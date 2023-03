Umzonung Rosenau: Mögliche Enteignung gibt am meisten zu reden

Emmer Einwohnerrat Umzonung für Schulhaus – mögliche Enteignung gibt am meisten zu reden Die in Emmen geplante Umzonung im Gebiet Rosenau für ein Schulhaus kommt im Parlament mehrheitlich gut an. Für die zweite Lesung verlangt es aber aktuellere Daten zum Schulraumbedarf. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 19.44 Uhr

Weil Emmen wächst, braucht die Gemeinde laut Gemeinderat einen zusätzlichen Schulstandort. Im Visier hat dieser das Areal einer ehemaligen Gärtnerei im Gebiet Rosenau, zwischen kantonalem Berufsbildungszentrum und Mooshüsli-Badi. Hierfür ist eine Umzonung, respektive Teilzonenplanänderung nötig – von der Sonderbauzone in eine Zone für öffentliche Zwecke. Allerdings könnte ein jahrelanger Rechtsstreit drohen , denn mit den beiden privaten Eigentümern gab's bislang keine Einigung. Mit der Umzonung würde die Gemeinde daher auch das Enteignungsrecht beantragen, als «absolute Rückfallposition».

Blick auf die ehemalige Gärtnerei im Gebiet Rosenau, auf deren Areal das Schulhaus dereinst gebaut werden könnte – rechts die Mooshüsli-Badi. Bild: PD

Der Einwohnerrat hat den Bericht und Antrag zur Teilzonenplanänderung in einer ersten Lesung am Dienstag beraten. Am meisten zu reden gab von links bis rechts das Enteignungsrecht. «Wir wünschen uns eine gütliche Einigung», sagte etwa Daniel Diltz namens der Mitte/GLP-Fraktion. Und Simon Oehen (SP) fand: «Enteignung ist für uns grundsätzlich kein Mittel zur Landbeschaffung.» Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte) betonte: «Der Gemeinderat vertraut darauf, dass man sich mit den beiden Eigentümern einig wird.» Man sei mit ihnen in «sehr engem und gutem Kontakt». Das Enteignungsrecht sei lediglich eine Sicherheit, wenn in Zukunft ein rein renditeorientierter Investor das Areal übernehmen sollte.

Einmalige Chance oder doch Hauruckübung?

Mitte/GLP, SP und auch FDP äusserten sich grundsätzlich positiv zur geplanten Umzonung: So bezeichnete etwa Marcel Beer (FDP) diese als «einmalige Chance, Land an bester und zentraler Lage zu kaufen – klug und strategisch richtig.» Ob dort dereinst ein Schulhaus entstehe oder doch etwas anderes, könne man zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Kritisch äusserten sich Grüne, SVP sowie Paul Jäger (unabhängig für Emmen). Letzterer gab zu bedenken: «Irgendwann werden die Schülerzahlen wieder sinken. Wir müssen in Epochen planen und deshalb auf Provisorien setzen, die man schaffen und auflösen kann.» Marco Huwiler (Grüne) taxierte den Bericht und Antrag als «intransparent» und sagte: «Zusätzliche Landreserven sichern, ohne zu wissen, was man mit den bestehenden Landreserven in der Herdschwand machen will, damit haben wir Mühe.» Mario Bucher (SVP) doppelte nach: «Wir bräuchten mehr Infos. Es ist eine Hauruckübung, die wir da durchwinken sollen.»

Der Gemeinderat hatte zuvor ein dringliches Postulat der SVP beantwortet. Darin erklärte er unter anderem, dass der Schulflächenbedarf nicht mit einer Umnutzung des Zentrums Gersag abgedeckt werden könnte, wie dies die SVP anregte. Es bräuchte selbst dann noch einen zusätzlichen Neubau, sagte Schnellmann. Abgesehen davon habe der Standort Rosenau Vorteile. So sei dieser genug weit weg vom Gersag, um eine Ballung von Schulräumen dort zu verhindern. Gleichzeitig seien Synergien mit dem benachbarten Berufsbildungszentrum und ein Ausbau der ebenfalls benachbarten Bade- und Freizeitanlagen Mooshüsli möglich. Bucher war mit der Beantwortung nur bedingt zufrieden und wehrte sich vor allem gegen die geplante Abschreibung des Vorstosses - vergeblich.

Erfolgreicher war da ein Antrag der Bau- und Verkehrskommission, wonach der Gemeinderat für die zweite Lesung aktuelle Daten zum Schulraumbedarf liefern muss: Dieser wurde einstimmig überwiesen. Die zweite Lesung findet an einer der nächsten Einwohnerratssitzungen statt. Die öffentliche Auflage ist im zweiten Quartal 2023 vorgesehen.

