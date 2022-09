Video: Roman Loeffel (Luzern, 26.09.2022)

SC Cham Cham-Coach Roland Schwegler: «Mit grösstenteils jungen Wilden aus der 1. Liga macht die Mannschaft eine erfreuliche Entwicklung» Der frühere GC- und FCL-Profi Roland Schwegler trainiert den SC Cham bereits in der vierten Saison. Die Zuger haben in der Promotion League einen Mittelfeldplatz. Einzig die beiden Derby-Niederlagen gegen die U21 des FCL und den SC Kriens ärgern etwas. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.00 Uhr

Trotz der unglücklichen 3:4-Niederlage am vergangenen Samstag in Luzern gegen die U21 des FCL erscheint Roland Schwegler in aufgeräumter Stimmung zum Interview mit unserer Zeitung. «Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht», erklärt der Cham-Trainer den Nuller auf der Allmend. «Es war frustrierend, dabei hatten wir viel Aufwand betrieben», so der 40-jährige Ex-Profi des FC Luzern und von GC. Mit den Zürchern wurde er 2001 und 2003 sogar zweimal Schweizer Meister.

Schon im Saisonstartspiel in Kriens hatte es für Cham eine 0:2-Niederlage in einem Zentralschweizer Derby abgesetzt. Im November kommt es zur Revanche auf dem Eizmoos in Cham.

Insgesamt kann Roland Schwegler mit seiner Mannschaft aber zufrieden sein. Trotz vieler Abgänge und eines Neuaufbaus des Teams steht sie auf einem Mittelfeldplatz: In acht Spielen holte der SC Cham zwölf Punkte. Schwegler: «Wir haben grösstenteils junge Wilde aus der 1. Liga eingebaut, die Entwicklung ist erfreulich.»

