Schulraum Emmen plant ein neues Schulhaus – und will notfalls den heutigen Eigentümer enteignen Die Gemeinde braucht mehr Platz für ihre Schüler. Nun rückt ein Neubau in den Fokus, für den gar eine Enteignung infrage kommt. Es droht ein jahrelanger Rechtsstreit. 13.02.2023

Emmen wächst seit Jahren. Gut 5000 Personen mehr als vor 20 Jahren leben heute in der Gemeinde. Dieses Wachstum wirkt sich selbstredend auch auf die Schülerzahlen aus. Im Schulbelegungskonzept 2020–2030 hält die Gemeinde entsprechend fest, dass es eine wesentliche Erweiterung des Schulraumes brauche.

Im Konzept werden mehrere Optionen genannt, wie das zu bewerkstelligen ist. Ein Neubau ist eine Variante, oder auch Erweiterungen an bestehenden Schulhäusern. Nun wird die Gemeinde konkret, wie einem soeben veröffentlichten Bericht und Antrag zur Teilzonenplanänderung Rosenau zu entnehmen ist. Emmen will im Gebiet Rosenau eine neue Schule bauen. «Die Standortevaluation zeigt auf, dass dieser Standort in der Nähe der Quartiere sein muss, in welchen in den kommenden Jahren eine überproportionale Entwicklung stattfinden wird», schreibt der Gemeinderat. Beim Areal Rosenau könnten zudem Synergien mit dem unmittelbar angrenzenden Areal der Berufsschule (BBZ) genutzt werden.

Es wird ein Konsens gesucht

Die Sache hat aber einen Haken: Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Ein Unternehmen nutzt den Standort für den Gartenbau. «Bereits seit mehreren Jahren ist der Gemeinderat mit den Eigentümern im Gespräch, um die Grundstücke zu erwerben» schreibt der Gemeinderat im Bericht und Antrag. Früher sei die Idee im Raum gestanden, das Areal in eine Wohnzone umzugestalten. Das sei allerdings nicht weiterverfolgt worden.

Für die Nutzung des Areals als Schulraum habe man bisher keine Lösung mit dem Eigentümer gefunden. Deswegen zieht der Gemeinderat eine andere Möglichkeit in Betracht: Enteignung. Rechtlich würde es so laufen, dass die Umzonung des Grundstücks von der heutigen Sonderbauzone in die Zone für öffentliche Zwecke mit einem Enteignungsrecht kombiniert würde, heisst es im Bericht und Antrag.

Eine solche Enteignung «soll allerdings nur im Notfall zur Anwendung kommen», hält der Gemeinderat fest. Er habe bisher eine Lösung im Rahmen von Verhandlungen angestrebt und werde den Prozess für den Landerwerb auch weiterhin «partnerschaftlich mit der Grundeigentümerschaft zusammen gestalten». Es werde ein Konsens gesucht.

Ein «überwiegendes öffentliches Interesse»

Doch wenn das nicht gelingt und sich der Eigentümer zur Wehr setzt, könnte ein jahrelanger Rechtsstreit drohen. Dessen ist sich auch der Gemeinderat bewusst: «Da die Gegenwehr der Grundeigentümerschaft das Verfahren wesentlich verzögern kann, hat der Gemeinderat entschieden, dieses Verfahren aus der Gesamtrevision (der derzeit laufenden Ortsplanung, Anm. d. Red.) auszukoppeln und vorzuziehen.» Gerne hätte unsere Zeitung den Eigentümer gefragt, wie er dazu steht, dass die Gemeinde ihn zu enteignen gedenkt, und was es braucht, um eine Lösung zu erreichen. Doch er möchte momentan keine Stellungnahme abgeben.

Die Gemeinde begründet eine allfällige Enteignung mit einem «überwiegenden öffentlichen Interesse an der öffentlichen Nutzung des Areals Rosenau». Emmen verfüge über kein geeignetes Land und der Standort Rosenau weise auch gegenüber anderen Alternativstandorten wesentliche Vorteile auf. So wolle der Kanton die sich in unmittelbarer Nähe befindende Berufsschule BBZ ausbauen. «Langfristig besteht der Bedarf für eine umfangreichere Erweiterung der Schulanlage, welche nur auf dem angrenzenden Areal Rosenau realisierbar wäre.»

Gersag fällt aus dem Rennen

Emmen will am neuen Standort voraussichtlich 18 Klassen unterbringen. 2020 war im Masterplan zur Schulraumplanung noch ein Neubau nahe der Schulanlage Gersag der Favorit. Doch die weiteren Abklärungen hätten gezeigt, «dass auch die Sportanlagen langfristig einer Erweiterung bedürfen und Rosenau gesamthaft besser für den neuen Schulstandort geeignet ist».

Als Nächstes wird nun der Einwohnerrat das Geschäft behandeln. Zwei Lesungen sind geplant, die erste findet in der kommenden Sitzung vom 14. März statt.

