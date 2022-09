Schönegg Luzern «Silicon Valley der Zentralschweiz» – dieses Schlössli soll im grossen Stil ausgebaut werden Auf sechs Etagen 150 Arbeitsplätze, Saal, Lounge und Kantine: Axon nimmt einen neuen Anlauf für den Ausbau des denkmalgeschützten Hauptsitzes unterhalb des Gütsch. Es gibt aber einen heiklen Punkt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Tausende fotografieren täglich die Kapellbrücke von der Seebrücke her. Dabei erblicken sie im Hintergrund, unterhalb des Hotels Gütsch, den markanten Riegelbau des Schlösslis Schönegg. Hier befindet sich der Hauptsitz der Axon-Active-Gruppe, gemäss eigener Deklaration das «Silicon Valley der Zentralschweiz». Axon arbeitetet an komplexen Big-Data-Lösungen für weltweit operierende Unternehmen.

Nun plant Axon einen grossen Um- und Ausbau, wie einem Baugesuch auf der Website der Stadt Luzern zu entnehmen ist:

Das bestehende Schlössli und das nebenan liegende Chalet werden saniert und der Zwischenbau rückgebaut. Die Räume in beiden Gebäuden werden mit «massvollen Eingriffen» reorganisiert.

Hangseitig ist ein sechsstöckiger Anbau geplant, der sich über die Länge der beiden bestehenden Gebäude zieht. Darin geplant sind unter anderem ein multifunktionaler Saal, eine Kantine für «gehobene Ansprüche» und offene Büroflächen. Dank Glasfassaden und eines hangseitigen Lichthofs fällt genügend Licht in das Gebäude.

Der künftige Anbau verschwindet diskret hinter dem Chalet. Visualisierung: Marques Architekten AG

Mit dem Bauprojekt Woods, entworfen von Marques Architekten Luzern, will Axon die Räume am Hauptsitz den heutigen Bedürfnissen anpassen und Platz schaffen – die Anzahl Arbeitsplätze soll von 50 auf 150 steigen. Weltweit beschäftigt Axon mehr als 750 Mitarbeitende. Zudem soll der Hauptsitz gemäss Nutzungskonzept «ein Labor für eine neue Art von Arbeiten und Leben» im Bereich digitale Transformation werden. Dabei will Axon auch Akteure aus Bildung, Politik, Behörden und Wirtschaft zusammenbringen sowie Kooperationen und Start-ups fördern.

Hinter Axon steht der Luzerner Unternehmer Stefan Muff. Er und sein Bruder nutzten das Schlössli einst für ihr Geodatenunternehmen Endoxon, wovon sie 2006 Teile an Google verkauft haben. Ihre Kartentechnologie bildete die Grundlage für die Entwicklung von Google Maps. Ab 2008 baute Stefan Muff wiederum hier die heutige Axon-Gruppe auf.

Sonderbewilligung für Waldabstand beantragt

Ein heikler Punkt ist die Lage: Das Schlössli ist von Wald umgeben. Laut Gesetz muss der Abstand von einem Neubau zur Waldgrenze 20 Meter betragen. Damit eine Unterschreitung bis auf drei Meter möglich ist, beantragt Axon beim Kanton eine Sonderbewilligung. Das Unternehmen begründet dies mit dem Anbau, der den Hang und damit das Schlössli sichert, und mit der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Luzern durch attraktive IT-Arbeitsplätze. Dies überwiege forstwirtschaftliche Interessen.

Wie Rainer Schlumpf von Marques Architekten auf Anfrage sagt, ist das Projekt das Resultat «einer langen und intensiven Planung, welche im engen Austausch mit der Denkmalpflege, der Stadtbildkommission und dem Stadtarchitekten erfolgte». Damit der Anbau seiner schützenden Funktion und der Hanglage gerecht werde, seien Teile davon in Beton ausgeführt, doch die restliche Konstruktion – etwa Böden, Decken und Fassaden – habe man in Holz vorgesehen. Bauweise, Materialwahl und Farben orientieren sich am Bestand – das Schlössli ist ein Holzriegelbau.

Schlössli und Chalet stehen unter Denkmalschutz Sowohl das Schlössli (1898 erbaut und 1902/04 aufgestockt) als auch das Chalet (1887 erbaut) stehen unter Denkmalschutz. Sie wurden anfänglich als «Pension Wilhelmshöhe» genutzt. Im Denkmalverzeichnis-Eintrag heisst es: «Die stark gegliederte Schlossarchitektur repräsentiert in Kombination mit dem ursprünglichen Chalet ein bemerkenswertes architektonisches Zeugnis der beiden wichtigsten Baustile der Schweizer Tourismusarchitektur im späten 19. Jahrhundert.» Nach dem Ersten Weltkrieg dienten die Gebäude verschiedenen Nutzungen, ehe die Brüder Stefan und Bruno Muff das Ensemble 1997 übernahmen. Bereits 2001 und 2014/15 gab es Ausbaupläne, die aber nicht so weit fortgeschritten waren und auch nicht umgesetzt wurden. Aufgrund der heiklen Lage und der Bedeutung des Denkmals legte die Bauherrschaft die Pläne jeweils der Stadtbaukommission und der kantonalen Denkmalkommission zur Beurteilung vor. Beide Gremien standen einer Umsetzung im Grundsatz positiv gegenüber, wie die kantonale Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder sagt. Der geplante rückwärtige Anbau entspreche in Höhe und Geschossigkeit jenem von 2014/15, ebenfalls nach einem Entwurf von Marques Architekten.

Bauherr Stefan Muff ergänzt, dass der Ausschlag für das jetzige Projekt die Stützmauer gab, die in ihrer gesamten Länge ersetzt und verstärkt werden muss. Dies sei mit «sehr hohen Kosten» verbunden. Die Kombination mit einer Erweiterung der Nutzung sei deshalb «ökologisch wie ökonomisch» sinnvoll. «Das Investment ist insofern auch ein klares Bekenntnis zum Standort Luzern», sagt er. Wie hoch die Investitionskosten sind, könne noch nicht beziffert werden. Mit Blick auf Lage, Denkmalschutz und die Kosten – warum nicht woanders ausbauen? Muff sagt dazu:

«Gleichwertige Standorte in der Stadt Luzern sind mir nicht bekannt, und auch dann bliebe die Frage, wie wir den Erhalt des Schlösslis sicherstellen können.»

Für ihn ist das Ensemble «nicht einfach ein Bürogebäude, sondern vor allem auch meine ganz persönliche Herzensangelegenheit».

