Durchgangsbahnhof Luzern 2034 statt 2028: Wird der Baustart um Jahre verzögert? Schon wieder macht der Bund Andeutungen, die in Luzern für Irritation sorgen. Politiker sorgen sich, dass das Projekt auf die lange Bank geschoben wird. Robert Knobel Jetzt kommentieren 25.11.2022, 16.56 Uhr

So könnte es unter dem heutigen Luzerner Bahnhof dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Beim Ausbau des Bahnnetzes in der Schweiz gaben bisher vor allem die Finanzen den Takt vor. Doch nun bringt das Bundesamt für Verkehr (BAV) ein ganz neues Problem ins Spiel: Wie viele Grossbaustellen erträgt das SBB-Netz, damit es noch funktionsfähig bleibt? In einem Blog-Eintrag warnt das BAV: Das Netz sei durch Bauarbeiten derart belastet, dass zusätzliche Baustellen nur zum Preis einer Fahrplanreduktion realistisch wären. Deshalb brauche es beim Bahnausbau nun eine «Konsolidierungsphase». Ziel müsse sein, das Netz bis 2035 nicht nur auszubauen, sondern vor allem auch zu stabilisieren. Auch der Bundesrat schreibt in seinem Bericht «Perspektive Bahn 2050»: bis 2033 können keine neuen Bauprojekte mehr gestartet werden.