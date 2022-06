Schlüpfzeit Entenküken machen abenteuerlichen Abstecher in Stadtluzerner Bar In den Museggtürmen brüten jeden Frühling Gänsesäger ihre Eier aus. Derzeit wandern die frisch geschlüpften Küken mit ihren Mamis Richtung Wasser. Ein Weg voller Gefahren. Susanne Balli Jetzt kommentieren 09.06.2022, 13.30 Uhr

Eine Gänsesäger-Mutter mit ihrem Nachwuchs. Bild: Karin Christen

Ein milder Abend Ende Mai: Der Aussenbereich des Restaurants Barbatti in der Luzerner Altstadt ist gut besetzt. Von dort sieht man direkt die gegenüberliegende Treppe, die ins Musegg-Quartier führt. Plötzlich plumpsen zehn flauschige Gänsesäger-Küken die steile Treppe herunter.

Bevor die Gäste ihre Handys zücken können, haben die Entchen bereits die Hertensteinstrasse gequert und sind zwischen Menschen-, Tisch- und Stuhlbeinen verschwunden. Zwei Frauen folgen den Küken und rufen den Gästen zu: «Achtung! Bewegen Sie sich nicht hastig! Nehmen Sie den Hund zu sich!»

Alles spielt sich in wenigen Augenblicken ab: Während die meisten der sogenannten Pulli zielstrebig der Töpferstrasse Richtung See folgen, biegen einige der Kleinen erschrocken ab und wuseln in die Barbatti-Bar. Eine der Frauen hinterher. Gäste und Kellner bücken sich, suchen in allen Ecken. Stimmen rufen:

«Wo sind die Entchen? Ist bei Ihnen eines unter dem Tisch?»

Der Abstecher in die Bar findet für die Pulli ein rasches Ende. Eine der beiden Frauen kann sie sicher bergen und in eine Kiste heben. Es stellt sich heraus, dass sie Bewohnerinnen des Musegg-Quartiers sind und bemerkten, dass die Entchen ihr Nest plötzlich verlassen hatten.

Vogelwarte kümmert sich um verwaiste Pulli

Karin Christen (53) ist seit 2020 Leiterin des Gänsesäger-Teams der Ornithologischen Gesellschaft der Stadt Luzern (OGL). Sie hat Kenntnis von besagtem Fall. «Ich habe die Info erhalten, dass schliesslich ein Herr sieben der zehn Pulli und die Mutter sicher an den See begleiten konnte», sagt sie auf Anfrage. Wann und wo die Entenmutter wieder zu den Küken gestossen ist, weiss sie nicht.

Gänsesäger-Küken, auch Pulli genannt. Bild: Karin Christen

Die drei restlichen Entchen, offenbar jene, die einen Abstecher in die Bar gemacht hatten, konnten laut Christen leider nicht mehr der restlichen Familie zugeführt werden, denn die Mutter und ihre sieben Jungen konnten am Abend nicht mehr gefunden werden. Daher brachte sie die Kleinen in der Kiste zu einer Helferin nach Hause. Am nächsten Tag wurden die Pulli der Vogelwarte Sempach übergeben.

Gänsesäger-Küken dürfen nicht ohne Mutter ins Wasser gegeben werden, denn dort unterkühlen sie rasch. Nur die Entenmutter wisse genau, wann es Zeit sei, das Wasser mit den Entchen zu verlassen, um sie aufzuwärmen. Zudem transportiere sie die Kleinen bei Gefahr (siehe Video) auf dem Rücken, sagt Christen.

Gänsesäger-Familie auf dem Weg von der Museggmauer in Luzern zur Reuss. Video: Youtube/Ornithologische Gesellschaft Stadt Luzern

Ein Gänsesäger-Weibchen vertreibt einen Graureiher an der Reuss in Luzern. Video: Youtube/Ornithologische Gesellschaft Stadt Luzern

Brutlöcher in den Museggtürmen

Seit Jahren brüten in den Mauerlöchern der vier Museggtürmen Männliturm, Zytturm, Pulverturm und Allenwindenturm jedes Jahr Gänsesäger-Weibchen ihre Eier aus:

Video: Youtube

Sind die Pulli geschlüpft, springen die Mütter mit ihren Kleinen von den Türmen rund 20 Meter in die Tiefe und landen meist unbeschadet. Wie Karin Christen erzählt, wählen die Gänsesäger vom Zytturm, vom Männliturm und die meisten vom Pulverturm den Weg Richtung Reuss. Sie sagt:

«Eine Maueröffnung des Allenwindenturms schaut leider genau in die andere Richtung. Die Ente, die jeweils dort brütet, nimmt immer den schlechtesten Weg Richtung Hertensteinstrasse.»

Über 20 Gänsesäger-Familien brüten pro Saison in den Museggtürmen. Zwischen April und Juli müssen sie alle den gefährlichen Weg zum Wasser finden.

«Wir haben hier zum Glück viele aufmerksame Anwohnende und freiwillige Helfer, die sofort reagieren, sobald eine Entenfamilie auszieht.»

Für solche Fälle gibt es die Gänsesäger-Helpline (079 577 83 99); innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist meist eine Begleitperson vor Ort. Mit Flugblättern und Plakaten wird vor Saisonbeginn im Quartier für das Thema sensibilisiert.

«Leider kommt es dennoch immer mal wieder vor, dass Jungtiere vorher verloren gehen, von Krähen geschnappt oder überfahren werden, oder dass die Mutter ihre Jungen verlässt, weil sie sich erschrickt», sagt Christen. Dann kreise sie in der Luft und lande erst wieder, wenn sie sich sicher fühle, zum Beispiel auf einer Wiese oder einem Sportplatz. «Und dann gelingt auch häufig die glückliche Familienzusammenführung.»

So verhalten Sie sich richtig:

Ganze Gänsesäger-Familie gefunden? Abstand von 10 bis 20 Metern halten

Familie nicht erschrecken und nicht einfangen, sonst fliegt die Entenmutter davon

Hunde anleinen

Familie vorsichtig zur Reuss oder zum See begleiten, allenfalls OGL-Aktive aufbieten (Helpline 079 577 83 99)

Passanten zur Mithilfe animieren

Über Strassen kurzzeitig Verkehr anhalten, eventuell Polizei aufbieten (117 oder 041 248 81 17)

Nur Jungtiere gefunden? OGL-Aktive über Helpline aufbieten

Fundort sichern, bis OGL-Aktive eintreffen, und Hunde anleinen

Anzahl und Standort der Jungen merken und sie vor unmittelbaren Gefahren schützen

Falls Weibchen mehrfach tief über dem Gebiet kreist, möglichen Landeplatz frei machen (20 Meter Abstand)

Niemals Junge einfangen und ohne Mutter am Wasser aussetzen. Sie sterben an Unterkühlung

Ein Merkblatt der OGL dazu finden Sie hier.

Gänsesäger mit Nachwuchs auf Rundfahrt auf dem Zugersee. Leserbild: Norbert Thulcke (Cham, 29. März 2022)

