Sarnen In Sarnen beginnt die Schwingsaison Am Samstag wird nach der dreijährigen Coronapause der Hallenschwinget in Sarnen wieder ausgetragen. 09.03.2023, 21.24 Uhr

Will wieder gewinnen: Pirmin Reichmuth. Bild: Philipp Schmidli

Dabei erlebt er eine doppelte Premiere. Der Wettkampf findet erstmals am Samstag (ab 14 Uhr) statt und wird nicht mehr in der Reithalle, sondern in der Dreifachturnhalle ausgetragen. Es werden vier Sägemehlringe angelegt. Obwohl Wettkämpfe in einer Halle wegen den beschränkten Platzverhältnissen ihre eigenen Gesetze haben, liefern sie für die Athleten erste aufschlussreiche Anhaltspunkte über den Formstand. 213 Teilnehmer, darunter sechs Eidgenossen, lassen ihre Muskeln spielen.