Schuldspruch für Platzchef am Luzerner Fest - 10 Monate bedingt

Schuldig Platzchef des Luzerner Fests erhält bedingte Freiheitsstrafe Für mehrfache Veruntreuung hat das Luzerner Kriminalgericht einen Mann zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt. Er ist für das Fehlen von 47'000 Franken verantwortlich. Roger Rüegger 03.03.2023, 00.01 Uhr

Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf stimmten nicht. Bild: Trix Niederau

Beim Luzerner Fest haben bei der Abrechnung im Jahr 2018 rund 47'000 Franken aus den Kassen von drei Ständen gefehlt. Ein 50-jähriger Schweizer, der als Platzchef engagiert war, musste sich dafür am 7. Februar an der Verhandlung vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat ihn der mehrfachen Veruntreuung oder alternativ der ungetreuen Geschäftsführung beschuldigt und eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten (bei Veruntreuung) oder sechs Monaten (bei ungetreuer Geschäftsführung) beantragt.

Der langjährige Helfer soll entweder selber in die Kassen gegriffen haben oder aber durch Nachlässigkeit anderen Personen ermöglicht haben, sich unrechtmässig zu bereichern, wie es in der Anklageschrift heisst. Der Mann gab beide Anschuldigungen nicht zu. Was er nicht bestritt, war, dass er einen CEO als «Gauner» bezeichnet hatte. Für diese Beschimpfung wurde er ebenfalls bestraft. Er fand dies nicht gerechtfertigt, weil er glaubt, dieser Ausdruck sei keine Beschimpfung.

Immer dieselbe Antwort

Das Kriminalgericht verurteilte den Mann wegen mehrfacher Veruntreuung und Beschimpfung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren. Ausserdem wird ihm eine bedingte Geldstrafe von 300 Franken auferlegt.

Bei der Verhandlung zeigte sich der Beschuldigte nicht sehr gesprächig. Die Fragen der Einzelrichterin beantwortete er mehrheitlich mit dem Satz: «Gemäss den Aussagen am Bezirksgericht.»

An den Ständen, für die der Beschuldigte verantwortlich war, wurden Getränke im Einkaufswert von rund 13'500 Franken verkauft, wie der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist. Die daraus resultierenden Einnahmen müssten sich auf rund 54'000 Franken belaufen. Mit dem Luzerner Fest wurde gemäss Anklageschrift vereinbart, dass die Einnahmen zu festgelegten Zeiten und immer zu zweit auf ein Bankkonto einbezahlt werden. Der Beschuldigte hielt sich weder an die vorgegebenen Zeiten noch an die Vorgabe, die Einzahlungen in Begleitung zu tätigen. Er zahlte total rund 25'500 Franken ein. Ihm wurde ein Stockgeld von 18'800 Franken übergeben. Die Nettoeinzahlung betrug folglich rund 6700 Franken.

Der Beschuldigte sagte bei der Verhandlung dann doch noch etwas. Nämlich dass seine Stände sehr schlecht verkauft hätten. Einer seiner Helfer hingegen gab genau das Gegenteil an. Der Verteidiger führte an der Verhandlung aus, dass an solchen Festen vieles hektisch ablaufe und dass hier wohl etwas schiefgelaufen sei. Weil es an Beweisen fehle, müsse sein Mandant von Schuld und Strafe freigesprochen werden.