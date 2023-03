Schiffstransport Rückfahrt geglückt: «Wilhelm Tell» ist zurück am Luzernerhof Im dritten Anlauf klappte es: Der Raddampfer Wilhelm Tell wurde bei starkem Schneefall erfolgreich von der Shiptec-Werft zurück an seinen Standort am Luzernerhof überführt. Hugo Bischof 11.03.2023, 09.42 Uhr

Die «Wilhwlm Tell» zurück am Luzernerhof am Schweizerhofquai. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 11. März 2023)

Die beiden ersten Versuche am Donnerstag und Freitag mussten wegen zu starkem Wind abgebrochen werden. Am Samstag morgen klappte es nun: Der alte Raddampfer Wilhelm Tell konnte von der Shiptec-Werft beim Inseli erfolgreich an den Luzernerhof zurückgeführt werden. Die manövrierunfähige «Wilhelm Tell» wurde dabei vom SGV-Motorschiff Gotthard quer über das Seebecken gestossen.

Der Transport dauerte eine rund dreiviertel Stunde. Um kurz nach 8 Uhr war die «Wilhelm Tell» wieder fest am Standort Luzernerhof am Schweizerhofquai Luzern vertäut. Dort dient sie seit 51 Jahren als Schiffrestaurant. «Der Transport verlief reibungslos», sagte der erleichterte Schiffseigentümer Edi Räber nach der geglückten Überfahrt. Auch der starke Schneefall behinderte das Anlegemanöver am Luzernerhof nicht.

Der Raddampfer Wilhelm Tell lag während der vergangenen vier Wochen für eine umfassende Rumpfrevision auf dem Trockendock der Shiptec-Werft. Nun müssen in den Innenräumen letzte Vorbereitungsarbeiten erledigt werden. Edi Räber sagt: «Am 15. März werden wir den Betrieb als fest verankertes Schiffrestaurant wieder aufnehmen.»