlich. Jeder ist mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Aber die Coronazeit machte einigen Gesellschaften und Samichläusen zu schaffen. Sie wussten nicht, wie man das Brauchtum umsetzen und sich verhalten sollte.

Weshalb findet die erste Segnung in Luzern statt?

Luzern ist zentral gelegen, gut erreichbar aus allen Kantonen.

Wird es eine richtige Messe geben?

Die Messe wird ökumenisch sein, also über die Konfessionsgrenzen hinweg, jedoch speziell für die Samichläuse. Bezüglich Details sind wir noch an der definitiven Planung. Wir sind auch mit dem Bistum Basel im Gespräch. Mehr kann ich hier aber noch nicht sagen.

Werden die Samichläuse mit Bischofsstab, Mitra und langem Bart in die Hofkirche kommen?

Nein, dieses Jahr nicht. Die Segnung der Samichläuse erfolgt in Zivil. Mitte November ist noch nicht Samichlaus-Zeit. Es wäre seltsam, wenn da in Luzern plötzlich eine grosse Schar Samichläuse in Vollmontur auftauchen würde. Wir wollen die Leute in Luzern nicht verunsichern.

Wie viele Samichläuse haben sich bereits angemeldet?

15.

Das tönt nicht nach viel.

Wir erwarten schon noch einige mehr. Schön wäre es, wenn die ganze Hofkirche voll Samichläuse wäre. Bis Ende Oktober kann man sich noch anmelden.

Besteht die Gefahr, dass der aus den USA kommende Weihnachtsmann unseren traditionellen Samichlaus verdrängt?

In einigen Kantonen besteht diese Gefahr. In Zürich und anderen Gemeinden kam der Samichlaus in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen gegenüber dem kommerziellen Weihnachtsmann, bei dem es weniger um den ursprünglichen Gedanken des Schenkens geht. Wir wollen dem traditionellen Samichlaus-Brauch wieder Aufschwung verleihen. Bei uns steht nicht der Kommerz im Vordergrund, sondern die Kinder.

Was verkörpert der Samichlaus für Sie?

Er verkörpert das ursprüngliche Gedankengut, das auf den Bischof Nikolaus von Myra zurückgeht. Dieser verschenkte den Reichtum, den er von seinen Eltern erbte, weiter. Hilfe für benachteiligte Menschen, Verständnis, Güte, Frieden, Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht: Das sind Werte, die der Heilige Nikolaus vorlebte und die der Samichlaus heute an die Menschen weitergibt. Es geht beim Samichlaus in erster Linie darum, glückliche Momente für Kinder und Erwachsene zu schaffen.

Können sich auch protestantische Samichläuse für die Segnung in der Hofkirche anmelden?

Ja. Auch die reformierte Kirche kennt diesen Brauch. Der Samichlaus trägt hier einfach keinen Bischofsstab und keine Mitra. Dafür steht der Gehilfe Knecht Ruprecht mehr im Vordergrund.

Wird es irgendwann auch weibliche Samichläuse geben?

Ob es bereits weibliche Samichläuse gibt, da bin ich überfragt. Ich lasse mich davon überraschen, wie sich die Zukunft gestaltet. Nikolaus von Myra war ein Mann, das hat das Rollenbild des Samichlaus geprägt. Dass es bisher nur männliche Samichläuse gibt, hat auch damit zu tun, dass die Bischofsstellen in der Katholischen Kirche von Männern besetzt sind.

