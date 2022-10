Sanierung in Luzern-Littau Weg mit Giftstoffen und Gebäuden – jetzt geht's der Zimmeregg-Badi an den Kragen Im Littauer Waldschwimmbad wird rückgebaut und saniert. Bis zur Wiedereröffnung dauert es allerdings noch eineinhalb Jahre. Freuen kann sich die Bevölkerung auf einen besonderen Spielplatz. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.10.2022, 16.52 Uhr

Nur vier Wochen sind seit dem Saisonende im Littauer Schwimmbad mitten im Zimmereggwald vergangen, doch das Areal ist kaum mehr wiederzuerkennen. Vom Restaurant steht nur noch das Betongerippe. Das Garderobengebäude mit der Terrasse, wo sich der Einstieg zur orangen Rutschbahn befand, ist bereits abgetragen. An seiner Stelle türmt sich gerade ein Betonhaufen:

Zimmeregg-Badi: Vom einstigen Garderobengebäude ist nicht mehr viel übrig. Bild: Pius Amrein (Littau, 7. Oktober 2022)

Und die Rutschbahn selber? «Die ist demontiert und entsorgt», sagt Beat Heynen, Leiter Baumanagement bei der Stadt Luzern. Damit die über 30-jährige Rutsche überhaupt noch betrieben werden konnte, seien in den letzten Jahren immer wieder «hohe Investitionen» nötig und eine Weiternutzung daher undenkbar gewesen. Er sagt schmunzelnd:

«Sie hätte höchstens noch als Kunstobjekt getaugt.»

Zur Beruhigung: Die Rutschbahn wird durch eine neue ersetzt, die aber neu im Nichtschwimmerbecken endet. Die beiden anderen und neueren Rutschen bleiben bestehen.

Zuerst müssen Becken von Giftstoffen befreit werden

Die meisten Arbeiten sind derzeit bei den verschiedenen Becken in Gang, es handelt sich vor allem um Schadstoffsanierungen, etwa polychlorierte Biphenyle. Der sperrige Begriff, besser bekannt unter seiner Abkürzung PCB, steht für eine Chlorverbindung. Diese wurde bis in die 1970er Jahre unter anderem bei Schutzanstrichen in Schwimmbecken verwendet. Seit 2001 ist der Giftstoff, der durch Verwitterung in die Böden gelangen kann, weltweit verboten. Anschliessend werden neue Werkleitungen verlegt, das Schwimmbecken von 50 auf 25 Meter verkürzt und sämtliche Bassins neu mit Chromstahl ausgekleidet. Nächstes Jahr dann soll das neue Betriebs- und Restaurantgebäude, künftig ein Holzbau, erstellt werden. Gemäss Heynen läuft bislang alles nach Plan, keine unliebsamen Überraschungen.

Sanierungsarbeiten am Nichtschwimmerbecken. Bild: Pius Amrein (Littau, 7. Oktober 2022)

Trotzdem muss sich die Bevölkerung bis im Mai 2024 gedulden, ehe sie wieder in der Zimmeregg-Badi schwimmen und planschen gehen kann. Warum eigentlich so lange? Laut Heynen ist die Witterung unberechenbar: «Regnet es über Wochen oder wird es im Winter sehr kalt, müssen gewisse Arbeiten unterbrochen werden.» Als Beispiel nennt er das Schweissen des Chromstahls. «Das geht bei Kälte schon auch, nur leidet da die Qualität.»

Zwar habe man eine Teileröffnung geprüft, aber verworfen. Denn Baustelle und Schwimmbad auf dem selben Areal sei allein aus Sicherheitsgründen problematisch. Heynen sagt:

«Abgesehen davon ist der Gedanke nicht so toll, wenn unweit der Badtüechli Kompressoren in Betrieb sind.»

Insgesamt 14,9 Millionen Franken kostet die Erneuerung der Zimmeregg-Badi nach Plänen von Brechbuehler Walser Architekten GmbH Zürich. Die Stadtluzerner Bevölkerung hatte den Kredit 2021 deutlich genehmigt. Darin enthalten ist auch ein neuer Spielplatz, und zwar dort wo sich bislang das Betriebsgebäude befand. Im Wettbewerb dazu hat sich das Konzept des Basler Spielplatzbauers Kukuk durchgesetzt. Es nimmt die Lage der Badi im Wald auf und setzt auf Spielgeräte aus Holz, teils meterhohe Konstruktionen aus Baumstämmen. Dank verschiebbarem Zaun wird der Spielplatz im Winter ebenfalls zugänglich sein.

Auch dem Restaurantgebäude hat bald das letzte Stündchen geschlagen. Bild: Pius Amrein (Littau, 7. Oktober 2022)

